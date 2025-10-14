ETV Bharat / bharat

जैसलमेरमध्ये खासगी बसला आग; अनेक प्रवासी गंभीर, मुख्यमंत्र्यांनी व्यक्त केलं दु:ख

दिल्लीला जाणाऱ्या खासगी बसला जैसलमेर-जोधपूर रस्त्यावर अचानक आग लागली. यात अनेक प्रवासी जखमी झाले. घटनेची माहिती समजताच पोलीस आणि लष्करांना आगीवर नियंत्रण मिळवण्यासाठी प्रयत्न केले.

JAISALMER JODHPUR BUS FIRE ACCIDENT
जैसलमेर-जोधपूर रस्त्यावर खासगी बसला आग (ETV Bharat Jaisalmer)
author img

By ETV Bharat Marathi Team

Published : October 14, 2025 at 8:47 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

जैसलमेर : जिल्ह्यातील जैसलमेर-जोधपूर रस्त्यावरील आर्मी वॉर म्युझियमजवळ मंगळवारी प्रवाशांना घेऊन जाणाऱ्या खासगी बसला आग लागली. या घटनेत अनेक प्रवासी गंभीर जखमी झालेत. जिल्हाधिकारी प्रताप सिंह यांनी घटनास्थळी धाव घेत संबंधित अधिकाऱ्यांना त्वरित मदत आणि वैद्यकीय सेवा देण्याचे निर्देश दिले. अपघातात गंभीर झालेल्या प्रवाशांना जोधपूरमध्ये उपचारासाठी दाखल केलं आहे.

पोलीस, अग्निशमन दल घटनास्थळी दाखल : खासगी बस दुपारी ३च्या सुमारास जैसलमेरहून दिल्लीच्या दिशेनं निघाली. बहुतेक प्रवासी जोधपूरला जात होते. मार्गावर सुमारे 20 किलोमीटर अंतरावर थैयत गावाजवळील आर्मी वॉर म्युझियमच्या परिसरात बसला अचानक आग लागली. या घटनेची माहिती मिळताच, जिल्हा प्रशासन, पोलीस आणि लष्कराच्या पथकांनी घटनास्थळी धाव घेत बचावकार्य सुरू केलं. प्रत्यक्षदर्शी महेंद्र सिंह यांनी सांगितलं "रस्त्यावरून जाताना खासगी बसला आग लागल्याचं दिसलं. यानंतर प्रवाशांना बसमधून बाहेर काढायला सुरुवात केली. सुमारे 50 मिनिटांनंतर घटनास्थळी जिल्हा प्रशासन, पोलीस आणि अग्निशमन दलाच्या पथके घटनास्थळी पोहोचली. आगीचं कारण अद्याप समजलेलं नाही.

आगीवर नियंत्रण मिळण्यासाठी अग्निशमन दलाच्या जवानांचे अथक प्रयत्न : घटनास्थळावर दाखल झाल्यावर अग्निशमन दलाच्या जवानांनी तासाभराच्या प्रयत्नांनंतर आग आटोक्यात आणली. त्यापूर्वी लष्कराचे अधिकारी, सैनिक आणि लष्कराचं अग्निशमन दल घटनास्थळी पोहचलं. त्यांनी आगीवर नियंत्रण मिळवण्याचा प्रयत्न केला. बसमध्ये किती प्रवासी होते याची अद्याप माहिती मिळालेली नाही.

जखमींवर उपचार सुरू : घटनेनंतर पाच रुग्णवाहिकांच्या सहाय्यानं सर्व जखमी प्रवाशांना सरकारी रुग्णालयात दाखल केलं. या घटनेची माहिती मिळताच जैसलमेरचे जिल्हाधिकारी प्रताप सिंह, पोलीस अधीक्षक अभिषेक शिवहरे आणि एसडीएम सक्षम गोयल यांच्यासह जिल्हा प्रशासन, पोलीस आणि सैन्याचे अधिकारी घटनास्थळी दाखल झाले.

हेल्पलाईन क्रमांक जारी : जिल्हा प्रशासनानं या घटनेबाबत हेल्पलाईन क्रमांक जारी केला आहे. जिल्हाधिकारी प्रताप सिंह यांनी तीव्र शोक व्यक्त केला. ते म्हणाले "संबंधित अधिकाऱ्यांना त्वरित मदत आणि वैद्यकीय सेवा देण्याचे निर्देश दिले आहेत. जवाहर रुग्णालयात जखमींवर डॉक्टरांकडून तातडीनं उपचार केले जात आहेत. या घटनेशी संबंधित कोणत्याही माहितीसाठी किंवा मदतीसाठी तुम्ही खालील हेल्पलाईन क्रमांकांवर संपर्क साधू शकता. 9414801400, 8003101400, 02992-252201, आणि 02992-255055. जिल्हा प्रशासन परिस्थितीवर सतत लक्ष ठेवून सर्व आवश्यक पावलं उचलत आहे.

मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा यांनी व्यक्त केलं दुःख : राजस्थानचे मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा, उपमुख्यमंत्री दीया कुमारी, माजी मुख्यमंत्री अशोक गेहलोत आणि सचिन पायलट यांच्यासह अनेक नेत्यांनी जैसलमेर बस अपघातावर शोक व्यक्त केला. सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर पोस्ट करत मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा यांनी लिहिलं की, "जैसलमेरमधील बसला लागलेल्या आगीची घटना अत्यंत हृदयद्रावक आहे. या दुःखद अपघातात बाधित झालेल्या नागरिकांबद्दल मी माझ्या मनापासून संवेदना व्यक्त करतो. संबंधित अधिकाऱ्यांना जखमींवर योग्य उपचार करण्याचे आणि बाधितांना सर्वतोपरी मदत करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत."

"जैसलमेरच्या थैयत भागात एका खासगी प्रवासी बसला लागलेल्या आगीची घटना बातमी अत्यंत वेदनादायक आहे. मी बसमधील सर्व प्रवाशांच्या सुरक्षिततेसाठी आणि जखमींच्या जलद पुनर्प्राप्तीसाठी प्रार्थना करतो," - दीया कुमारी उपमुख्यमंत्री

"जैसलमेरहून जोधपूरला जाणाऱ्या बसला लागलेल्या आगीबाबत दुःखद बातमी मिळाली आहे. या अपघातात भाजलेल्या आणि जखमी झालेल्यांच्या लवकर पुनर्प्राप्तीसाठी मी देवाकडे प्रार्थना करतो," - सचिन पायलट

जैसलमेरहून जोधपूरला जाणाऱ्या बसमध्ये लागलेल्या भीषण आगीमुळे असंख्य जीवितहानी झाल्याची दुःखद बातमी मिळाली आहे. या अपघातात कमीत कमी जीवितहानी व्हावी आणि जखमी लवकर बरे व्हावेत अशी मी देवाकडे प्रार्थना करतो," - अशोक गेहलोत, माजी मुख्यमंत्री

जखमींची यादी जाहीर : प्रशासनानं अपघातातील जखमींची यादी जाहीर केली आहे. महिपाल सिंग (५०), नाग सिंगचा मुलगा, ओमपाल (२२), युनूस (८), मनोज भाटिया (३५), एकबाला (५२), फिरोज (४०), भागा बाई (५९), पीर मोहम्मद (६०), जिरराज (१५), हुसेन (७९), इमिम्ता (६०), विशाल (४७), आशिष (४५), रफिक (२१), लक्ष्मण (३५), उबेदुला (५०).

हेही वाचा :

  1. बुलढाण्यात केळी घेऊन जाणाऱ्या ट्रकचा भीषण अपघात, दोन जणांचा मृत्यू तर चार जण जखमी
  2. जयपूर-अजमेर महामार्गावर भीषण स्फोट; २०० सिलिंडर फुटले, एकाचा मृत्यू
  3. मालगाडीचे ३८ डबे रुळावरून घसरल्यानं रेल्वे अपघात; रिंगस-श्रीमाधोपूर कॉरिडॉरवर वाहतूक विस्कळीत

TAGGED:

JAISALMER BUS FIRE INCIDENT
RAJASTHAN BUS ACCIDENT
MASSIVE FIRE IN PRIVATE BUS
जैसलमेर खासगी बसला आग
JAISALMER JODHPUR BUS FIRE ACCIDENT

Quick Links / Policies

संपादकांची शिफारस

दिवाळी 2025 : iPhone 16 Pro वर मोठी सवलत, फ्लिपकार्ट ते क्रोमा पर्यंत सर्वोत्तम डील्स

OnePlus Ace 6 : लवकरच 7,800mAh बॅटरीसह लॉंच होण्याची शक्यता

ओप्पो फाइंड X9 सीरिज भारतात नोव्हेंबरमध्ये लाँच होणार; मीडियाटेक डायमेंसिटी 9500 सोबत भागीदारी

मेटाचं इन्स्टाग्राम आणि फेसबुक रील्ससाठी हिंदी डबिंगसह AI फीचर लाँच

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.