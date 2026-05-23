दिल्ली : शास्त्री पार्क फर्निचर मार्केटमध्ये भीषण आग; अग्निशमन दलाच्या 23 गाड्या घटनास्थळी, संतप्त जमावाची दगडफेक
दिल्लीतील शास्त्री पार्क फर्निचर मार्केटमध्ये रात्री उशीरा भीषण आग लागली. यामध्ये कोट्यवधींच्या मालमत्तेचं नुकसान झाल्याची माहिती समोर आली आहे.
Published : May 23, 2026 at 7:21 AM IST
नवी दिल्ली : उत्तर-पूर्व दिल्लीतील शास्त्री पार्क परिसरातील फर्निचर मार्केटमध्ये शुक्रवारी (22 मे) उशिरा रात्री भीषण आग लागल्यानं परिसरात एकच खळबळ उडाली. आग इतक्या वेगानं पसरली की काही क्षणांत संपूर्ण मार्केट धुराच्या लोटांनी आणि आगीच्या ज्वाळांनी वेढलं गेलं.
या घटनेची माहिती रात्री 11:57 वाजता अग्निशमन दलाच्या नियंत्रण कक्षाला मिळाली. त्यानंतर तातडीने अग्निशमन दलाच्या गाड्या घटनास्थळी रवाना करण्यात आल्या. रात्री सुमारे 1:20 वाजेपर्यंत तब्बल 23 अग्निशमन गाड्या घटनास्थळी पोहोचल्या होत्या आणि आग विझवण्यासाठी युद्धपातळीवर प्रयत्न सुरू होते. आगीमुळे फर्निचर मार्केटमधील अनेक दुकानांचं मोठे नुकसान झाल्याची प्राथमिक माहिती समोर येत आहे. मात्र, या घटनेत कोणती जीवितहानी झाली आहे का? याबाबत अद्याप अधिकृत माहिती समोर आलेली नाही.
अग्निशमन दलाला मोठी कसरत करावी लागली : अग्निशमन विभागाचे उपमुख्य अग्निशमन अधिकारी डी. बी. मुखर्जी यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, मार्केटमध्ये मोठ्या प्रमाणात ज्वलनशील साहित्य साठवलेलं होतं. त्यामुळे आग अल्पावधीतच भीषण स्वरूप धारण करत वेगानं पसरली. परिस्थितीची गंभीरता लक्षात घेऊन या आगीला ‘मिडियम कॅटेगरी फायर’ घोषित करण्यात आलं. आगीवर नियंत्रण मिळवण्यासाठी अग्निशमन दलाच्या जवानांना मोठी कसरत करावी लागली. अनेक तासांच्या अथक प्रयत्नांनंतरही आग विझवण्याचं काम सुरूच होतं.
#WATCH | दिल्ली: उत्तर पूर्वी दिल्ली के शास्त्री पार्क इलाके में स्थित फर्नीचर मार्केट में आग लग गई। मौके पर पहुंचने पर दमकल विभाग की गाड़ियों के ऊपर पथराव किया गया।— ANI_HindiNews (@AHindinews) May 22, 2026
स्थानिकांना संताप अनावर : प्रत्यक्षदर्शींनी दिलेल्या माहितीनुसार, आग लागल्यानंतर परिसरात मोठ्या प्रमाणात नागरिकांची गर्दी जमली होती. प्रशासन आणि अग्निशमन दलाच्या कारवाईबाबत स्थानिक नागरिकांमध्ये संतापाचं वातावरण निर्माण झालं. परिस्थिती इतकी तणावपूर्ण झाली की काही संतप्त नागरिकांनी अग्निशमन दलाच्या गाड्यांवर दगडफेक केली. त्यानंतर पोलिसांनी घटनास्थळी धाव घेत परिस्थिती नियंत्रणात आणली आणि परिसरातील सुरक्षा व्यवस्था वाढवण्यात आली.
कोट्यवधींचे नुकसान : या आगीत अद्याप कोणतीही जीवितहानी झाल्याची अधिकृत पुष्टी झालेली नसली, तरी कोट्यवधी रुपयांचं नुकसान झाल्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. फर्निचर मार्केटमध्ये मोठ्या प्रमाणात लाकूड, फोम, प्लास्टिक तसेच इतर ज्वलनशील साहित्य साठवलेलं होतं. त्यामुळे आग सतत पसरत राहिली. दरम्यान, आग लागण्यामागील नेमकं कारण शोधण्यासाठी प्रशासनानं चौकशी सुरू केली असून मदत आणि बचावकार्य अजूनही सुरू आहे.