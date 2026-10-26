Marked Unsafe : जयपूरमधील नोंदणीकृत 45,000 मालमत्तांना कोसळण्यापासून वाचवता येईल का?
महानगरपालिका सल्लागार आणि नगररचना तज्ज्ञ आर. के. विजयवर्गीय यांच्या मते, 2020 मध्ये केलेल्या ड्रोन सर्वेक्षणात 700 हून अधिक वास्तूंमधील वारसा फिचर्समध्ये झालेले बदल दिसून आले.
Published : October 26, 2026 at 8:10 PM IST|
Updated : October 26, 2026 at 10:35 PM IST
जयपूर : छायाचित्राद्वारे एखाद्या 'झरोक्या'ची रूपरेषा जतन करता येते, तर सर्वेक्षणाद्वारे हवेलीचा इतिहास नोंदवता येतो. परंतु, दुर्लक्षित राहिलेल्या छताला कोसळण्यापासून रोखणं यापैकी कशानंही शक्य नाही. जयपूरच्या तटबंदीयुक्त शहरात, जिवंत वारशाचे जतन करण्याच्या संघर्षात, एखाद्या वास्तूची नोंद ठेवणं आणि ती प्रत्यक्ष उभी ठेवणे यांमधील अंतर आता प्रश्नचिन्हाच्या भोवऱ्यात सापडलं आहे.
काही हवेल्या रिकाम्या आहेत, तर काहींमध्ये भाडेकरू किंवा मालक राहतात. अनेक प्रकरणांत, घरमालक आणि भाडेकरू यांच्यातील वादामुळं देखभालीची कामं रखडली आहेत. जवळपास 300 वर्षांचा इतिहास असलेल्या या शहरातील वास्तूंचे अस्तित्व आता पूर्णपणे घेतल्या जाणाऱ्या निर्णयांवर अवलंबून आहे. दुरुस्तीचा खर्च कोण करणार, जुन्या वास्तूचा वापर कशासाठी होऊ शकतो आणि वास्तूची पडझड कधी जीवघेणी ठरू शकते, यांसारख्या प्रश्नांची उत्तरं शोधणं अत्यंत महत्त्वाचं आहे.
जयपूरनं आपल्या वारशाचा व्यापक दस्तऐवज आधीच तयार केला आहे. महानगरपालिका सल्लागार आणि नगररचना तज्ज्ञ आर. के. विजयवर्गीय यांच्या मते, 2020 मध्ये केलेल्या ड्रोन सर्वेक्षणात 700 हून अधिक वास्तूंमधील वारसा फिचर्समध्ये झालेले बदल दिसून आले. त्यानंतर 2022 ते 2024 दरम्यान राबवलेल्या एका विस्तृत मोहिमेत, तटबंदीयुक्त शहरातील 6.74 चौरस किलोमीटर परिसरातील सुमारे 45,000 वास्तूंना 'जिओ-टॅग' (भौगोलिक स्थान निश्चिती) करण्यात आलं. या माहितीचा वापर करून या वास्तूंचे शाश्वत जतन कसं करावं? हे आता आव्हान आहे.
जागतिक वारसाचा दर्जा आणि जबाबदारी
आर. के. विजयवर्गीय म्हणाले की, "जयपूरला जागतिक वारसाचा दर्जा मिळण्याच्या पायाभूत कामात एक सविस्तर अभ्यास समाविष्ट होता आणि 2018 मध्ये एक अहवाल तयार करण्यात आला होता. त्यानंतर युनेस्कोच्या तज्ज्ञांनी शहराची पाहणी केली आणि राज्य सरकार व जयपूर महानगरपालिकेनं त्याचा वारसा जपण्याची वचनबद्धता दर्शवली. जुलै 2019 मध्ये बाकू इथं झालेल्या युनेस्कोच्या बैठकीत जयपूरला जागतिक वारसाचा दर्जा मिळाला."
दरम्यान, विजयवर्गीय यांनी व्यापार आणि वाणिज्य, वास्तुकला आणि नगर नियोजन आणि कला व संस्कृती असे जयपूरच्या वारशाचे तीन परस्परसंबंधित पैलू ओळखले आहेत. "त्यामुळं, एखादी हवेली वाचवणे म्हणजे तिच्याशी निगडित जीवन आणि उपजीविका समजून घेणं होय," असा युक्तिवाद विजयवर्गीय यांनी केला.
एखादी इमारत तिच्या वास्तुशिल्पीय रचनेमुळं महत्त्वाची असू शकते. दुसरी इमारत एखाद्या कलाकार, कारागीर, व्यापारी किंवा ऐतिहासिक कुटुंबाशी संबंधित असल्यामुळं महत्त्वाची असू शकते. या संबंधांकडे दुर्लक्ष करणाऱ्या संवर्धनामुळं केवळ रस्त्यावरील दृश्य टिकवून ठेवण्याचा धोका असतो, पण त्याला अर्थ देणाऱ्या परंपरा नष्ट होण्याचा धोका असतो, असं विजयवर्गीय यांनी स्पष्ट केलं.
सर्वेक्षणाचे निष्कर्ष
'जागतिक वारसा' (World Heritage) दर्जा मिळाल्यानंतर, महानगरपालिका आणि राज्य सरकारनं 2020 मध्ये ड्रोन-आधारित सर्वेक्षणाचे आयोजन केलं होतं. हे सर्वेक्षण प्रामुख्यानं अशा बाजारपेठा आणि रस्त्यांवर केंद्रित होतं, जिथं वास्तुकला आणि नगररचनाविषयक नियम विशेष महत्त्वाचे ठरतात.
विजयवर्गीय यांच्या माहितीनुसार, 700 हून अधिक मालमत्तांमध्ये बदल किंवा नियमांचे उल्लंघन झाल्याचं आढळलं. यामध्ये प्रामुख्यानं रंगांशी संबंधित बदल, झरोके, दर्शनी भाग (facades) आणि वारसा स्थळांशी संबंधित इतर वैशिष्ट्यांचा समावेश होता. याबाबत नोटीस बजावण्यात आल्या होत्या, परंतु प्रत्यक्षात त्यातून फारशी पुनर्रचना किंवा इतर सुधारणात्मक कार्यवाही झाल्याचं दिसून आलं नाही.
एका सल्लागारामार्फत करण्यात आलेल्या 2022-24 च्या व्यापक सर्वेक्षणामध्ये, अंदाजे 45000 मालमत्तांची जिओ-टॅग केलेली छायाचित्रे, इमारतींचा इतिहास आणि वारसाविषयक माहिती नोंदवण्यात आली. यामध्ये पुढील बाबी तपासण्यात आल्या : 1) इमारती कधी बांधण्यात आल्या. 2) त्यांचे स्थापत्यशास्त्रीय महत्त्व. 3) तिथं वास्तव्य केलेल्या महत्त्वाच्या व्यक्तींशी असलेला त्यांचा संबंध. या दस्तऐवजीकरणामुळं वारसा मार्ग आणि महत्त्वाची स्थळं ओळखण्यासही मदत झाली.
या उपक्रमातून स्थापत्यशास्त्रीय किंवा ऐतिहासिक महत्त्व असलेल्या एक हजारहून अधिक वास्तू ओळखण्यात आल्या आहेत, असं विजयवर्गीय यांनी सांगितले. तसंच, हे आकडे दस्तऐवजीकरण आणि वारसाविषयक महत्त्व दर्शवतात, ही संरचनात्मकदृष्ट्या असुरक्षित इमारतींची संख्या नाही, असं त्यांनी स्पष्ट केलं.
आर्थिक अडथळे
जेव्हा संरक्षणामध्ये पैशांचा प्रश्न येतो, तेव्हा अडचण सुरू होते. विजयवर्गीय यांनी सांगितलं की, काही सर्वात कठीण प्रकरणे अशा मालकांची आहेत, जे आता त्यांच्या हवेलीत राहत नाहीत आणि त्यांना त्यातून कोणतेही नियमित उत्पन्न मिळत नाही. त्यांना संवर्धनावर खर्च करण्यात कदाचित फारसा रस नसेल. इतर ठिकाणी, घरमालक-भाडेकरू वाद दुरुस्तीच्या कामात सतत अडथळा आणत राहतात.
विजयवर्गीय म्हणाले की, "वाहतूक आणि पार्किंगच्या ताणामुळं काही रहिवासी जवळच्या परिसरात स्थलांतरित झाले आहेत. जर त्यांची जुनी घरे वापरात नसतील, तर त्यांची झीज होत राहते. त्यामुळं संवर्धनानं लोकांना तिथं राहण्यासाठी, परत येण्यासाठी किंवा त्यांच्या मालमत्ता पुन्हा कायदेशीर वापरात आणण्यासाठी एक व्यावहारिक कारण दिलं पाहिजे," असंही ते म्हणाले.
दुरुस्ती, विध्वंस आणि अनिवार्य पावले
जीर्ण हवेल्या पाडल्यामुळं वारसा नष्ट होण्यावर प्रश्नचिन्ह निर्माण झालं आहे. विजयवर्गीय म्हणाले की, "महापालिकेच्या रेकॉर्डमध्ये मूळ आराखडे, समोरील उंची आणि महत्त्वाच्या जुन्या इमारतींचे अंतर्गत लेआउट समाविष्ट आहेत." दरम्यान, दुरूस्ती करणं शक्य असल्यास, अधिक विलंब न करता संवर्धन त्वरित हाती घेतलं पाहिजे, असं त्यांचं मत आहे. "परंतु एखाद्या इमारतीमुळं जीवितास गंभीर धोका निर्माण झाला असेल, तर पाडणे हाच एकमेव पर्याय असेल. अशा परिस्थितीत महत्त्वाच्या हवेल्यांना त्यांच्या कागदोपत्री मूळ स्वरूपाच्या संदर्भात पुनर्बांधणी करण्याचा आणि त्यांचा वारसा गुणधर्म टिकवून ठेवण्याचा प्रयत्न आहे," त्यांनी स्पष्ट केलं.
जुन्या इमारती कशा वाचवता येतील?
संवर्धनाला उत्पन्नाशी जोडण्याचा एक मार्ग म्हणून अनुकूल पुनर्वापराचा विचार केला जात असल्याचं वृत्त आहे. विजयवर्गीय यांनी याला दुजोरा देत सांगितलं की, इमारतीचे उपविधी हवेलीचे मूळ स्वरूप न बदलता होमस्टे, हेरिटेज गेस्ट हाऊस, खाद्य आस्थापनं आणि रेस्टॉरंट यांसारख्या वापरांसाठी पर्याय उपलब्ध करून देतात. गरजेनुसार सार्वजनिक सुविधा आणि पार्किंग-संबंधित वापरांचाही विचार केला जाऊ शकतो. "इमारत जशीच्या तशी ठेवून तिच्या मालकाला उत्पन्न देणं हा उद्देश आहे," असं त्यांनी सांगितलं. पुढं त्यांनी सांगितलं की, जयपूरचे तटबंदी असलेले शहर घरे, दुकाने, व्यापार आणि पारंपरिक उपक्रमांचे ठिकाण म्हणून कार्यरत आहे. त्याचं संवर्धन मॉडेल याच दैनंदिन जीवनाशी सुसंगत असले पाहिजे.
विजयवर्गीय म्हणाले की, "अंमलबजावणी पथकं आणि विभागीय उपआयुक्तांना अलीकडेच त्यांच्या भागांची नियमितपणे पाहणी करण्याचे आणि वारसा उल्लंघनांवर कारवाई करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. असं निरीक्षण महत्त्वाचे आहे, कारण सर्वेक्षण पूर्ण झाल्यानंतर इमारती, मालकी हक्क आणि वापर सतत बदलत राहतात."
जीआयएस-आधारित दस्तऐवज वारसा कक्षाकडे उपलब्ध आहे आणि ते वारसा व्यवस्थापन योजनेचा आधार आहे. विजयवर्गीय यांच्या मते, ही योजना रहिवाशांच्या व्यावहारिक चिंतांसोबतच प्रशासकीय आणि कायदेशीर अडचणींचे निराकरण करण्याच्या उद्देशाने तयार करण्यात आली आहे, तर कारवाई टप्प्याटप्प्याने प्रस्तावित केली जात आहे. पुढं विजयवर्गीय म्हणाले की, "सक्षम प्राधिकरणाच्या मंजुरीनंतर भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभागामार्फत युनेस्कोकडे सादर करण्यासाठी ही योजना तयार केली जात आहे, जी ऑक्टोबर अखेरपर्यंत सादर करण्याचे लक्ष्य आहे."
जयपूरनं आपला बहुतांश वारसा कोठं आहे आणि तो का महत्त्वाचा आहे, याची नोंद केली आहे. संरक्षणाचे अधिक कठोर मोजमाप म्हणजे त्या पत्त्यांवर पुढं काय होतं, हे पाहणं. दुरुस्ती पूर्ण झाली आहे, उल्लंघने दुरुस्त केली आहेत, घरे वापरात आहेत आणि रहिवासी सुरक्षित आहेत, हे सुनिश्चित करणं महत्त्वाचं आहे. नकाशात नोंदवलेल्या हवेलीची देखभाल करण्यासाठी कोणाची तरी गरज असतेच.
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