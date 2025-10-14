जैसलमेरमध्ये खासगी बसला आग; अनेक प्रवासी गंभीर, मुख्यमंत्र्यांनी व्यक्त केलं दु:ख
दिल्लीला जाणाऱ्या खासगी बसला जैसलमेर-जोधपूर रस्त्यावर अचानक आग लागली. यात अनेक प्रवासी जखमी झाले. घटनेची माहिती समजताच पोलीस आणि लष्करांना आगीवर नियंत्रण मिळवण्यासाठी प्रयत्न केले.
Published : October 14, 2025 at 8:47 PM IST
जैसलमेर : जिल्ह्यातील जैसलमेर-जोधपूर रस्त्यावरील आर्मी वॉर म्युझियमजवळ मंगळवारी प्रवाशांना घेऊन जाणाऱ्या खासगी बसला आग लागली. या घटनेत अनेक प्रवासी गंभीर जखमी झालेत. जिल्हाधिकारी प्रताप सिंह यांनी घटनास्थळी धाव घेत संबंधित अधिकाऱ्यांना त्वरित मदत आणि वैद्यकीय सेवा देण्याचे निर्देश दिले. अपघातात गंभीर झालेल्या प्रवाशांना जोधपूरमध्ये उपचारासाठी दाखल केलं आहे.
पोलीस, अग्निशमन दल घटनास्थळी दाखल : खासगी बस दुपारी ३च्या सुमारास जैसलमेरहून दिल्लीच्या दिशेनं निघाली. बहुतेक प्रवासी जोधपूरला जात होते. मार्गावर सुमारे 20 किलोमीटर अंतरावर थैयत गावाजवळील आर्मी वॉर म्युझियमच्या परिसरात बसला अचानक आग लागली. या घटनेची माहिती मिळताच, जिल्हा प्रशासन, पोलीस आणि लष्कराच्या पथकांनी घटनास्थळी धाव घेत बचावकार्य सुरू केलं. प्रत्यक्षदर्शी महेंद्र सिंह यांनी सांगितलं "रस्त्यावरून जाताना खासगी बसला आग लागल्याचं दिसलं. यानंतर प्रवाशांना बसमधून बाहेर काढायला सुरुवात केली. सुमारे 50 मिनिटांनंतर घटनास्थळी जिल्हा प्रशासन, पोलीस आणि अग्निशमन दलाच्या पथके घटनास्थळी पोहोचली. आगीचं कारण अद्याप समजलेलं नाही.
आगीवर नियंत्रण मिळण्यासाठी अग्निशमन दलाच्या जवानांचे अथक प्रयत्न : घटनास्थळावर दाखल झाल्यावर अग्निशमन दलाच्या जवानांनी तासाभराच्या प्रयत्नांनंतर आग आटोक्यात आणली. त्यापूर्वी लष्कराचे अधिकारी, सैनिक आणि लष्कराचं अग्निशमन दल घटनास्थळी पोहचलं. त्यांनी आगीवर नियंत्रण मिळवण्याचा प्रयत्न केला. बसमध्ये किती प्रवासी होते याची अद्याप माहिती मिळालेली नाही.
जखमींवर उपचार सुरू : घटनेनंतर पाच रुग्णवाहिकांच्या सहाय्यानं सर्व जखमी प्रवाशांना सरकारी रुग्णालयात दाखल केलं. या घटनेची माहिती मिळताच जैसलमेरचे जिल्हाधिकारी प्रताप सिंह, पोलीस अधीक्षक अभिषेक शिवहरे आणि एसडीएम सक्षम गोयल यांच्यासह जिल्हा प्रशासन, पोलीस आणि सैन्याचे अधिकारी घटनास्थळी दाखल झाले.
संसदीय क्षेत्र के थईयात (जैसलमेर) गांव में जैसलमेर से जोधपुर जा रही एक निजी बस में आग लगने से कई लोगों की दर्दनाक मृत्यु एवं दर्जनों यात्रियों के घायल होने का समाचार अत्यंत दुखद और हृदयविदारक है।— Ummeda Ram Beniwal (@UmmedaRamBaytu) October 14, 2025
मैं शोकाकुल परिजनों के प्रति गहरी संवेदनाएँ प्रकट करता हूँ।
ईश्वर दिवंगत आत्माओं को… pic.twitter.com/XjUCYUYIHg
हेल्पलाईन क्रमांक जारी : जिल्हा प्रशासनानं या घटनेबाबत हेल्पलाईन क्रमांक जारी केला आहे. जिल्हाधिकारी प्रताप सिंह यांनी तीव्र शोक व्यक्त केला. ते म्हणाले "संबंधित अधिकाऱ्यांना त्वरित मदत आणि वैद्यकीय सेवा देण्याचे निर्देश दिले आहेत. जवाहर रुग्णालयात जखमींवर डॉक्टरांकडून तातडीनं उपचार केले जात आहेत. या घटनेशी संबंधित कोणत्याही माहितीसाठी किंवा मदतीसाठी तुम्ही खालील हेल्पलाईन क्रमांकांवर संपर्क साधू शकता. 9414801400, 8003101400, 02992-252201, आणि 02992-255055. जिल्हा प्रशासन परिस्थितीवर सतत लक्ष ठेवून सर्व आवश्यक पावलं उचलत आहे.
मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा यांनी व्यक्त केलं दुःख : राजस्थानचे मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा, उपमुख्यमंत्री दीया कुमारी, माजी मुख्यमंत्री अशोक गेहलोत आणि सचिन पायलट यांच्यासह अनेक नेत्यांनी जैसलमेर बस अपघातावर शोक व्यक्त केला. सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर पोस्ट करत मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा यांनी लिहिलं की, "जैसलमेरमधील बसला लागलेल्या आगीची घटना अत्यंत हृदयद्रावक आहे. या दुःखद अपघातात बाधित झालेल्या नागरिकांबद्दल मी माझ्या मनापासून संवेदना व्यक्त करतो. संबंधित अधिकाऱ्यांना जखमींवर योग्य उपचार करण्याचे आणि बाधितांना सर्वतोपरी मदत करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत."
जैसलमेर में बस में लगी आग की घटना अत्यंत हृदयविदारक है। इस दुखद हादसे से प्रभावित नागरिकों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त करता हूं। संबंधित अधिकारियों को घायलों के समुचित उपचार एवं प्रभावितों को हरसंभव सहायता उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए हैं।— Bhajanlal Sharma (@BhajanlalBjp) October 14, 2025
प्रभु श्रीराम दिवंगत आत्माओं को…
"जैसलमेरच्या थैयत भागात एका खासगी प्रवासी बसला लागलेल्या आगीची घटना बातमी अत्यंत वेदनादायक आहे. मी बसमधील सर्व प्रवाशांच्या सुरक्षिततेसाठी आणि जखमींच्या जलद पुनर्प्राप्तीसाठी प्रार्थना करतो," - दीया कुमारी उपमुख्यमंत्री
जैसलमेर के थइयात क्षेत्र में एक निजी यात्री बस में आग लगने से हुए भीषण सड़क हादसे का समाचार अत्यंत पीड़ादायक है।— Diya Kumari (@KumariDiya) October 14, 2025
मैं ईश्वर से प्रार्थना करती हूं कि बस में सवार सभी यात्री सुरक्षित हों और घायलों के शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की कामना करती हूं।
"जैसलमेरहून जोधपूरला जाणाऱ्या बसला लागलेल्या आगीबाबत दुःखद बातमी मिळाली आहे. या अपघातात भाजलेल्या आणि जखमी झालेल्यांच्या लवकर पुनर्प्राप्तीसाठी मी देवाकडे प्रार्थना करतो," - सचिन पायलट
जैसलमेर से जोधपुर जा रही बस में आग लगने की घटना से संबंधित चिंताजनक समाचार प्राप्त हुए हैं।— Sachin Pilot (@SachinPilot) October 14, 2025
मैं ईश्वर से इस हादसे में झुलसे एवं घायल हुए लोगों के शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की कामना करता हूँ।
जैसलमेरहून जोधपूरला जाणाऱ्या बसमध्ये लागलेल्या भीषण आगीमुळे असंख्य जीवितहानी झाल्याची दुःखद बातमी मिळाली आहे. या अपघातात कमीत कमी जीवितहानी व्हावी आणि जखमी लवकर बरे व्हावेत अशी मी देवाकडे प्रार्थना करतो," - अशोक गेहलोत, माजी मुख्यमंत्री
जैसलमेर से जोधपुर जा रही बस में भीषण आग लगने से कई लोगों के हताहत होने का चिंताजनक समाचार मिला है।— Ashok Gehlot (@ashokgehlot51) October 14, 2025
मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि इस हादसे में कम से कम जनहानि हो एवं झुलसे हुए लोगों को शीघ्र स्वास्थ्य लाभ प्राप्त हो।
जखमींची यादी जाहीर : प्रशासनानं अपघातातील जखमींची यादी जाहीर केली आहे. महिपाल सिंग (५०), नाग सिंगचा मुलगा, ओमपाल (२२), युनूस (८), मनोज भाटिया (३५), एकबाला (५२), फिरोज (४०), भागा बाई (५९), पीर मोहम्मद (६०), जिरराज (१५), हुसेन (७९), इमिम्ता (६०), विशाल (४७), आशिष (४५), रफिक (२१), लक्ष्मण (३५), उबेदुला (५०).
