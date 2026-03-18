पालम अग्निकांड ग्राऊंड रिपोर्ट: बाहेर पडण्याचा रस्ता आगीनं झाला ब्लॉक, एकाच कुटुंबातील 9 जणांचा होरपळून मृत्यू
दिल्लीतील पालम परिसरात लागलेल्या भीषण आगीत एकाच कुटुंबातील 9 जणांचा मृत्यू झाला आहे. या इमारतीत एकाच कुटुंबातील 15 जण राहत होते.
Published : March 18, 2026 at 4:28 PM IST
नवी दिल्ली : बुधवारी सकाळी दिल्लीतील पालम परिसररातील एका चार मजली इमारतीत भीषण आग लागली. या आगीत आतापर्यंत नऊ जणांचा बळी गेला आहे, यात तीन लहान मुलींचाही समावेश आहे. या आगीत कुटुंबातील इतर अनेक सदस्य गंभीर होरपळले असून, त्यांच्यावर सध्या विविध रुग्णालयांमध्ये उपचार सुरू आहेत. मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता यांनी या घटनेच्या चौकशीचे आदेश दिले आहेत. या चार मजली इमारतीच्या तळमजल्यावर कपड्यांचं दुकान होतं, तर दुसऱ्या मजल्याचा वापर गोदामासाठी केला जात असे. तिसऱ्या आणि चौथ्या मजल्यावर एक कुटुंब राहत होतं, यामध्ये १५ सदस्यांचा समावेश होता. राजेंद्र कश्यप असं दुकानाचे मालक असून ते घटनेच्या वेळी दिल्लीबाहेर होते. या इमारतीतून बाहेर पडण्यासाठी केवळ एकच मार्ग उपलब्ध असल्यानं बाहेर पडण्याचे (emergency exits) कोणतेही मार्ग नव्हते. आग भडकल्यानंतर, दोन व्यक्तींनी इमारतीच्या तिसऱ्या मजल्यावरून उडी मारून आपला जीव वाचवला. त्यापैकी एका तरुणीला उडी मारल्यामुळे हाडांना दुखापत (fractures) झाली आहे.
कपड्यांच्या दुकानात भीषण आग : पहाटेच्या वेळी आग भडकल्यानंतर परिसरात एकच दहशत पसरली. पोलिसांच्या माहितीनुसार, बुधवारी सकाळी साधारण ७:०४ वाजता, पालम गाव पोलीस ठाण्याला राम चौक मार्केटमधील एका कपड्यांच्या दुकानात भीषण आग लागल्याची माहिती मिळाली. ही माहिती मिळताच, पोलीस ठाण्याचे प्रभारी अधिकारी आणि त्यांचं पथक तातडीनं घटनास्थळी दाखल झाले. या इमारतीचं तळघर, तळमजला आणि पहिला मजला यांवर राम मार्केटचे अध्यक्ष राजेंद्र कश्यप यांच्या मालकीचे कपडे आणि सौंदर्यप्रसाधनांचं एक मोठं दालन (showroom) आहे. त्यांच्या कुटुंबाचं वास्तव्य इमारतीच्या वरील दोन मजल्यांवर आहे. पहाटेची वेळ असल्यानं लोक नुकतेच जागे होत होते. तेवढ्यातच दुकानातून अचानक धुराचे लोट बाहेर पडू लागले. काही क्षणातच आगीची तीव्रता वेगानं वाढून भीषण वणव्याचे रूप धारण केलं.
धुराच्या लोटातून १० जणांना सुखरूप काढलं बाहेर : आग इतक्या वेगानं पसरली की, वरील मजल्यांवर राहणाऱ्या कुटुंबाला बाहेर निघण्याची संधीही मिळाली नाही. पोलीस आणि स्थानिक रहिवाशांच्या मदतीनं, ढिगाऱ्यातून आणि धुराच्या लोटातून एकूण १० जणांना सुखरूप बाहेर काढण्यात आलं. जखमींना तातडीनं जवळच्या रुग्णालयांमध्ये दाखल करण्यात आलं. परंतु दुर्दैवानं, द्वारका येथील मणिपाल रुग्णालयात आणलेल्या सहा व्यक्तींना तिथं पोहोचताच मृत घोषित करण्यात आलं. मृतांमध्ये प्रवेश (३५), कमल (४०), आशु (३२) आणि तीन लहान मुलींचा (वय १२, ६ आणि ५) समावेश आहे. दरम्यान, IGI रुग्णालयात ३८ वर्षीय महिलेला मृत अवस्थेत आणण्यात आलं. त्यानंतर ४० वर्षीय पुरुष आणि २ वर्षीय मुलीवर सध्या उपचार सुरू आहेत. पोलिसांच्या माहितीनुसार, आणखी एका व्यक्तीचा उपचारादरम्यान मृत्यू झाला आहे. सफदरजंग रुग्णालयात १९ वर्षीय तरुणाला दाखल करण्यात आलं असून, तो सुमारे २५ टक्के भाजला आहे.
अग्निशमन दल आणि एनडीआरएफ पथकाचं बचावकार्य : आगीची तीव्रता पाहता, अग्निशमन दलाच्या २० गाड्या (फायर टेंडर्स) तातडीनं घटनास्थळी दाखल झाल्या. परिसरातील अरुंद गल्ल्यांमुळे अग्निशमन दलाच्या जवानांना बचावकार्यात मोठ्या आव्हानांचा सामना करावा लागला. बचावकार्य वेगानं करण्यासाठी ११ CATS रुग्णवाहिका, BSES चे पथक, हवाई दल पोलीस आणि NDRF च्या तुकड्यांनाही पाचारण करण्यात आले. अनेक तासांच्या अथक प्रयत्नांनंतर, अखेर आगीवर पूर्णपणे नियंत्रण मिळवण्यात आलं. या घटनेनंतर, आगीचं नेमकं कारण शोधण्यासाठी घटनास्थळी न्यायवैद्यक प्रयोगशाळा पथकाला बोलावण्यात आलं. प्राथमिक निरीक्षणांवरून शॉर्ट सर्किटमुळे आग लागल्याचं दिसून येत असले, तरी शोरूममध्ये साठवून ठेवलेली ज्वलनशील सौंदर्यप्रसाधनं आणि कपडे यांनी लवकर पेट घेतला. त्यामुळे आगीची तीव्रता अधिकच वाढली. इमारतीमध्ये अग्निसुरक्षा मानकांचे (फायर सेफ्टी स्टँडर्ड्स) पालन करण्यात आलं होते की नाही, याचीही सखोल चौकशी केली जाईल, असं पोलीस अधिकाऱ्यांनी स्पष्ट केलं.
