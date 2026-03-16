कटक येथील SCB वैद्यकीय महाविद्यालयात भीषण आग; 10 जणांचा मृत्यू
ओडिशातील कटक येथून एक मोठी बातमी समोर येत आहे. SCB वैद्यकीय महाविद्यालय आणि रुग्णालयाच्या 'ट्रॉमा केअर विभागात' आग लागल्यामुळे दहा जणांचा मृत्यू झाला आहे.
Published : March 16, 2026 at 7:50 AM IST
कटक (ओडिशा) : येथील एससीबी मेडिकल कॉलेज आणि हॉस्पिटलच्या ट्रॉमा केअर विभागात आज सोमवारी (16 मार्च) पहाटे भीषण आग लागल्याची घटना घडली. या दुर्घटनेत 10 जणांचा मृत्यू झाल्याचं वृत्त असून, मृतांपैकी बहुतांश जण ट्रॉमा केअर आयसीयूमध्ये दाखल असलेले रुग्ण होते. ही घटना पहाटे सुमारे 2.30 वाजण्याच्या सुमारास घडल्याचा अंदाज आहे. ट्रॉमा केअर आपत्कालीन विभागाच्या पहिल्या मजल्यावर अचानक आग लागली. आग लागल्यानंतर रुग्णालयाची अग्निसुरक्षा यंत्रणा तत्काळ कार्यान्वित झाली आणि रुग्णालयाच्या अग्निशमन विभागाने त्वरित बचावकार्य सुरू केलं.
गंभीर अवस्थेतील रुग्णांना सुरक्षीतस्थळी हलवलं : आगीवर नियंत्रण मिळवण्यासाठी घटनास्थळी तीन अग्निशमन दलाच्या गाड्या पाठवण्यात आल्या. अग्निशमन दलाच्या जवानांनी मोठ्या प्रयत्नांनंतर आगीचा फैलाव रोखला. या घटनेमुळे रुग्णालयात गोंधळाचं वातावरण निर्माण झालं आणि रुग्णांचे नातेवाईक घाबरून इकडे-तिकडे धावू लागले.
परिस्थितीची गंभीरता लक्षात घेऊन आयसीयूमध्ये दाखल असलेल्या रुग्णांना तातडीने सुरक्षित ठिकाणी हलवण्यात आलं. गंभीर अवस्थेतील रुग्णांना रुग्णालयातील 'न्यू मेडिसिन ICU'मध्ये हलवण्यात आलं.
मुख्यमंत्र्यांची घटनास्थळाला भेट : घटनेची माहिती मिळताच ओडिशाचे मुख्यमंत्री मोहन माझी यांनी तातडीनं रुग्णालयात भेट देऊन परिस्थितीचा आढावा घेतला. त्यांनी 'न्यू मेडिसिन बिल्डिंग'मध्ये जाऊन बाधित रुग्ण आणि त्यांच्या कुटुंबीयांची भेट घेतली. आरोग्य सचिव, कटकचे जिल्हाधिकारी आणि पोलीस उपायुक्तांसह अनेक वरिष्ठ अधिकारी घटनास्थळी उपस्थित असून प्रशासनाकडून मदत व बचावकार्य सुरू आहे. दरम्यान, या दुर्घटनेनंतर परिसरात भीतीचं वातावरण निर्माण झालं असून रुग्णालयाच्या अग्निसुरक्षा व्यवस्थेबाबतही प्रश्न उपस्थित केले जात आहेत.
मुख्यमंत्र्यांनी काय सांगितलं? : "दुर्दैवाने, या दुर्घटनेत 10 जणांचा मृत्यू झाला आहे. याप्रकरणी उच्चस्तरीय चौकशी सुरू केली जाईल आणि त्यातून समोर आलेल्या निष्कर्षांच्या आधारे आवश्यक ती कारवाई केली जाईल," असं मुख्यमंत्री माझी यांनी जखमींची भेट घेतल्यानंतर आणि अधिकाऱ्यांसोबत परिस्थितीचा आढावा घेतल्यानंतर सांगितलं.
मृतांच्या कुटुंबीयांना 25 लाख रुपयांची मदत : सोबतच, या दुर्घटनेत मृत्युमुखी पडलेल्यांच्या कुटुंबीयांना 25 लाख रुपयांची सानुग्रह मदत देण्याची घोषणाही त्यांनी केली. जखमींची विचारपूस केल्यानंतर आणि अधिकाऱ्यांसोबत परिस्थितीचा आढावा घेतल्यानंतर मुख्ममंत्री माझी म्हणाले की, "विजेच्या शॉर्ट सर्किटमुळे ही आग लागली होती. दुर्दैवानं, या घटनेत 10 जणांना आपला जीव गमवावा लागला आहे. या प्रकरणाची उच्चस्तरीय चौकशी केली जाईल आणि त्यातून समोर येणाऱ्या निष्कर्षांच्या आधारे आवश्यक ती कारवाई केली जाईल."
त्यांनी पुढे सांगितले, "रुग्णांना सुरक्षितपणे बाहेर काढत असताना रुग्णालयातील 11 कर्मचाऱ्यांना दुखापत झाली आहे. मृत्युमुखी पडलेल्यांच्या कुटुंबीयांना 25 लाख रुपयांची सानुग्रह मदत दिली जाईल."
हेही वाचा