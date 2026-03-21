ओडिशात बसला भीषण आग; काँग्रेस आमदारासह 37 प्रवासी सुखरूप

बसमधील सर्व प्रवाशांना सुखरूप बाहेर काढल्यानंतरच ही भीषण आग भडकली. ही घटना ओडिशा-आंध्र प्रदेश सीमेजवळील 'रामभद्रपुरम' परिसरात घडली.

Massive Fire Engulfs Bus in Odisha
By ETV Bharat Marathi Team

Published : March 21, 2026 at 4:38 PM IST

भुवनेश्वर : ओडिशातील भुवनेश्वर येथे काल रात्री एक मोठी दुर्घटना टळली. एका बसला अचानक आग लागली. ही घटना शुक्रवारी रात्री उशिरा घडली; भुवनेश्वरहून मलकानगिरीच्या दिशेने जाणाऱ्या एका खासगी प्रवासी बसने अचानक पेट घेतला. सर्व प्रवाशांना सुखरूप बाहेर काढण्यात आले. विद्युत शॉर्ट सर्किटमुळे ही आग लागल्याचा प्राथमिक अंदाज आहे. मिळालेल्या माहितीनुसार, बसमधील सर्व प्रवाशांना सुखरूप बाहेर काढल्यानंतरच ही भीषण आग भडकली. ही घटना ओडिशा-आंध्र प्रदेश सीमेजवळील 'रामभद्रपुरम' परिसरात घडली. मलकानगिरी जिल्ह्यातील चित्रकोंडा मतदारसंघाचे काँग्रेस आमदार मंगू खिल हेदेखील याच बसमधून प्रवास करीत होते.

शॉर्ट सर्किटमुळे लागली आग : प्राथमिक तपासानुसार, विद्युत शॉर्ट सर्किट हेच या आगीचे संभाव्य कारण असल्याचे मानले जाते. शनिवारी पहाटे 3 वाजण्याच्या सुमारास ही आग लागली. काही क्षणातच संपूर्ण बस आगीच्या भक्ष्यस्थानी पडली. बसमधील सर्व 37 प्रवाशांना तात्काळ सुरक्षित स्थळी हलवण्यात आले. या प्रवाशांमध्ये काँग्रेस आमदार मंगू खिल यांचाही समावेश होता.

सर्व प्रवासी सुखरूप : काँग्रेस आमदार मंगू खिल यांनी सोशल मीडियावर एक पोस्ट शेअर केली. "मी भुवनेश्वरमधील बारामुंडा बस स्थानकावरून 'नीलकंठेश्वर' (केशरी रंगाची बस) नावाच्या प्रवासी बसमधून मलकानगिरीच्या दिशेने प्रवास करत होतो. पहाटे 3 वाजण्याच्या सुमारास आंध्र प्रदेशातील रामभद्रपुरमजवळ असताना बसला आग लागली. बस पूर्णपणे जळून खाक झाली. सुदैवाने सर्व प्रवाशांना बसमधून सुखरूप बाहेर काढण्यात आलंय. त्यानंतर प्रवासाचा पुढील टप्पा पूर्ण करण्यासाठी सर्व प्रवाशांना 'एशियन स्माईल' नावाच्या दुसऱ्या एका बसमध्ये हलवण्यात आलेत."

चालकाच्या प्रसंगावधानामुळे जीवित आणि वित्तहानी टळली : चालकाने तात्काळ प्रसंगावधान राखत बस थांबवली आणि आग अधिक पसरण्यापूर्वीच सर्व प्रवाशांना सुरक्षितपणे खाली उतरवले. त्याच्या या तत्पर कृतीमुळे एक मोठी दुर्घटना टळली.

