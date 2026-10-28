Marked Unsafe : दिल्लीत गेल्या 6 महिन्यांत इमारती कोसळण्याच्या 321 घटनांची नोंद; इमारती कोसळण्यापूर्वी धोका कोणाच्या लक्षात येतो?
दिल्ली अग्निशमन दलानं दिलेल्या आकडेवारीनुसार, 1 एप्रिल ते 30 सप्टेंबर 2026 या कालावधीत राजधानीत 321 इमारती कोसळण्याच्या घटना घडल्या आहेत.
Published : October 28, 2026 at 5:49 PM IST
नवी दिल्ली : देशाची राजधानी दिल्ली, हे एक असं ठिकाण आहे, जिथं लोक चांगले जीवन जगण्यासाठी आणि आपली स्वप्नं पूर्ण करण्यासाठी येतात. मात्र, इथं घरे आणि इमारती कोसळण्याच्या घटनांमुळं लोकांचे जीवन धोक्यात येते. या घटना कोणत्याही एका भागापुरत्या किंवा एकाच घटनेपुरत्या मर्यादित नाहीत. गेल्या सहा महिन्यांत दिल्लीत 321 इमारती कोसळण्याच्या घटनांची नोंद झाली आहे. या आकडेवारीमुळं राजधानीतील इमारतींची सुरक्षितता, बांधकाम नियमांचे पालन आणि जुन्या इमारतींच्या स्थितीबद्दल गंभीर प्रश्न निर्माण झाले आहेत.
दिल्ली अग्निशमन दलानं दिलेल्या आकडेवारीनुसार, 1 एप्रिल ते 30 सप्टेंबर 2026 या कालावधीत राजधानीत 321 इमारती कोसळण्याच्या घटना घडल्या आहेत. म्हणजेच सरासरी दरमहा 53 पेक्षा जास्त घटना. यामध्ये पूर्ण इमारती किंवा इमारतींचे काही भाग कोसळल्याच्या घटनांचा समावेश आहे. सर्वच घटनांमध्ये जीवितहानी झाली नसली, तरी प्रत्येक घटनेमुळे लोक ज्या इमारतींमध्ये राहतात, त्यांच्या सुरक्षिततेबद्दल आणि तिथं केल्या जाणाऱ्या कामांच्या देखरेखीबद्दल गंभीर प्रश्न निर्माण होतात.
दिल्ली अग्निशमन दलाचे मुख्य अग्निशमन अधिकारी ए. के. मलिक यांच्या मते, मंजूर बांधकाम आराखड्यांचे उल्लंघन ही एक मोठी समस्या आहे. त्यांनी 'ईटीव्ही भारत'शी संवाद साधला. यावेळी सांगितलं की, "इमारती कोसळण्यामागचे एक प्रमुख कारण म्हणजे मंजूर बांधकाम आराखडे आणि नियमावलींचे पालन न करता केलेले बांधकाम. अनेक भागांत इमारतींना परवानगीपेक्षा जास्त मजले आहेत, तर काही ठिकाणी आवश्यक असलेल्या संरचनात्मक तरतुदींकडे दुर्लक्ष करण्यात आलं आहे."
एखादी इमारत वरून पाहताना कदाचित धोकादायक वाटणार नाही, परंतु जेव्हा तिच्यावर अशा वजनाचा भार पडतो, ज्यासाठी तिची मूळ रचना तयार केलेली नसते, तेव्हा ती कोसळते. अतिरिक्त मजले, अंतर्गत रचनेत केलेले बदल आणि देखरेखीशिवाय केलेले नूतनीकरण यामुळं इमारतीवरील ताण वाढू शकतो. याचे परिणाम अचानक समोर येऊ शकतात, ज्यामुळं आत राहणाऱ्या लोकांना सुरक्षित बाहेर पडण्यासाठी पुरेसा वेळही मिळत नाही.
बांधकामातील एक छोटीशी चूकदेखील मोठ्या अपघाताला कारणीभूत ठरू शकते
कोणतीही इमारत तिच्या पाया (फाउंडेशन), खांब (कॉलम्स), बीम, स्लॅब आणि आधार देणाऱ्या भिंतींच्या एकत्रित मजबुतीवर उभी असते. या घटकांपैकी कशातही हस्तक्षेप केल्यास संपूर्ण इमारतीची स्थिरता धोक्यात येऊ शकते.
रोहिणी सेक्टर-16 मध्ये 8 जुलै रोजी बांधकाम सुरू असलेली एक इमारत कोसळल्यामुळं तीन जणांचा मृत्यू झाला होता. प्राथमिक माहितीनुसार, प्लंबिंगसाठी बांधकाम सुरू असलेल्या इमारतीचे बीम आणि कॉलम कापताना हा अपघात झाला होता. इमारत कोसळली तेव्हा मुसळधार पाऊस सुरू होता, परंतु संशयास्पद संरचनात्मक बदलांमुळं या कामाच्या देखरेखीवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले आहे.
मलिक यांनी आधीच कमकुवत असलेल्या संरचनेवर अतिरिक्त भार टाकण्यातील धोक्याबद्दल स्पष्ट केलं. ते म्हणाले, "अशा इमारती बाहेरून सामान्य वाटू शकतात, परंतु त्यांची संरचनात्मक क्षमता विहित मानकांनुसार नसते. ज्यावेळी अतिरिक्त मजले बांधून भार वाढवला जातो किंवा नंतर काही फेरबदल किंवा नूतनीकरणाचे काम केले जाते, त्यावेळी धोका अधिक वाढतो."
साकेत मेट्रो स्टेशनजवळ मे महिन्यात घडलेल्या दुर्घटनेत सहा जणांचा मृत्यू झाला होता. या घटनेनंतरही इमारतींमधील संरचनात्मक बदलांकडे सर्वांचे लक्ष वेधले होते. एका व्यावसायिक इमारतीचा काही भाग खाली असलेल्या कॅन्टीनवर कोसळला होता. या घटनेमुळं अनधिकृत बांधकामांचा मुद्दा पुन्हा एकदा समोर आला आहे, जो काही काळापासून चिंतेचा विषय ठरला आहे. या घटनांवरून हे स्पष्ट होतं की, इमारतीचे बांधकाम पूर्ण झाले म्हणजे तिची सुरक्षा सुनिश्चित झाली असं नाही. त्यानंतर केले जाणारे कोणतेही बदल किंवा फेरबदल तपासणेही तितकेच आवश्यक असते.
केवळ नवीन बांधकामेच नव्हे, तर जुन्या इमारतीदेखील एक मोठं आव्हान
एमसीडीचे (MCD) माजी कार्यकारी अभियंता जगदीश प्रसाद वर्मा यांच्या मते, दिल्लीतील समस्या केवळ नवीन अनधिकृत बांधकामांपुरती मर्यादित नाही. विशेषतः गर्दीच्या परिसरातील जुन्या इमारतींमध्ये, त्यांची भार सहन करण्याची क्षमता तपासल्याशिवाय वारंवार अतिरिक्त बांधकामे करण्यात आली असावीत. त्यामुळं हे एक मोठं आव्हान आहे.
वर्मा म्हणाले, "दिल्लीत अशा अनेक जुन्या इमारती आहेत, ज्यांच्या संरचनेची आजच्या सुरक्षा मानकांनुसार तपासणी करणे आवश्यक आहे. जुन्या दिल्लीत आणि दाट लोकवस्तीच्या भागात काळाच्या ओघात अतिरिक्त बांधकामे झाली आहेत. अनेकदा जुन्या इमारतींवर नवीन मजले चढवले जातात, ज्यामुळं मूळ आराखड्यात ठरवलेल्या क्षमतेपेक्षा कितीतरी जास्त भार त्या इमारतींवर पडतो."
पावसामुळं या कमकुवतपणाची तीव्रता अधिक वाढू शकते. इमारतींच्या पायाजवळ पाणी साचणे, आजूबाजूच्या मातीत होणारे बदल आणि जुन्या बांधकामात ओलावा निर्माण होणे, या गोष्टी आधीच जीर्ण अवस्थेत असलेल्या इमारतींना अधिक धोकादायक बनवू शकतात.
25 ऑगस्ट रोजी मोरी गेटमधील 'कूचा महोतार खान' भागात सुमारे शंभर वर्षे जुन्या इमारतीचा काही भाग मुसळधार पावसामुळं कोसळला. पोलिसांनी तीन व्यक्तींना सुखरूप बाहेर काढलं. सुदैवानं, यात कोणतीही जीवितहानी झाली नाही. परंतु या घटनेनं जुन्या इमारतींच्या कमकुवतपणाचे रूपांतर जीवघेण्या सापळ्यात किंवा आपत्कालीन परिस्थितीत होण्यापूर्वी, त्यांचे तांत्रिक मूल्यमापन करणे किती गरजेचे आहे, हे पुन्हा एकदा अधोरेखित करण्यात आलं.
सत्य निकेतनमध्ये 6 सप्टेंबर रोजी झालेली इमारत कोसळण्याची घटना अधिक विनाशकारी होती. मुलांच्या निवासासाठी वापरली जाणारी पाच मजली इमारत कोसळल्यामुळं सात जणांचा मृत्यू झाला. या दुर्दैवी घटनेमुळं विद्यार्थ्यांच्या राहण्याच्या सोयी आणि इमारतींमध्ये केल्या जाणाऱ्या बदलांवर देखरेख ठेवण्याचा मुद्दा ऐरणीवर आला होता.
इतर काही घटनांतून नूतनीकरण आणि पाडकामादरम्यान असणारे धोके समोर आले आहेत. 20 सप्टेंबर रोजी ताहिरपूरमध्ये नूतनीकरणाचे काम सुरू असताना एक इमारत कोसळली, ज्यात एका व्यक्तीचा मृत्यू झाला तर तीन जण गंभीर जखमी झाले होते. 10 जुलै रोजी जसोला येथे एका जीर्ण इमारतीचे पाडकाम सुरू असताना कामगारांच्या अंगावर भिंत कोसळली होती. या घटनेत एकाचा मृत्यू झाला, तर दोन जण जखमी झाले होते.
ढिगाऱ्याखाली शोध कसा घेतला जातो?
जेव्हा प्रतिबंधात्मक उपाय अयशस्वी ठरतात, तेव्हा बचाव पथकांना वेळेच्या मर्यादेत काम करावं लागतं आणि त्याचवेळी त्यांच्या कृतीमुळं अडकलेल्या लोकांचा जीव आणखी धोक्यात येणार नाही, याची खात्री करावी लागते. "आमचं पथक सर्वात आधी इमारत कशी कोसळली आणि ढिगाऱ्यात अशा कोणत्या जागा आहेत, जिथं लोक अजूनही जिवंत असू शकतील, हे समजून घेण्याचा प्रयत्न करतं. ज्यांच्या जगण्याची शक्यता आहे, त्यांना वाचवणे हे आमचे प्राधान्य आहे," असं मलिक यांनी सांगितलं.
दिल्ली अग्निशमन सेवेच्या म्हणण्यानुसार, त्यांच्याकडे तीन आपत्ती केंद्रे, प्रशिक्षित कर्मचारी आणि हायड्रॉलिक, न्यूमॅटिक, शोध व बचाव उपकरणे आहेत. स्नेक-आय कॅमेरे पथकांना ढिगाऱ्याखालील फटींमध्ये पाहण्यास मदत करतात. पोलीस आणि महानगरपालिकेचे कर्मचारी मदत करतात, तर राष्ट्रीय आपत्ती प्रतिसाद दलाला (NDRF) विशेष उपकरणांसह पाचारण केले जाऊ शकते.
"जर एखादी इमारत पॅनकेकच्या आकाराप्रमाणे, म्हणजे एकावर एक स्लॅब कोसळून पडली, तर बचावकार्य अधिक कठीण आणि वेळखाऊ होते. इमारत बाजूनं कोसळल्यास, बचावकार्य कधीकधी अधिक वेगानं होऊ शकते. ढिगारा काढल्यामुळं आत अडकलेल्या लोकांना आणखी इजा होणार नाही, याची खात्री करणे हे एक आव्हान आहे," असं मलिक म्हणाले. दरम्यान, या कार्यांमध्ये आवश्यक असलेली काळजी प्रतिबंधात्मक उपायांचे महत्त्व अधिकच वाढवते.
शक्य असेल तिथं इमारत मजबूत करा, अन्...
प्रत्येक जुनी इमारत पाडून टाकणे हा एक व्यावहारिक उपाय नाही किंवा इमारतींच्या सुरक्षेसाठीचे पुरेसे धोरणही नाही. तर एखाद्या वास्तूला बळकट करता येईल का? किंवा ती धोकादायक असून तिथं राहणाऱ्यांना बाहेर काढणे आवश्यक आहे, हे तांत्रिक मूल्यमापनाद्वारे निश्चित केले पाहिजे. "दिल्लीमध्ये जुन्या इमारतींचा पाया आणि संरचना मजबूत करणे हे एक मोठे आव्हान आहे. ज्या इमारती अत्यंत धोकादायक आहेत, त्या रिकाम्या करून काढून टाकल्या पाहिजेत, तर ज्या इमारतींना तांत्रिकदृष्ट्या बळकट करता येईल, त्यांच्या रेट्रोफिटिंगचा विचार केला पाहिजे," असे वर्मा यांनी सांगितलं.
दिल्लीतील भूकंपाच्या धोक्यामुळं अशा मूल्यांकनांना अधिक तातडीची गरज निर्माण होते. जुन्या इमारती संबंधित संरचनात्मक सुरक्षा आवश्यकतांचे पालन करतात की नाही, हे तपासणे आवश्यक आहे, विशेषतः जिथे नंतरच्या काळात केलेल्या बांधकामामुळं त्यांचा भार वाढला आहे. "जुन्या इमारती आधुनिक भूकंपरोधक बांधकाम मानकांचे पालन करतात की नाही, हे तपासणे आवश्यक आहे. जर एखादी इमारत आधीच कमकुवत असेल आणि तिच्यावर अतिरिक्त मजले बांधले गेले असतील, तर भूकंपाच्या वेळी धोका लक्षणीयरीत्या वाढू शकतो," असं वर्मा म्हणाले.
आसपासचा परिसर महत्त्वाचा
अनेक परिसरांमध्ये, अरुंद गल्ल्यांमुळे आपत्कालीन परिस्थिती व्यवस्थापित करणे कठीण होते. अग्निशामक दल आणि बचाव वाहनांना कोसळलेल्या इमारतीपर्यंत पोहोचण्यासाठी संघर्ष करावा लागतो, प्रत्येक मिनिटाला महत्त्वाच्या वेळी मदत करण्यास विलंब होऊ शकतो. "काही वसाहतींमध्ये, रेकॉर्डमध्ये दर्शविलेली रस्त्याची रुंदी जमिनीवर उपलब्ध असलेल्या वास्तविक रुंदीपेक्षा वेगळी आहे. अरुंद गल्ल्यांमुळे आपत्कालीन वाहनांसाठी प्रवेश अवघड होतो आणि बचाव कार्यात विलंब होऊ शकतो," वर्मा म्हणाले.
दरम्यान, वर्मा यांनी अनधिकृत वसाहतींच्या वाढीचा संबंध दिल्लीची वाढती लोकसंख्या आणि नियोजित घरांची उपलब्धता यांच्यातील विसंगतीशी जोडला. नियमितीकरणामुळे शेजारच्या भौतिक कमतरता आपोआप दूर होत नाहीत, असा युक्तिवाद त्यांनी केला. "लोकांना राहण्यासाठी जागा हव्या होत्या, पण नियोजन आणि निवासी भागांच्या विकासात गती आली नाही. अनधिकृत वसाहती विकसित झाल्या आणि त्यानंतर अनेक नियमित करण्यात आल्या. पण रस्ते, ड्रेनेज, उद्याने, शाळा आणि रुग्णालयांसाठी जमिनीची कमतरता राहिली," असं वर्मा म्हणाले.
आणखी एक इमारत कोसळण्यापूर्वी, त्याला जबाबदार कोण असेल?
सत्य निकेतन प्रकरणानंतरच्या कारवाईमध्ये पीजी (पेइंग गेस्ट) आणि वसतिगृहांच्या इमारती पाडणे, सील करणे, नोटिसा बजावणे आणि सर्वेक्षण करणे यांचा समावेश होता. एमसीडीच्या बांधकाम विभागातील तीन अभियंत्यांना प्रथमदर्शनी निष्काळजीपणा आणि अनधिकृत बांधकामास मदत केल्याच्या आरोपावरून निलंबितही करण्यात आले.
अशा कारवाईमुळं केवळ एका वैयक्तिक दुर्घटनेपुरते मर्यादित न राहता त्यापलीकडचे प्रश्न निर्माण होतात. बांधकामाची पाहणी कोणी केली? मंजूर आराखड्यातील बदलांची नोंद केली गेली का? अतिरिक्त मजल्यांचे किंवा बदलांचे परिणाम कोणी तपासले का? जर उल्लंघन सुरूच राहिले, तर हस्तक्षेपास विलंब का झाला?
गेल्या सहा महिन्यांत नोंदवलेल्या 321 घटनांवर केवळ बचावकार्य आणि पाडकाम मोहिमांमधून तोडगा काढता येणार नाही. दिल्लीला स्ट्रक्चरल ऑडिट, तांत्रिक देखरेखीखालील नूतनीकरण, शक्य असेल तिथं रेट्रोफिटिंग आणि जिथं इमारतींमुळे तत्काळ धोका निर्माण होतो तिथं वेळेवर कारवाई करण्याची गरज आहे. आपत्कालीन प्रवेशमार्ग आणि परिसराचे नियोजन हे त्या प्रयत्नांचा भाग असलेच पाहिजे.
'Marked Unsafe' या निष्कर्ष काढल्याप्रमाणे, रहिवाशांना सुरक्षितपणे बाहेर पडण्यासाठी वेळ मिळण्यापूर्वीच धोका ओळखला जातो की नाही, हेच यशाचे गमक असले पाहिजे. प्रत्येक कोसळण्याच्या घटनेनंतर ढिगाऱ्यातून लोकांना बाहेर काढण्यासाठी बचाव पथके तिथं पोहोचतात. मात्र, इमारतींच्या सुरक्षिततेसाठी, शोध घेण्यासाठी ढिगारा तयार होण्यापूर्वीच कोणीतरी कृती करणे आवश्यक आहे.
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Conclusion: