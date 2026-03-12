ETV Bharat / bharat

दिल्लीत मीटर बनवणाऱ्या कारखान्यात भीषण आग, डझनभर लोकांना वाचवले

सकाळी 6 वाजण्याच्यादरम्यान अचानक लागलेल्या आगीमुळे कारखान्यात भीतीचं वातावरण पसरलं. ज्वाळा आणि धूर पाहून वरच्या मजल्यावर अडकलेल्या कर्मचाऱ्यांना जीव वाचवण्यासाठी उड्या मारण्यास भाग पाडले गेले.

दिल्लीत मीटर बनवणाऱ्या कारखान्यात भीषण आग (Source- ETV Bharat)
By ETV Bharat Marathi Team

Published : March 12, 2026 at 12:12 PM IST

नवी दिल्ली/नोएडा: नोएडा येथील सेक्टर 4 मधील मीटर बनवणाऱ्या कारखान्यात गुरुवारी सकाळी भीषण आग लागली. अपघाताच्या वेळी कारखान्यात 50 हून अधिक कर्मचारी उपस्थित होते आणि वरच्या मजल्यावर अडकलेल्या अनेकांनी जीव वाचवण्यासाठी उड्या मारल्या. डझनभराहून अधिक लोक जखमी झाले आणि त्यांना रुग्णालयात दाखल करण्यात आले. फेज 1 पोलीस ठाणे परिसरातील सेक्टर 4 मध्ये असलेल्या कॅपिटल पॉवर सिस्टम लिमिटेड (बी-40) नावाच्या कारखान्यात ही घटना घडली. सकाळी 6 वाजण्याच्या सुमारास अचानक लागलेल्या आगीमुळे कारखान्यात भीतीचं वातावरण पसरलं. ज्वाळा आणि धूर पाहून वरच्या मजल्यावर अडकलेल्या कर्मचाऱ्यांना जीव वाचवण्यासाठी उड्या मारण्यास भाग पाडले गेले.

बचाव आणि मदत कार्य सुरू : आगीची माहिती मिळताच पोलीस आणि अग्निशमन दलाची पथके घटनास्थळी पोहोचली. आगीची तीव्रता पाहता घटनास्थळी डझनभराहून अधिक अग्निशमन दलाच्या गाड्या तैनात करण्यात आल्या. वरिष्ठ पोलिस अधिकारीही घटनास्थळी उपस्थित आहेत आणि बचाव आणि मदत कार्यावर लक्ष ठेवत आहेत.

मुख्य अग्निशमन अधिकाऱ्यांचे निवेदन : मुख्य अग्निशमन अधिकारी प्रदीप कुमार चौबे यांनी सांगितले की, आगीवर नियंत्रण मिळवण्याचे प्रयत्न युद्धपातळीवर सुरू आहेत. त्यांनी अद्याप कोणत्याही जीवितहानीबद्दल पुष्टी केलेली नाही. कारखान्यात अडकलेल्या कामगारांना बाहेर काढण्यासाठी बचाव पथके काम करत आहेत. घटनास्थळी अनेक रुग्णवाहिका देखील तैनात करण्यात आल्या आहेत.

आगीचे संभाव्य कारण : कारखान्यात मोठ्या प्रमाणात प्लास्टिक आणि इतर ज्वलनशील पदार्थ असल्याने आग पसरल्याचा अंदाज आहे. आगीचे नेमके कारण अद्याप स्पष्ट झालेले नाही आणि त्याचा तपास सुरू आहे. सध्या अग्निशमन दलाचे काम सुरू आहे आणि परिस्थितीवर बारकाईने लक्ष ठेवले जात आहे.

