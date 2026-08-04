ग्रेटर नोएडातील चिप निर्मिती कारखान्यात भीषण आग; भिंत कोसळून 2 अग्निशमन दलाच्या जवानांचा मृत्यू, 3 जण जखमी
रुग्णालयात नेले असता डॉक्टरांनी यातील दोन शूर जवानांना मृत घोषित केले, अशी माहिती मुख्य अग्निशमन अधिकारी (CFO) प्रदीप कुमार चौबे यांनी दिली.
Published : August 4, 2026 at 10:06 AM IST
नवी दिल्ली/नोएडा: ग्रेटर नोएडा सेंट्रलच्या इकोटेक-3 पोलीस ठाण्याच्या हद्दीत असलेल्या 'ILGIM कंपनी' या इलेक्ट्रॉनिक चिप निर्मिती कारखान्यात सोमवारी रात्री उशिरा भीषण आग लागली. माहिती मिळताच स्थानिक पोलीस आणि अग्निशमन दलाची पथके घटनास्थळी दाखल झालीत आणि अथक प्रयत्नांनंतर त्यांनी आगीवर नियंत्रण मिळवले. बचाव कार्यादरम्यान कंपनीची एक बाजूची भिंत आणि लोखंडाचा जड बीम अचानक कोसळला, ज्याच्या तडाख्यात पाच अग्निशमन जवान गंभीर जखमी झाले. रुग्णालयात नेले असता डॉक्टरांनी यातील दोन शूर जवानांना मृत घोषित केले, अशी माहिती मुख्य अग्निशमन अधिकारी (CFO) प्रदीप कुमार चौबे यांनी दिली.
आगीने काही वेळातच रौद्र रूप धारण केले : ग्रेटर नोएडाच्या इकोटेक-3 भागातील ILGIM या इलेक्ट्रॉनिक चिप निर्मिती कारखान्यात 3 ते 4 ऑगस्टच्या रात्री अचानक आग लागली. आगीने काही वेळातच रौद्र रूप धारण केले. माहिती मिळताच स्थानिक पोलीस आणि अग्निशमन दलाच्या अनेक गाड्या घटनास्थळी पोहोचल्या आणि त्यांनी आग विझवण्याचे काम सुरू केले. अग्निशमन दलाच्या पथकाने आगीवर नियंत्रण मिळवले असतानाच अचानक एक भिंत आणि छताचा लोखंडी बीम जवानांच्या अंगावर कोसळला. या घटनेत अग्निशमन दलाचे पाच कर्मचारी गंभीर जखमी झाले. घटनास्थळी उपस्थित असलेले सहकारी आणि पोलिसांनी जखमींना तातडीने जवळच्या रुग्णालयात हलवले. डॉक्टरांनी त्वरित उपचार सुरू केले असले तरी, उपचार सुरू असतानाच फायरमन रोहित यादव आणि हेड कॉन्स्टेबल चालक तीरथपाल सिंग यांना मृत घोषित करण्यात आले.
फायरमन अमित कुमार यांच्यावर उपचार सुरू : दरम्यान, इतर तीन जखमी कर्मचारी हेड कॉन्स्टेबल चालक राजपाल सिंग, फायरमन मनीष कुमार आणि फायरमन अमित कुमार यांच्यावर उपचार सुरू आहेत. डॉक्टरांच्या मते, त्यांची प्रकृती आता धोक्याबाहेर आहे. वरिष्ठ पोलीस अधिकारी आणि SDRF चे पथक सध्या घटनास्थळी उपस्थित आहेत; ढिगाऱ्याची तपासणी केली जात असून आगीचे नेमके कारण शोधले जात आहे. ग्रेटर नोएडातील दोन अग्निशमन कर्मचाऱ्यांच्या मृत्यूबाबत बोलताना DCP (सेंट्रल) शैलेंद्र कुमार सिंग यांनी सांगितले की, इकोटेक-३ पोलीस ठाण्याच्या हद्दीतील इलेक्ट्रॉनिक चिप्स बनवणाऱ्या कंपनीत काल रात्री आग लागली होती. माहिती मिळताच स्थानिक पोलीस आणि अग्निशमन दलाची पथके घटनास्थळी पोहोचली आणि त्यांनी आग विझवण्याचे काम सुरू केले. आग विझवण्याचे काम सुरू असतानाच कंपनीची एक भिंत आणि लोखंडी बीम बाहेरच्या बाजूला कोसळले.
हेड कॉन्स्टेबल तीरथ पाल यांना मृत घोषित केले : या दुर्घटनेत अग्निशमन दलाचे कर्मचारी हेड कॉन्स्टेबल राजपाल सिंग, फायरमन मनीष कुमार, हेड कॉन्स्टेबल तीरथ पाल सिंग, फायरमन अमित कुमार आणि फायरमन रोहित यादव गंभीर जखमी झाले. त्यांना तातडीने रुग्णवाहिकेद्वारे रुग्णालयात नेण्यात आले. डॉक्टरांनी फायरमन रोहित यादव आणि हेड कॉन्स्टेबल तीरथ पाल यांना मृत घोषित केले. उर्वरित तीन कर्मचारी धोक्याबाहेर असून त्यांच्यावर उपचार सुरू आहेत.