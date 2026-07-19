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नागालँडमध्ये दरडी कोसळल्यानं 8 जणांचा मृत्यू; अनेकजण ढिगाऱ्याखाली अडकल्याची भीती

नागालँडच्या मोन जिल्ह्यात दरड कोसळल्यानं आठ जणांचा मृत्यू झाला. तर 12 जण जखमी झाले आहेत. शोध आणि बचाव कार्य सुरू आहे.

Personnel engaged in rescue operation in Mon
मोन येथे बचावकार्यात गुंतलेले कर्मचारी (डीआयपीआर नागालँड)
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By ETV Bharat Marathi Team

Published : July 19, 2026 at 9:11 PM IST

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कोहिमा - रविवारी नागालँडच्या मोन जिल्ह्यात मुसळधार पावसामुळे आलेल्या अचानक पुरामुळे (flash floods) आणि दरडी कोसळण्याच्या घटना घडल्या आहेत. यात आठ जणांचा मृत्यू झाला असून 12 जण जखमी झाले आहेत. पूर आणि दरडी कोसळल्यामुळे अनेक घरे वाहून गेली आहेत. तर काही ठिकाणी रस्ते बंद झाले आहेत. अनेक लोक ढिगाऱ्याखाली अडकले आहेत.

मोनचे उपायुक्त (Deputy Commissioner) वेन्नीई कोन्याक यांनी सांगितलं की, आतापर्यंत चार मृतदेह बाहेर काढण्यात आले आहेत. तर अन्य चार जण अजूनही ढिगाऱ्याखाली अडकलेले आहेत. ते म्हणाले, पहाटे 1 वाजण्याच्या सुमारास मुसळधार पावसाला सुरुवात झाली. सकाळी 6 ते 7 च्या दरम्यान दरडी कोसळल्या आहेत".

शोध आणि बचाव कार्य सुरू- मोनचे उपायुक्त यांनी सांगितलं की, दरडी कोसळल्यानंतर शोध आणि बचाव कार्यासाठी एसडीआरएफ (SDRF), पोलीस, आसाम रायफल्स आणि एनडीआरएफ (NDRF) यांची पथके तसेच स्थानिक नागरिक कार्यरत आहेत. आतापर्यंत ढिगाऱ्यातून चार मृतदेह काढले आहेत. तीन महिला आणि एक पुरुषाचा समावेश आहे. तर 12 जण जखमी झाले आहेत. अनेक ठिकाणी शोध आणि बचाव कार्य सुरू आहे.

  • नागालँड राज्य आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरणाचे सह-मुख्य कार्यकारी अधिकारी जॉनी रुआंगमेई यांनी सांगितलं की, रविवारच्या पहाटेपासून सुरू असलेल्या सततच्या पावसामुळे अचानक पूर आला. सखल भागात पाणी साचले.

मृताच्या नातेवाईकांना 4 लाख रुपये- मुख्यमंत्री नेफियू रिओ यांनी आज सकाळी साडेसहाच्या सुमारास घडलेल्या या दुर्घटनेबद्दल तीव्र दुःख व्यक्त केलं. तसेच, शोकाकुल कुटुंबांबद्दल संवेदना व्यक्त करून मृतांच्या आत्म्यास शांती लाभो, अशी प्रार्थना केली. या घटनेत जखमी झालेल्यांच्या लवकरात लवकर बरे व्हावे, असे म्हटले आहे. मुख्यमंत्री नेफियू रिओ (Neiphiu Rio) यांनी मृतांच्या नातेवाईकांना प्रत्येकी 4 लाख रुपये आणि जखमींना प्रत्येकी 74,000 रुपये इतके अर्थसाहाय्य (ex-gratia) त्वरित देण्याची घोषणा केली आहे. तसेच, बाधित जिल्ह्यांमधील सर्व पीडित कुटुंबांना अन्न, तात्पुरता निवारा, अत्यावश्यक वस्तू आणि इतर पात्र मदत पुरवली जाईल, असेही सरकारकडून स्पष्ट करण्यात आलं. सरकारनं नागरिकांना सतर्क राहण्याचा सल्ला दिला आहे. धोकादायक उतार, नद्यांचे किनारे आणि दरडी कोसळण्याची शक्यता असलेल्या भागांत जाण्याचे टाळण्याचे आवाहन केलं आहे.

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TAGGED:

LANDSLIDE AT MON DISTRICT
LANDSLIDE IN NAGALAND
NEIPHIU RIO
नागालँड मुसळधार पाऊस
LANDSLIDE AT MON DISTRICT

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