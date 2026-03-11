चित्तोडगडमध्ये विवाहित महिलेने तिच्या दोन निष्पाप मुलांसह केली आत्महत्या; पोलीस करताहेत तपास
दोन लहान मुलांचे मोनू (5 वर्षांचा) आणि सोनू (3 महिन्यांचा) मृतदेह विहिरीत आढळले, तर महिलेचा मृतदेह रेल्वे ट्रॅकवर आढळला.
कपासन (चित्तोडगड): जिल्ह्यातील कछिया खेडी गावात एका विवाहित महिलेने तिच्या दोन निष्पाप मुलांसह आत्महत्या केलीय. ही दुःखद घटना मंगळवारी संध्याकाळी उशिरा घडली. तिच्या दोन लहान मुलांचे मोनू (5 वर्षांचा) आणि सोनू (3 महिन्यांचा) मृतदेह विहिरीत आढळले, तर महिलेचा मृतदेह रेल्वे ट्रॅकवर आढळला. या घटनेने गावात खळबळ उडाली आहे. पोलीस घटनेचे कारण शोधत आहेत.
विहिरीत दोन मुलांचे मृतदेह आढळले : स्टेशन हाऊस ऑफिसर सुनील शर्मा यांच्या मते, रेल्वे ट्रॅकवर महिलेचा मृतदेह आढळल्याची माहिती मिळताच पोलिसांचे पथक तात्काळ घटनास्थळी पोहोचले आणि मृतदेह ताब्यात घेतला आणि उपजिल्हा रुग्णालयाच्या शवागारात ठेवला. त्यांनी सांगितले की, मृताजवळ दोन्ही मुले आढळली नाहीत, तेव्हा गावकऱ्यांनी त्यांचा शोध सुरू केला. बऱ्याच प्रयत्नांनंतर गावाजवळील एका विहिरीत दोन्ही मुलांचे मृतदेह तरंगताना आढळले, ज्याची माहिती गावकऱ्यांनी तात्काळ पोलिसांना दिली.
पोलीस तपासात गुंतले : पोलीस पथक घटनास्थळी परतले आणि ग्रामस्थांच्या मदतीने दोन्ही मुलांचे मृतदेह विहिरीतून बाहेर काढले, असे ठाणेदारांनी सांगितले. माहिती मिळताच डीएसपी हरजी लाल यादव देखील रुग्णालयात पोहोचले. त्यांनी सांगितले की, या प्रकरणाची सखोल चौकशी सुरू करण्यात आलीय; आत्महत्येमागील कारण अद्याप स्पष्ट झालेले नाही. पोलीस कुटुंबातील सदस्य आणि शेजाऱ्यांची चौकशी करीत आहेत.
संपूर्ण गावात शोकाचे वातावरण : अचानक घडलेल्या या घटनेने ग्रामस्थांना धक्का बसलाय. कुटुंबाला सांत्वन देण्यासाठी अनेक लोक येत आहेत. सकाळी तिन्ही मृतदेहांचे शवविच्छेदन केले जाणार आहे. अहवाल आल्यानंतरच पुढील कारवाईचा निर्णय घेतला जाणार आहे. ठाणेदारांनी सांगितले की, प्राथमिक तपासात असे दिसून आले आहे की, विवाहित महिलेने प्रथम तिच्या दोन्ही मुलांना विहिरीत फेकून दिले आणि नंतर रेल्वे रुळावर आत्महत्या केली.