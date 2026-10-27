Marked Unsafe : जयपूरमधील कोसळणारे प्लास्टर अन् मुंबईतील गळकी घरे; जबाबदार कोण?
जयपूरच्या 'पिंक सिटी'पासून ते देशाची आर्थिक राजधानी मुंबईपर्यंत, जुन्या आणि मोडकळीस आलेल्या इमारतींची स्थिती अशाच प्रकारच्या चिंतेने ग्रासलेली आहे.
Published : October 27, 2026 at 4:11 PM IST
जयपूर/मुंबई : काहींसाठी जुन्या इमारती शिक्षणाची मंदिरं आहेत, काहींसाठी जीवनरक्षक रुग्णालये, तर काहींसाठी वर्षानुवर्षांच्या आठवणींनी भरलेले घर. पण जेव्हा या इमारतींच्या छताचे प्लास्टर पडू लागते, भिंतींना भेगा पडू लागतात आणि पावसाळ्यात खोल्यांमध्ये पाणी शिरू लागते, तेव्हा देखभाल आणि रहिवाशांच्या सुरक्षेचा प्रश्न चिंतेचा विषय बनतो. जयपूरच्या 'पिंक सिटी'पासून ते देशाची आर्थिक राजधानी मुंबईपर्यंत, जुन्या आणि मोडकळीस आलेल्या इमारतींची स्थिती अशाच प्रकारच्या चिंतेने ग्रासलेली आहे.
जयपूरमध्ये, ऐतिहासिक महाविद्यालये, प्रमुख रुग्णालये आणि सरकारी शाळांचे मोडकळीस आलेले भाग दररोज हजारो लोकांचे जीव धोक्यात घालत आहेत, तर मुंबईत, अनेक दशके जुन्या वसाहतींमधील रहिवाशांना पावसाळ्याची भीती आणि पुनर्विकासाच्या गोगलगायीसारख्या संथ गतीच्या छायेत जगावं लागत आहे. मुंबईच्या अभ्युदय नगरमधील चौथ्या मजल्यावरील घरात, पावसाळ्यात अनेक महिने छतातून पाणी गळण्याच्या समस्या उद्भवतात, असं रहिवासी शुदम परब सांगतात.
जयपूरमध्ये, एका निवासी डॉक्टरांच्या प्रतिनिधीनं आपत्कालीन कक्षात प्लास्टर पडताना पाहिल्याची आठवण सांगितली. एका ऐतिहासिक महाविद्यालयात, भेगा आणि खराब झालेल्या प्लास्टरमुळं मंजूर दुरुस्तीचं काम कधी सुरू होईल, हा प्रश्न निर्माण झाला आहे. परिस्थिती वेगळी असली तरी, त्यांना जोडणारी चिंता एकच आहे. देखभाल, स्थलांतर आणि पुनर्विकास वेगवेगळ्या प्रशासकीय प्रक्रियांमधून जात असताना, लोक जुन्या इमारतींवर अवलंबून राहतात.
"ईटीव्ही भारत"ने 'मार्कड अनसेफ' मोहिमेद्वारे, जयपूर आणि मुंबईमधील काही जुन्या इमारतींचा आढावा आणि लोकांचे प्रश्न जाणून घेण्याचा प्रयत्न केला. दरम्यान, इमारतींना पडणाऱ्या भेगा, गळती किंवा पडणारे प्लास्टर यांसारख्या निरीक्षणांवरून इमारत संरचनात्मकदृष्ट्या असुरक्षित आहे, हे आपोआप सिद्ध होत नाही. मात्र, त्यासाठी तपासणी, दुरुस्ती आणि ती वापरणाऱ्यांच्या सुरक्षिततेबद्दल स्पष्ट उत्तरांची आवश्यकता असते.
महाराजा कॉलेज : दुरुस्तीला मंजुरी, पण कामाची प्रतीक्षा
राजस्थान विद्यापीठाचे महाराजा कॉलेज हे आपल्या ऐतिहासिक वास्तुकला, भव्य सभागृहे, खुली नाट्यगृहे आणि वारशासाठी ओळखले जाते, परंतु या सुंदर परिसरातील काही भागांना आता दुरुस्तीची स्पष्टपणे गरज आहे. ज्यावेळी "ईटीव्ही भारत"च्या टीमने भेट दिली, त्यावेळी त्यांना कॉलेजच्या मोठ्या सेमिनार हॉलच्या छतावरून प्लास्टर गळत असल्याचे, अनेक भिंतींना तडे गेल्याचे आणि बाल्कनींचे नुकसान झाल्याचे आढळले. प्रात्यक्षिकांसाठी वापरल्या जाणाऱ्या प्रयोगशाळेलाही देखभालीची गरज होती. कॉलेजच्या प्रवेशद्वाराच्या खांबांवरही तडे दिसत होते. पावसाळ्यात छतामधून पाणी गळत असल्याने ते थेट प्राचार्यांच्या कक्षापर्यंत पोहोचत असल्याचेही समोर आले आहे.
प्राचार्य प्राध्यापक सरीना कालिया यांच्या मते, विद्यार्थी, शिक्षक आणि पालक मिळून दररोज सुमारे 1000 ते 1500 लोक या परिसरात येतात. त्यांनी मान्य केलं की, ही जुनी इमारत देखभालीच्या प्रतीक्षेत आहे आणि दुरुस्तीच्या कामाला मंजुरी मिळाली आहे. त्या म्हणाल्या, "या इमारतीचे ऐतिहासिक महत्त्व आणि तिची चुनखडी व दगडांपासून केलेली बांधणी पाहता, आधुनिक इमारतींच्या सामान्य दुरुस्तीच्या तुलनेत हे काम अधिक विशेष स्वरूपाचं आहे."
उप-प्राचार्य ऋषिकेश मीना यांनी माहिती दिली की, ही इमारत 1933 सालची असून, तिच्या मूळ बांधकामाचा खर्च सुमारे 8.5 लाख रुपये होता. ते म्हणाले, "विद्यापीठाच्या अभियांत्रिकी विभागानं परिसराची पाहणी करून, ज्या भागांत दुरुस्तीची गरज आहे, त्यांची माहिती घेतली आहे आणि खर्चाचा अंदाज (एस्टिमेट) तयार केला आहे. दुरुस्तीला मंजुरी मिळाली असून लवकरच काम सुरू होईल." दरम्यान, या आश्वासनावरून हे स्पष्ट होतं की, दुरुस्तीचे नियोजन करण्यात आलं आहे. मात्र, काम नेमकं कधी सुरू होईल किंवा कधी पूर्ण होईल, हे अद्याप स्पष्ट झालेले नाही.
एसएमएस रुग्णालयात रुग्णांची सुरक्षितता धोक्यात
जयपूरचे सवाई मानसिंग रुग्णालय हे राज्यातील सर्वात महत्त्वाच्या सरकारी वैद्यकीय संस्थांपैकी एक आहे. याठिकाणी रुग्ण, त्यांचे कुटुंबीय, डॉक्टर आणि इतर आरोग्य कर्मचाऱ्यांची सतत वर्दळ असते. मात्र, रुग्णालयाच्या जुन्या इमारतींना दमटपणा, प्लास्टर गळणे, खराब झालेल्या बाल्कनी आणि भिंतींना पडलेल्या भेगा यांसारख्या समस्यांनी ग्रासले आहे. ज्यावेळी "ईटीव्ही भारत"च्या टीमने भेट दिली, त्यावेळी त्यांना खराब झालेल्या बाल्कनी, दमट भिंती आणि जाड दगडी भिंतींना पडलेल्या भेगा आढळल्या. पावसाळ्यात पाण्याची गळती आणि काही भागांमध्ये पाणी साचल्याच्या घटनाही नोंदवण्यात आल्या आहेत.
जयपूर असोसिएशन ऑफ रेसिडेंट डॉक्टर्सचे अध्यक्ष डॉ. धर्मेंद्र सिंग यांनी सांगितलं की, त्यांनी आपत्कालीन विभागात प्लास्टर पडताना स्वतः पाहिलं आहे. निवासी डॉक्टर रुग्ण आणि त्यांच्या नातेवाईकांसोबत अहोरात्र काम करत असल्यामुळं अशा घटना चिंतेचा विषय बनत आहेत. "जुन्या निवासी वसतिगृहातील ओलसर भिंतींमुळे विजेचा धक्का लागण्याचा धोका निर्माण होऊ शकतो. त्यामुळं रुग्णालयाच्या जुन्या इमारतींची दुरुस्ती तत्काळ झाली पाहिजे. हा एका संभाव्य धोक्याबद्दलचा इशारा आहे," असंही ते म्हणाले.
एसएमएस मेडिकल कॉलेजचे प्राचार्य डॉ. दीपक माहेश्वरी यांनी सांगितलं की, रुग्णालयाची इमारत 1938 मध्ये आणि महिला रुग्णालयाची इमारत 1913 मध्ये बांधण्यात आली होती. देखभाल ही सार्वजनिक बांधकाम विभागाची जबाबदारी असून, नागरी आणि विद्युत देखभाल नियमितपणे केली जाते, असं त्यांनी सांगितलं. "इमारतींचे नियतकालिक सर्वेक्षण केले जाते आणि मालवीय राष्ट्रीय तंत्रज्ञान संस्था जयपूर (MNIT) मार्फत एक ऑडिटदेखील करण्यात आले आहे. यापूर्वी इतर संस्थांनीही या परिसराची पाहणी करून समस्या ओळखल्या होत्या, ज्यांची दुरुस्ती करण्यात आली होती," असं डॉ. दीपक महेश्वरी यांनी सांगितलं. जोपर्यंत ऑडिटचे निष्कर्ष सार्वजनिक केले जात नाहीत किंवा विशिष्ट नुकसानीच्या निवारणासाठीचे वेळापत्रक नोंदवले जात नाही, तोपर्यंतच या आश्वासनांना महत्त्व आहे.
राजस्थान कॉलेज : विद्यार्थ्यांकडून अधिक चांगल्या सुविधांची मागणी
1957 मध्ये स्थापन झालेले राजस्थान कॉलेज हे राजस्थान विद्यापीठाशी संलग्न महाविद्यालय आहे. याठिकाणी एकावेळी साडेचार हजारहून अधिक विद्यार्थी शिक्षण घेतात आणि दरवर्षी सुमारे 1500 नवीन विद्यार्थी प्रवेश घेतात. या महाविद्यालयाचा परिसर सुमारे 65 एकरांवर पसरलेला आहे. "ईटीव्ही भारत"च्या टीमनं भेट दिली, त्यावेळी विद्यार्थ्यांनी इमारतीचा प्लास्टर पडणे, भिंतींना तडे जाणे आणि पावसाचे पाणी आत येणे यांसारख्या समस्यांकडे लक्ष वेधलं. विद्यार्थी नेता शुभम रेवार यानं असा आरोप केला की, योग्य देखभालीअभावी वर्गांच्या छतावरून प्लास्टर पडण्याचा धोका निर्माण झाला असून, विद्यार्थी जीवघेण्या परिस्थितीत शिकत आहेत.
लोकेश गुर्जर या विद्यार्थ्यानं सांगितलं की, दूरवरून येणाऱ्या विद्यार्थ्यांना इथं चांगल्या शैक्षणिक वातावरणाची अपेक्षा होती, परंतु वर्गांची दुरवस्था पाहून त्यांना निराशा झाली आहे. विद्यार्थ्यांनी सांगितलं की, "आम्ही यापूर्वीही प्रशासनाकडे दुरुस्तीची मागणी केली होती, परंतु त्याचा काहीही उपयोग झाला नाही." दरम्यान, प्राचार्या सुनीता शर्मा यांनी मान्य केलं की, महाविद्यालयाची इमारत जुनी असून तिला दुरुस्तीची गरज आहे. त्या म्हणाल्या, "हा प्रश्न विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षिततेशी संबंधित असल्यामुळं, मी विद्यापीठाच्या अभियांत्रिकी विभागाकडून परिसराची पाहणी करून घेतली आहे. लवकरच इथं दुरुस्तीचे काम सुरू होईल."
जयपूरमधील दोन शाळा स्थलांतरित
परकोटे (जयपूर) मध्ये असलेली सरस्वती कुंड शाळेची इमारत देखील देखभाल आणि सुरक्षिततेबाबत चिंता निर्माण करते. सन 1947 पासून कार्यरत असलेली ही शाळा प्राथमिक शाळा म्हणून सुरू करण्यात आली. नंतर ती माध्यमिक शाळा बनली आणि 2020 पासून ती उच्च माध्यमिक शाळा म्हणून चालवली जात आहे. शाळेचे मुख्याध्यापक महेंद्र गुप्ता यांच्या मते, ही इमारत संस्थानकाळात बांधण्यात आली होती.
शिक्षण विभाग व सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडून वेळोवेळी दुरुस्तीही करण्यात आली होती, मात्र इमारतीचे वय व सद्यस्थिती पाहता पावसाळ्यात पाणी तुंबण्याची समस्या व खोल्यांमध्ये भिजण्याची समस्या निर्माण झाल्यानं आता शाळा स्थलांतरित करण्यात आली असून इथं इमारतीचे दुरुस्तीचे काम करण्यात येत आहे. मात्र, या इमारतीबाबतचा वाद न्यायालयात प्रलंबित असल्यानं मोठ्या प्रमाणावर बांधकाम किंवा दुरुस्ती करण्यात अडथळे येणार असल्याचं बोललं जात आहे.
सिंधी कॅम्प शाळेत, प्रवेशद्वाराच्या व्हरांड्यावरून वारंवार चुन्याचे प्लॅस्टर पडत असल्याचं सांगण्यात येत आहे आणि वर्गाच्या खराब परिस्थितीमुळं मुलांना धोका निर्माण होत आहे. अलीकडे स्थलांतरित होण्यापूर्वी सुमारे शतक जुन्या इमारतीमध्ये शाळा चालवली जात होती. इमारतीच्या वापरावरून इमारत मालक आणि शिक्षण विभागामध्ये मतभेद असले तरी दुरुस्तीचं काम सुरू झालं आहे.
स्वप्ननगरी मुंबईतील जीर्ण झालेल्या वस्त्यांमागील कहाणी
जयपूरमधील या सार्वजनिक आणि ऐतिहासिक इमारतींची दयनीय अवस्था पाहिल्यानंतर, देशाची आर्थिक राजधानी असलेल्या मुंबईतील परिस्थितीही काही वेगळी नाही. मुंबईतील वार्षिक पावसाळा केवळ पाऊसच नाही, तर जीर्ण घरांमध्ये राहणाऱ्या लाखो कुटुंबांसाठी भीतीही घेऊन येतो. झगमगाटापासून दूर, मुंबईतील अनेक निवासी भागांची आणि जुन्या गृहनिर्माण सोसायट्यांची अवस्था इतकी गंभीर झाली आहे की, रहिवासी मोठ्या आपत्तीच्या सततच्या धोक्याखाली जगत आहेत. प्रशासकीय निष्काळजीपणा, भाडे भत्त्यावरून होणारे वाद आणि पुनर्विकासाची संथ गती यामुळे सामान्य नागरिकांचे जीवन धोक्यात आले आहे.
अभ्युदय नगरमधील रहिवासी, 1955 च्या सुमारास महाराष्ट्र गृहनिर्माण व क्षेत्र विकास प्राधिकरणाद्वारे (म्हाडा) विकसित केलेल्या इमारतींच्या वारंवार कराव्या लागणाऱ्या दुरुस्तीबद्दल सांगतात. आता त्यांची सर्व आशा पुनर्विकासावर (रीडेव्हलपमेंट) अवलंबून आहे, परंतु पुनर्विकासाच्या काळात दुसरीकडे राहण्याचा खर्च ही त्यांच्यासाठी चिंतेची बाब ठरत आहे. इमारत क्र. 49 चे रहिवासी शुदाम परब म्हणाले, "आमची इमारत 1955 मध्ये बांधली गेली होती, त्यामुळं आम्हाला वेळोवेळी दुरुस्ती करावी लागते. मी चौथ्या मजल्यावर राहतो, त्यामुळं पावसाळ्याच्या चारही महिने माझ्या घरात पाणी गळत असते. आम्ही काहीतरी उपाय शोधण्याचा प्रयत्न करत आहोत, पण या परिसराचा पुनर्विकास होणे अत्यंत आवश्यक आहे. आम्हाला समजले आहे की, भाड्यापोटी दरमहा 25000 रुपये दिले जाणार आहेत, परंतु या परिसराच्या मानाने ही रक्कम खूपच कमी आहे. जर अधिक रक्कम मिळाली, तर ते जास्त सोयीचं ठरेल."
इमारत क्र. 32 चे रहिवासी तानाजी कदम यांनी सांगितलं की, गळतीचा त्रास सहन करण्यासाठी कुटुंबांनी कशा प्रकारे जुळवून घेतलं आहे. ते म्हणाले, "पूर्वी पावसाळ्यात छतातून पडणारे पाणी गोळा करण्यासाठी आम्ही खाली भांडी ठेवत असू. आता आम्ही छतावर एक शेड उभारली आहे. आमच्या इमारतींची अवस्था अत्यंत दयनीय झाली आहे. जिथं दुरुस्ती केली जात नाही, तिथं छताचे भाग कोसळतात आणि लोखंडी सळ्या बाहेर दिसू लागतात. आज आमच्या परिसरात सुमारे 3410 घरं आहेत आणि आम्हाला पुनर्विकासाची गरज आहे."
पुनर्विकासाचं आश्वासन
इमारत क्र. 15 मधील हेमंत पांचाळ यांनी सांगितलं की, रहिवासी या संक्रमण काळाचे व्यवस्थापन कसे करतील, हे त्यांना मिळणाऱ्या पुनर्वसन मदतीवर अवलंबून असेल. ते म्हणाले, "मी इमारत क्र. 15 मध्ये राहतो. मुंबईत तात्पुरत्या निवासासाठी पुरेशी जागा उपलब्ध नाही. अशा परिस्थितीत, आमची एकच मागणी आहे की भाड्यापोटी मिळणारी रक्कम (रेंट अलाउन्स) वाढवण्यात यावी. आजच्या महागाईच्या काळात, मुंबईतील खर्च भागवण्यासाठी 25000 रुपये पुरेसे नाहीत. इथं घरांमध्ये पाणी गळणे आणि भिंतींवर ओलावा असणे ही नित्याची बाब आहे. बैठकीत घेतलेल्या निर्णयानुसारच पुढील सर्व गोष्टी घडतील."
भाजपाचे आमदार प्रवीण दरेकर यांनी सांगितलं की, नुकतीच सह्याद्री अतिथीगृहात महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली पुनर्विकासाच्या विषयावर चर्चा झाली. मुख्यमंत्र्यांनी रहिवाशांच्या हितासाठी लवकरच पुनर्विकास प्रक्रिया सुरू करण्याचं आश्वासन दिलं आहे. दरम्यान, मुंबई आणि उपनगरांमध्ये मान्सूनपूर्वी सुमारे 141 इमारतींना 'अत्यंत धोकादायक' म्हणून घोषित करण्यात आलं आहे. बृहन्मुंबई महानगरपालिकेनं (BMC) या इमारतींना धोक्याच्या सूचना देणाऱ्या नोटीसही बजावल्या आहेत.
वेगवेगळी प्राधिकरणे, पण उत्तरांची तीच गरज
या प्रकरणांमध्ये विद्यापीठाची अभियांत्रिकी व्यवस्था, सार्वजनिक बांधकाम विभाग (PWD), शिक्षण प्राधिकरणे आणि गृहनिर्माण संस्था यांची भूमिका वेगवेगळी असते. मालकी हक्काच्या वादामुळं काही इमारतींची देखभाल अधिकच गुंतागुंतीची होते. जबाबदारीच्या या विभागणीमुळं केलेल्या कार्यवाहीचा सार्वजनिक अहवाल अधिक आवश्यक ठरतो - तपासणीत काय आढळले, कोणत्या दुरुस्त्या तातडीच्या आहेत, काम कधी पूर्ण होईल आणि यादरम्यान लोकांच्या संरक्षणासाठी कोणती व्यवस्था आहे.
जयपूरमध्ये, काही दुरुस्त्यांना मंजुरी मिळाली आहे आणि दोन शाळा स्थलांतरित झाल्या आहेत. मुंबईत, रहिवासी पुनर्विकास आणि दुसरीकडे भाड्यानं घर घेण्यासाठी पुरेशी मदत मागत आहेत. प्रत्येक उपाययोजनेचे मूल्यमापन तिच्या अंमलबजावणीवरून व्हायला हवे. ज्यांच्या घराखाली गळके छत किंवा खराब झालेली कमाल मर्यादा आहे, त्यांच्यासाठी काम पूर्ण झाल्यावरच दिलेलं आश्वासन विश्वासार्ह ठरते.
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