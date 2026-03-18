दिल्लीच्या पालम भागात एका इमारतीत भीषण आग; आठ जणांचा मृत्यू, घटनास्थळी 30 अग्निशमन दलाच्या गाड्या

अग्निशमन दलाचे जवान आग विझवण्यासाठी अथक प्रयत्न करत आहेत, तर त्याच वेळी बचाव कार्यही जोमाने सुरू आहे.

दिल्लीच्या पालम भागात एका इमारतीत भीषण आग (Source- ETV Bharat)
By ETV Bharat Marathi Team

Published : March 18, 2026 at 11:44 AM IST

Updated : March 18, 2026 at 12:12 PM IST

नवी दिल्ली: दिल्लीच्या पालम भागात बुधवारी एका चार मजली निवासी इमारतीत भीषण आग लागल्याने एकच गोंधळ उडाला. आगीची माहिती मिळताच दिल्ली अग्निशमन दलाची पथके तात्काळ घटनास्थळी दाखल झाली आणि त्यांनी मदत आणि बचाव कार्य सुरू केलंय. आगीची तीव्रता इतकी होती की, काही क्षणातच संपूर्ण इमारत धूर आणि आगीच्या लपेट्यात आली. या घटनेत किमान आठ लोकांचा मृत्यू झालाय. अग्निशमन विभागाच्या माहितीनुसार, सकाळी 7 वाजताच्या सुमारास पालम मेट्रो स्टेशनजवळील 'लेन क्रमांक 2' (Lane No. 2) मधील एका इमारतीतील घरात आग लागल्याचा फोन आला. या माहितीवर त्वरित कार्यवाही करत अग्निशमन दलाच्या 30 गाड्या (फायर टेंडर्स) तात्काळ घटनास्थळी रवाना करण्यात आल्यात. आग इतक्या वेगाने पसरली की, इमारतीच्या आत अनेक लोक अडकले असण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे. अग्निशमन दलाचे जवान आग विझवण्यासाठी अथक प्रयत्न करत आहेत, तर त्याच वेळी बचाव कार्यही जोमाने सुरू आहे.

मदत आणि बचाव कार्य सुरूच : दिल्ली पोलिसांचे एक पथकही घटनास्थळी उपस्थित असून, त्यांनी सुरक्षेच्या दृष्टीने संपूर्ण परिसर सील (कॉर्डन ऑफ) केला आहे. याव्यतिरिक्त आपत्कालीन परिस्थितीत जखमींना तात्काळ रुग्णालयात पोहोचवता यावे, यासाठी 'कॅट' (CAT) रुग्णवाहिकांचे एक पथकही तैनात करण्यात आलेत. अग्निशमन विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, आगीचे नेमके कारण अद्याप स्पष्ट झालेले नाही. सध्या आग पूर्णपणे विझवणे आणि इमारतीत अडकलेल्या लोकांना सुखरूप बाहेर काढणे यालाच सर्वोच्च प्राधान्य दिले जात आहे. मदत आणि बचाव कार्य अविरत सुरू असून, परिस्थितीवर सतत लक्ष ठेवले जात आहे.

शॉर्ट सर्किटचा संशय : आगीचे नेमके कारण अद्याप निश्चित झाले नसले तरी प्राथमिक तपासावरून 'शॉर्ट सर्किट'मुळे ही आग लागली असावी, असा संशय व्यक्त केला जातोय. या घटनेदरम्यान इमारतीच्या आत दाट धूर पसरल्यामुळे अनेक लोक आतच अडकून पडले होते. बचाव पथकांनी अगदी ऐन वेळी धाव घेत या लोकांना सुखरूप बाहेर काढले. मात्र, धुरामुळे श्वास घेण्यास त्रास होऊ लागल्याने चार जणांना जवळच्याच एका रुग्णालयात दाखल करण्यात आले असून, तिथे त्यांच्यावर उपचार सुरू आहेत. डॉक्टरांच्या माहितीनुसार, या चारही जणांची प्रकृती सध्या स्थिर असल्याचे सांगण्यात आलंय.

जवळपास चेंगराचेंगरीसारखी परिस्थिती निर्माण : स्थानिक रहिवाशांनी दिलेल्या माहितीनुसार, आग लागल्यानंतर परिसरात एकच गोंधळ उडाला होता आणि जवळपास चेंगराचेंगरीसारखी परिस्थिती निर्माण झाली होती. अनेक रहिवासी आपापल्या घरातून बाहेर पडले आणि त्यांनी अग्निशमन दलाच्या पथकांना मदत करण्यास सुरुवात केली. पोलीसही घटनास्थळी दाखल झालेत; त्यांनी आजूबाजूचा परिसर रिकामा केला आणि वाहतुकीचे नियोजन केले. प्रशासनाने या घटनेच्या चौकशीचे आदेश दिले आहेत.

अग्निसुरक्षा उपाययोजनांचीही कसून तपासणी केली जाणार : भविष्यात अशा प्रकारच्या घटना पुन्हा घडू नयेत, यासाठी इमारतीचे सुरक्षा नियम आणि अग्निसुरक्षा उपाययोजनांचीही कसून तपासणी केली जाईल, असे अधिकाऱ्यांनी स्पष्ट केले आहे. सध्या मदत आणि बचाव कार्य जोमाने सुरू असून, परिस्थितीवर सातत्याने लक्ष ठेवले जात आहे. आगीची माहिती मिळताच पोलीस आणि अग्निशमन दलाचे जवान तातडीने घटनास्थळी धावून गेले आणि त्यांनी आगीवर नियंत्रण मिळवले, अशी माहिती पोलिस अधिकाऱ्यांनी दिली. अनेक व्यक्तींना रुग्णालयात दाखल करण्यात आले असून, त्यांच्यावर सध्या उपचार सुरू आहेत. या प्रकरणी गुन्हा दाखल करण्यात आला असून, आगीचे नेमके कारण शोधण्यासाठी तपास सुरू करण्यात आला आहे. या उद्देशाने एक विशेष पथक गठीत करण्यात आले असून, जनजागृती करण्याचे प्रयत्नही केले जात आहेत.

Last Updated : March 18, 2026 at 12:12 PM IST

