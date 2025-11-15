Bihar Election Results 2025

नक्षलवादी चळवळीला बसणार हादरा; आत्मसमर्पणाच्या तयारीतील तेलंगाणातील बडे नेते पोलिसांच्या संपर्कात

तेलंगाणातील नक्षलवादी चळवळीत मोठ्या प्रमाणात अस्वस्थता निर्माण झाली आहे. बडे नक्षलवादी नेते पोलिसांच्या संपर्कात असल्याची माहिती पोलीस सूत्रांनी दिली आहे.

संग्रहित छायाचित्र (Eenadu)
ETV Bharat Marathi Team

Published : November 15, 2025 at 3:54 PM IST

हैदराबाद : कुख्यात नक्षलवादी मल्लोजुल्ला वेणुगोपाल राव याच्या आत्मसमर्पणानंतर नक्षलवाद्यांमध्ये मोठ्या प्रमाणात अस्वस्थता पसरली आहे. तेलंगाणातील नक्षलवाद्यांमध्ये अस्वस्थता पसरली असून मोठ्या संख्येनं नक्षलवादी आत्मसमर्पण करण्याच्या तयारीत आहेत. नक्षलवादी चळवळीतील मोठे नेते पोलिसांच्या संपर्कात असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली आहे.

तेलंगणातील नक्षलवादी आत्मसमर्पण करण्याची शक्यता : तेलंगाणा राज्य समिती सदस्य कोयदा संबय्या उर्फ आझाद याच्या नेतृत्वात नक्षलवादी केडरचा एक मोठा गट आत्मसमर्पण करण्याची तयारी करत आहे. नक्षलवाद्यांचा वरिष्ठ नेता अप्पासी नारायण उर्फ रमेश हा देखील आत्मसमर्पण करण्याच्या तयारीत आहे, अशी माहिती विश्वसनीय सूत्रांनी दिली आहे. आझाद आणि रमेश यांनी मध्यस्थांद्वारे तेलंगाणा पोलिसांशी आधीच संपर्क केला आहे. विभागीय आणि क्षेत्रीय समित्यांच्या सुमारे 20 नक्षलवाद्यांसह आत्मसमर्पणाची तयारी अंतिम टप्प्यात पोहोचली असल्याची माहिती या सूत्रांनी दिली. बुधवारी त्यांच्या आत्मसमर्पणाची अधिकृत घोषणा होण्याची शक्यता आहे, असंही या सूत्रांनी यावेळी सांगितलं.

नक्षलवाद्यांचा आणखी एक वरिष्ठ नेता संपर्कात : नक्षलवाद्यांच्या तेलंगणा राज्य समितीचा आणखी एक वरिष्ठ नेता या नक्षलवाद्यांसोबत आत्मसमर्पण करण्याची शक्यता या सूत्रांनी वर्तवली आहे. सध्या तेलंगाणातील तब्बल 64 नक्षलवादी भूमिगत आहेत. आगामी काळात या वरिष्ठ नक्षली नेत्यांनी आत्मसमर्पण केल्यामुळे त्यांच्यापैकी अनेकजण समाजाच्या मुख्य प्रवाहात परत येतील, अशी अपेक्षा व्यक्त करण्यात येत आहे.

आझाद 1995 पासून आहे भूमिगत : कुख्यात नक्षलवादी आझाद हा मूळचा मुलुगु जिल्ह्यातील गोविंदारावपेट मंडलातील मोद्दुलागुडेमचा मूळ रहिवासी आहे. तो 1995 पासून भूमिगत आहे. राज्य समिती सदस्य म्हणून काम करताना त्यानं भद्राद्री कोथागुडेम-अल्लुरी सीतारामराजू (BK-ASR) विभागीय समितीचा सचिव म्हणून काम केलं आहे. राज्य समिती सचिव हरिभूषण याच्या निधनानंतर नक्षलवाद्यांमध्ये नेतृत्वपदासाठी आझाद आणि त्याचा सहकारी बडे चोक्कराव उर्फ दामोदर याच्यात जोरदार स्पर्धा निर्माण झाली. याच काळात चंद्रण्णा याच्या नेतृत्वाखाली तेलंगाणा समिती चालू राहिली. आता दामोदर याची राज्य समिती सचिवपदी नियुक्ती करण्यात आली. त्यामुळे नक्षलवाद्यांमधील कलह उफाळून आला. आझाद याच्यावर तब्बल 20 लाखाचं बक्षीस आहे. दुसरीकडं रमेश हा देखील 1999 पासून भूमिगत आहे. तो पेड्डापल्ली जिल्ह्यातील रामागुंडम परिसरातील आहे. त्यानं करीमनगर जिल्ह्यात सदस्य म्हणून नक्षलवादी म्हणून प्रवास सुरू केला. तो विभागीय समिती सदस्य (DCM) या पदापर्यंत पोहोचला.

