तेलंगणातील आदिलाबादच्या रिम्स रुग्णालयात भीषण आग; 2 नवजात बालकांचा मृत्यू, 25 बालकांची सुटका
नवजात बालकांच्या वॉर्डमध्ये आग लागल्यामुळे परिस्थिती अत्यंत गंभीर बनली होती. या घटनेत दोन नवजात बालकांचा मृत्यू झाला, तर इतर अनेक बालकांना सुरक्षितपणे बाहेर काढण्यात आले.
Published : September 22, 2026 at 10:17 AM IST
आदिलाबाद: तेलंगणाच्या आदिलाबाद जिल्ह्यातील RIMS रुग्णालयात काल रात्री भीषण आग लागली. नवजात बालकांच्या वॉर्डमध्ये आग लागल्यामुळे परिस्थिती अत्यंत गंभीर बनली होती. या घटनेत दोन नवजात बालकांचा मृत्यू झाला, तर इतर अनेक बालकांना सुरक्षितपणे बाहेर काढण्यात आले. एअर कंडिशनरचा (AC) स्फोट झाल्यामुळे ही आग लागल्याचे प्राथमिक अहवालांवरून समजते. आदिलाबाद जिल्ह्यातील सरकारी RIMS रुग्णालयात ही मोठी दुर्घटना घडली. सोमवारी मध्यरात्रीनंतर बालरोग विभागातील 'स्पेशल निओनेटल केअर युनिट'मध्ये (SNCU) एअर कंडिशनरचा (AC) स्फोट झाला. आगीचे नेमके कारण समजण्यापूर्वीच संपूर्ण परिसरात अचानक दाट धूर पसरला.
इन्क्युबेटरमध्ये उपचार घेत असलेल्या 27 नवजात बालकांवर गुदमरल्यामुळे जीवघेणा प्रसंग ओढवला. या घटनेत दोन बालकांचा मृत्यू झाला, तर अन्य दोन बालकांची प्रकृती चिंताजनक आहे. उर्वरित 23 बालकांना उपचारासाठी तातडीने खासगी रुग्णालयात हलवण्यात आले, ज्यामुळे पुढील जीवितहानी टळली. रुग्णालयात एकच गोंधळ उडाला.
एसीच्या स्फोटामुळे गोंधळ : मुलांच्या वॉर्डमधील 'स्पेशल निओनेटल केअर युनिट' (SNCU) मध्ये जिथे 27 बालकांवर उपचार सुरू होते, तिथे अचानक एअर कंडिशनरचा (AC) स्फोट झाला. मध्यरात्रीनंतर घडलेल्या या घटनेमुळे एकच खळबळ उडाली. कर्मचाऱ्यांची तारांबळ उडाली आणि लोकांच्या किंकाळ्यांमुळे भीती आणि गोंधळाचे वातावरण निर्माण झाले. त्यावेळी फेरफटका मारत असलेले संचालक जय सिंह यांना परिस्थितीची माहिती मिळताच ते कर्मचारी आणि रुग्णवाहिका चालकांसह नवजात बालकांच्या युनिटकडे धावले; मात्र, तोपर्यंत ते युनिट दाट आणि गुदमरून टाकणाऱ्या धुराने भरले होते.
खिडक्यांच्या काचा फोडून बालकांना वाचवण्याचे तातडीचे प्रयत्न केले गेले, तरीही इचोडा येथील रहिवासी सलीम यांच्या पाच दिवसांच्या बाळाचा मृत्यू झाला होता. रुग्णवाहिकेद्वारे 26 बालकांना खासगी रुग्णालयात हलवण्यात आले; यापैकी तीन बालकांची प्रकृती चिंताजनक होती. त्या तीन गंभीर बालकांपैकी एकाचा मृत्यू झाला, तर उर्वरित 25 बालके वाचली. अग्निशमन दलाच्या जवानांच्या सतर्कतेमुळे आग मुलांच्या वॉर्डच्या बाहेर पसरली नाही.
घटनेची माहिती मिळताच जिल्हाधिकारी राजर्षी शाह आणि पोलीस अधीक्षक (SP) अखिल महाजन 'रिम्स' (RIMS) रुग्णालयात दाखल झाले. त्यांनी स्वतः बचाव कार्यावर देखरेख ठेवली आणि बाधित कुटुंबांचे सांत्वन करण्याचा प्रयत्न केला. त्यांनी दोन बालकांच्या मृत्यूला दुजोरा दिला आणि अपघाताचे नेमके कारण शोधण्यासाठी चौकशी केली जाईल, असे स्पष्ट केले. स्थानिक नागरिकांनी पुढाकार घेऊन वेळेत बालकांना इन्क्युबेटरमधून बाहेर काढल्यामुळे मोठी दुर्घटना टळली. अधिकारी आणि राजकीय नेते सोमवारची संपूर्ण रात्र 'रिम्स'मध्ये उपस्थित होते; त्यांनी मदतकार्यात सहभाग घेतला आणि रुग्णांना घाबरू नका, असे आवाहन केले.
माजी मंत्री के.टी.आर. (KTR) यांनी घटनेबद्दल दुःख व्यक्त केले : बीआरएस (BRS) चे कार्याध्यक्ष आणि तेलंगणाचे माजी मंत्री के. टी. आर यांनी ट्विट केले, "रिम्स आदिलाबाद येथील 'स्पेशल न्यूबॉर्न केअर युनिट'मध्ये लागलेल्या आगीच्या घटनेबद्दल ऐकून धक्का बसला आणि दुःख झाले. या दुर्घटनेत एका बालकाचा जीव गेला आहे. सर्व बालकांच्या सुरक्षिततेसाठी आणि आरोग्यासाठी माझ्या प्रार्थना आहेत."
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