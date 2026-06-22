ETV Bharat / bharat

लखनऊमधील गेमिंग झोन आणि सॉफ्टवेअर कार्यालयाला भीषण आग; 15 जणांचा मृत्यू

आग इतकी भीषण होती की, जीव वाचवण्यासाठी अनेकांनी इमारतीला लटकलेल्या तारांचा आधार घेऊन इमारतीवरून उड्या मारल्या.

Massive Fire At Gaming Zone And Software Office In Lucknow's Aliganj
लखनऊमधील गेमिंग झोन आणि सॉफ्टवेअर कार्यालयाला भीषण आग (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Marathi Team

Published : June 22, 2026 at 6:09 PM IST

|

Updated : June 22, 2026 at 6:33 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

लखनऊ : राजधानी लखनऊमधील अलिगंज भागातील तिसऱ्या मजल्यावर असलेल्या एका गेमिंग झोन आणि सॉफ्टवेअर कार्यालयाला सोमवारी दुपारी भीषण आग लागली. या आगीच्या दुर्घटनेत आतापर्यंत 15 जणांचा मृत्यू झाला असून, अनेक जण जखमी झाले आहेत. आग इतकी भीषण होती की, जीव वाचवण्यासाठी अनेकांनी इमारतीला लटकलेल्या तारांचा आधार घेऊन इमारतीवरून उड्या मारल्या. घटनास्थळी अग्निशमन दलाच्या गाड्या दाखल झाल्या असून, आग विझवण्याचे काम सुरु आहे. दरम्यान, अलिगढमध्ये दाखल झालेले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी आपला दौरा रद्द करून लखनऊकडे रवाना झाले आहेत. तसंच त्यांनी आपले सर्व आगामी दौरे रद्द केले आहेत.

लखनऊमधील गेमिंग झोन आणि सॉफ्टवेअर कार्यालयाला भीषण आग (ETV Bharat)

तारेला लटकून खाली उडी मारण्याचा प्रयत्न : गेमिंग झोन आणि सॉफ्टवेअर कार्यालय हे अलिगंजमधील एका पाळीव प्राण्यांच्या दुकानाच्यावरती आहे. मिळालेल्या माहितीनुसार, आग सर्वात आधी तिसऱ्या मजल्यावर लागली. ती झपाट्याने पसरली. आगीमुळं परिसरात एकच गोंधळ उडाला. इमारतीमधील कामगार आणि इतर लोक जीव वाचवण्यासाठी सैरावैरा पळू लागले. सुटकेचा कोणताही मार्ग न दिसल्याने त्यांनी जवळच्या तारेला लटकून खाली उडी मारण्याचा प्रयत्न केला. यात एका तरुणीसह दोघे जण जखमी झाले. दरम्यान, ज्यावेळी आग लागली, त्यावेळी कार्यालयात 30 हून अधिक लोक उपस्थित होते, असे सांगण्यात येत आहे.

लखनऊमधील गेमिंग झोन आणि सॉफ्टवेअर कार्यालयाला भीषण आग (ETV Bharat)

इमारतीत अनेक लोक अडकल्याची भीती : आगीच्या भक्ष्यस्थानी पडलेल्या इमारतीत अनेक लोक अडकल्याची भीती व्यक्त केली जात आहे. इमारतीत अजून किती लोक अडकले आहेत, हे अद्याप स्पष्ट झालेले नाही. घटनास्थळी अग्निशमन दलाच्या गाड्या दाखल झाल्या. मात्र, आग विझायला बराच वेळ लागला. इमारत जवळपास चार तास धगधगत राहिली. दरम्यान, लखनऊ विकास प्राधिकरणानेही आगीची चौकशी सुरू केली आहे. इमारतीला व्यावसायिक कामांसाठी परवानगी होती की नाही आणि आग कशामुळं लागली? या सर्वांची चौकशी केली जात आहे.

मुख्यमंत्र्याकडून आगीच्या घटनेची दखल, सर्व आगामी दौरे रद्द (ETV Bharat)

मुख्यमंत्र्याकडून आगीच्या घटनेची दखल : मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनीही लखनऊमधील आगीच्या घटनेची दखल घेतली आहे. त्यांनी आगीत मृत्युमुखी पडलेल्यांच्या शोकाकुल कुटुंबीयांप्रती शोक व्यक्त केला. त्यांनी अधिकाऱ्यांना तत्काळ घटनास्थळी पोहोचून मदत आणि बचाव कार्याला गती देण्याचे आणि जखमींवर योग्य उपचार करण्याचे निर्देश दिले आहेत. तसंच मुख्यमंत्र्यांनी प्रशासनाला सर्व स्तरांवर सतर्कता बाळगण्याचे निर्देश दिले आहेत.

लखनऊमधील गेमिंग झोन आणि सॉफ्टवेअर कार्यालयाला भीषण आग (ETV Bharat)

हेही वाचा :

  1. जंतर-मंतरवर 'कॉकरोच'चे दुसऱ्या दिवशीही आंदोलन सुरूच; धर्मेंद्र प्रधान यांच्या राजीनाम्यावर अभिजीत दिपके ठाम
  2. जगन्नाथ मंदिरात सुरक्षेत त्रुटी! लष्करी गणवेशातील संशयित अटकेत; मूळचा राजस्थानचा रहिवासी
  3. 'पंतप्रधान मोदी देशाला, तर ट्रम्प जगाला उद्ध्वस्त करत आहेत': मल्लिकार्जुन खर्गे यांची घणाघाती टीका
Last Updated : June 22, 2026 at 6:33 PM IST

TAGGED:

लखनऊ
गेमिंग झोन आणि सॉफ्टवेअर कार्यालय
भीषण आग
जीव वाचवण्यासाठी मारल्या उड्या
MASSIVE FIRE IN LUCKNOW

Quick Links / Policies

संपादकांची शिफारस

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.