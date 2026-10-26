धोकादायक इमारती म्हणून सूचीबद्ध; तरीही लोक आत का राहत आहेत?
जयपूरमधील सुभाष चौक परिसराजवळील जुनी 'खवास जी' हवेली एका अशा प्रश्नाचे अस्वस्थ करणारे उत्तर देते, जो प्रत्येक इमारत कोसळण्याच्या घटनेनंतर पुन्हा समोर येतो.
Published : October 26, 2026 at 9:08 PM IST|
Updated : October 26, 2026 at 10:26 PM IST
जयपूर: आठ खोल्या, आठ भाडेकरू कुटुंबे आणि एक अशी हवेली, जिच्या भिंती आणि छप्पर जीर्ण झालेत; जेव्हा कधी एखादा भाग कोसळतो, तेव्हा तिथे तात्पुरती डागडुजी केली जाते. जयपूरमधील 'सुभाष चौक' परिसराजवळील जुनी 'खवास जी' हवेली एका अशा प्रश्नाचे अस्वस्थ करणारे उत्तर देते, जो प्रत्येक इमारत कोसळण्याच्या घटनेनंतर पुन्हा समोर येतो. जेव्हा धोका स्पष्टपणे दिसत असतो, तेव्हा लोक तिथे राहणे का सुरू ठेवतात? असा सवाल उपस्थित होतो.
दिल्लीतील 'सत्य निकेतन' भागात पाच मजली इमारत कोसळल्यामुळे सात जणांचा मृत्यू झाला, ज्याने या धोक्याकडे संपूर्ण देशाचे लक्ष वेधले. मात्र, असुरक्षित इमारतींमध्ये राहण्यास भाग पाडणारी परिस्थिती केवळ एका परिसरापुरती किंवा शहरापुरती मर्यादित नाही. 'ईटीव्ही भारत'ची 'मार्कड अनसेफ' (Marked Unsafe) ही मालिका भारतातील विविध शहरांमधील मोडकळीस आलेल्या इमारतींचा आढावा घेते. यात धोका ओळखणे आणि तिथे राहणाऱ्या किंवा काम करणाऱ्या लोकांचे संरक्षण करणे यांमधील दरी अधोरेखित केली आहे. या मालिकेतील निष्कर्ष महानगरपालिकांची अंमलबजावणी, दुरुस्तीचा परवडण्याजोगा नसलेला खर्च, दीर्घकाळ चालणारे भाडेकरू-मालक वाद आणि सुरक्षित पर्यायी निवासाची अनुपलब्धता यांसारख्या गंभीर प्रश्नांवर प्रकाश टाकतात.
एखादी इमारत कोसळल्यानंतर चौकशीचे आदेश दिले जातात, नोटिसा बजावल्या जातात आणि कारवाईचे आश्वासन दिले जाते. परंतु मूळ समस्यांकडे लक्ष देण्यापूर्वीच ही तातडीची भावना मावळून जाते. प्रशासकीय फाईल्समध्ये निर्णय प्रलंबित असताना कुटुंबे आजही धोकादायक छताखाली राहण्यास भाग पडतात. आपल्या शहरातील अशा किती इमारती आहेत, जिथे 'सत्य निकेतन'सारखी दुर्घटना पुन्हा घडू शकते? आणि धोक्याची जाणीव असूनही अशा किती इमारतींमध्ये अजूनही लोक राहत आहेत?
जयपूर: तणावाखाली असलेला वारसा
जयपूरमध्ये शतकानुशतके जुन्या हवेल्या शहराच्या ओळखीचा एक भाग आहेत. मात्र, त्यांच्या ऐतिहासिक दर्शनी भागामागे असलेल्या दुर्लक्षित भिंती आणि छतांमुळे तिथे राहणारी कुटुंबे नेहमीच इमारत कोसळण्याच्या भीतीच्या छायेखाली जगत आहेत. सुभाष चौक, खवास जी का रस्ता, पुराणी बस्ती आणि चांदपोल परिसरातील भेटीदरम्यान अनेक इमारती अत्यंत जीर्ण अवस्थेत असल्याचे दिसून आले. जुनी 'खवास जी' हवेली जयपूर शहराच्या स्थापनेच्या काळातील आहे. या हवेलीचा काही भाग मालकीचे असलेले बाबूलाल सांखला गेल्या 50 वर्षांपासून तिथे राहत आहेत. त्यांनी सांगितले की, जेव्हा कधी भिंतीचा किंवा छताचा एखादा भाग कोसळतो, तेव्हा ते स्वतःच्या खर्चाने तिथे तात्पुरती दुरुस्ती करतात. संपूर्ण हवेलीची पुनर्बांधणी किंवा दुरुस्ती करण्यासाठी काही लाख रुपयांचा खर्च येईल, जो त्यांना परवडण्यासारखा नाही.
सध्या या मालमत्तेचे तीन मालक आहेत, ज्यापैकी एकाने जगतपुरा भागात एका नवीन घरात स्थलांतर केले आहे. मालकांमधील मतभेदांमुळे या वास्तूची एकत्रितपणे दुरुस्ती करणे कठीण झाले आहे. सध्या या हवेलीतील आठ खोल्यांमध्ये आठ कुटुंबे भाड्याने राहत आहेत. स्थलांतरित कामगारांसाठीही धोके कमी नाहीत; त्यांच्या अल्प कमाईमुळे त्यांच्याकडे राहण्यासाठी फारसे पर्याय नसतात. पश्चिम बंगालमधून रोजगाराच्या शोधात जयपूरला आलेली बुलटी डे, 2021 पासून एका मोडकळीस आलेल्या घरात राहत आहे. तिने सांगितले की, जुनाट वास्तूमुळे नवनवीन समस्या उद्भवतात; कधी प्लास्टर कोसळते, तर कधी तिला इमारत हादरत असल्याचे जाणवते.
परिसरात घडलेल्या अपघातांमुळे तिची भीती अधिकच वाढली आहे. तरीही कामाच्या ठिकाणाजवळ राहण्याची गरज आणि तुलनेने कमी भाडे यामुळे तिला तिथेच राहावे लागते. आधीच मर्यादित उत्पन्न असताना, दुसरीकडे स्थलांतर केल्यास होणारा अतिरिक्त खर्च तिला परवडण्यासारखा नाही, त्यामुळे ती तसा विचारही करू शकत नाही. महानगरपालिकेच्या नोंदींमधून या व्यापक समस्येची पुष्टी होते. चांदपोल, सुभाष चौक, किशनपोल बाजार, रामगंज, जोहरी बाजार, चौडा रस्ता, जुनी बस्ती, स्टेशन रोड आणि ब्रह्मपुरी यांसारख्या दाट लोकवस्तीच्या भागांत अनेक जीर्ण आणि मोडकळीस आलेल्या इमारती आहेत. इतकेच नव्हे, तर छोटी चौपड येथील ऐतिहासिक 'महाराजा स्कूल'ची इमारतही या यादीत समाविष्ट आहे.
गेल्या वर्षी महानगरपालिकेने सुमारे 17 जुन्या हवेल्या पाडल्या; यामध्ये 'घी वालों का रस्ता' आणि 'खेजरों का रस्ता' येथील जुन्या 'मोदी भवन'सारख्या वास्तूंचा समावेश होता. या भागांतील इमारती ऐतिहासिक वारशाचा भाग होत्या, ज्यांचे जतन व्हायला हवे होते; परंतु त्यांची स्थिती इतकी खालावली होती की, त्या पाडणे अपरिहार्य झाले. हवा महल-आमेर क्षेत्राचे उपायुक्त संतलाल मक्कर यांनी सांगितले की, त्यांच्या क्षेत्रात 46 जीर्ण इमारतींची ओळख पटली असून, त्यांना नोटिसा बजावण्यात आल्या आहेत. किशनपोल क्षेत्रातील कनिष्ठ अभियंता अंशुल जैन यांनी सांगितले की, तिथे 49 जीर्ण इमारती आढळल्या आहेत. यांपैकी बहुतांश इमारतींमध्ये इतर राज्यांतून आलेले भाडेकरू राहतात. त्यांनी असेही नमूद केले की, घरमालक आणि भाडेकरू यांच्यातील वादामुळे दुरुस्तीची कामे होऊ शकत नाहीत. मात्र, अत्यंत धोकादायक इमारती रिकाम्या करण्यासाठी प्रशासनाकडून कार्यवाही सुरू आहे.
दिल्ली: अंमलबजावणीची आकडेवारी आणि मानवी हानी
'सत्य निकेतन'मधील दुर्घटनेमुळे राजधानी दिल्लीतील असुरक्षित इमारती आणि अनधिकृत बांधकामांकडे पुन्हा एकदा सर्वांचे लक्ष वेधले गेले आहे. मात्र, या घटनेनंतर प्रशासनाने सादर केलेल्या एकूण अंमलबजावणीच्या आकडेवारीमध्ये, इमारत कोसळण्यापूर्वीच केलेल्या कारवाईचाही समावेश आहे. 8 सप्टेंबर रोजी सादर केलेल्या एमसीडी (MCD) च्या आकडेवारीनुसार, 1 जून ते 8 सप्टेंबर 2026 या कालावधीत 1007 मालमत्ता पाडण्याची कारवाई करण्यात आली, तर 471 मालमत्ता सील करण्यात आल्या. या काळात महापालिकेने पाडकामाचे 753 आदेश, अनधिकृत बांधकामाबाबत 1551 कारणे दाखवा नोटीस आणि मालमत्ता सील करण्याबाबत 714 कारणे दाखवा नोटीस जारी केल्या. पाडकामाच्या आदेशांपैकी 687 आदेश 1 जून ते 31 ऑगस्टदरम्यान, तर उर्वरित 66 आदेश 1 सप्टेंबर ते 8 सप्टेंबर दरम्यान देण्यात आले.
या घटनांमधील जीवितहानीची आकडेवारी परिस्थितीचे गांभीर्य अधोरेखित करते. एनसीआरबी (NCRB) च्या 'भारतातील अपघाती मृत्यू आणि आत्महत्या 2024' (Accidental Deaths and Suicides in India 2024) या अहवालानुसार, दिल्ली केंद्रशासित प्रदेशात इमारत कोसळण्याच्या 42 घटनांमध्ये 42 जणांचा मृत्यू झाला आणि 44 जण जखमी झाले. या एकूण घटनांपैकी 25 घटना निवासी इमारती कोसळण्याशी संबंधित होत्या, ज्यामध्ये 30 जणांचा मृत्यू झाला. एक प्रश्न अजूनही अनुत्तरित आहे, किती असुरक्षित इमारतींमध्ये अजूनही लोक राहत आहेत आणि तिथे राहणाऱ्या लोकांच्या सुरक्षेसाठी काय व्यवस्था करण्यात आली आहे?
रायपूर: सर्वेक्षणात 148 धोकादायक इमारती आढळल्या
छत्तीसगडची राजधानी रायपूरमध्ये महानगरपालिकेच्या सर्वेक्षणात 148 मोडकळीस आलेल्या आणि धोकादायक इमारती आढळून आल्या आहेत. यामध्ये 'झोन 4' मध्ये सर्वाधिक 51 इमारतींचा समावेश आहे. या सर्वेक्षणात झोन 2 मध्ये 24, झोन 5 मध्ये 20, झोन 6 मध्ये 13 आणि झोन 3 मध्ये 12 इमारतींची नोंद झाली आहे. झोन 7 मध्ये 11, झोन 1 मध्ये 10, झोन 9 मध्ये 4 आणि झोन 10 मध्ये 3 इमारती आढळल्या आहेत. झोन 8 मध्ये एकही इमारत नोंदवली गेलेली नाही. खरं तर हे सर्वेक्षण धोक्याची ठिकाणे स्पष्ट करते. मात्र, इमारत कोसळण्यापूर्वी दुरुस्ती, स्थलांतर किंवा पाडकाम यांपैकी कोणती कृती केली जाणार आहे आणि बाधित रहिवाशांसाठी काय व्यवस्था केली जाणार आहे, हे पाहणे महत्त्वाचे आहे.
मुंबई: यादीत घरे, रुग्णालये आणि चित्रपटगृहांचा समावेश
मुंबई आणि उपनगरांमध्ये, बृहन्मुंबई महानगरपालिकेने (BMC) यावर्षी 141 इमारतींना 'अत्यंत धोकादायक' म्हणून वर्गीकृत केले आहे. पावसाळ्यापूर्वी, कोसळण्याचा धोका असलेल्या इमारतींची ओळख पटवण्यासाठी हे सर्वेक्षण करण्यात आले होते. रहिवाशांना सतर्क करून तातडीने सुरक्षिततेचे उपाय योजण्यास सांगण्यात आले आहे. 30 एप्रिल 2026 च्या नोंदींनुसार, 86 अत्यंत जीर्ण इमारतींची यादीही समोर आली आहे, ज्यांतून रहिवाशांना तातडीने बाहेर काढणे आवश्यक आहे. यामध्ये कुलाबा, फोर्ट, वांद्रे, सांताक्रूझ, अंधेरी, कुर्ला आणि घाटकोपर परिसरातील निवासी इमारती, चित्रपटगृहे आणि रुग्णालयांचा समावेश आहे. या यादीत वांद्रे-खार आणि अंधेरी-विलेपार्ले भागात सर्वाधिक धोकादायक इमारती आहेत. येथे रुग्णालये आणि चित्रपटगृहे असल्याने हा धोका केवळ रहिवाशांपुरता मर्यादित नसून रुग्ण, कर्मचारी आणि अभ्यागतांपर्यंतही पोहोचतो.
पाटणा: विद्यार्थ्यांच्या निवासासाठी सुरक्षिततेची खात्री नाही
पाटणामध्ये जिथे अनेक विद्यार्थी स्पर्धा परीक्षांच्या तयारीसाठी येतात, तिथे भाड्याने घेतलेल्या निवासांच्या सुरक्षिततेबाबत गंभीर प्रश्न निर्माण होत आहेत. पाटणा महानगरपालिकेच्या (PMC) माहितीनुसार, संपूर्ण बिहारमध्ये सुमारे 6383 कोचिंग संस्था आहेत, ज्यापैकी 1256 संस्था पाटणामध्ये आहेत. शहरातील लॉज आणि वसतिगृह व्यवसायाची वार्षिक उलाढाल 1500 कोटी ते 2000 कोटी रुपयांच्या दरम्यान असल्याचे मानले जाते. तरीही या व्यवसायाची व्याप्ती असूनही, येथे किमान सुरक्षा मानकांची कोणतीही खात्री मिळत नाही.
पाटणा महानगरपालिकेच्या नोंदींनुसार, पाच झोनमध्ये 3000 हून अधिक नोंदणीकृत वसतिगृहे आहेत. बांकीपूरमध्ये 1959, पाटलीपुत्रमध्ये 743, कंकडबागमध्ये 172, नूतन राजधानीमध्ये 149 आणि अझीमाबादमध्ये 12 अशी नोंदणीकृत ठिकाणे आहेत. बांकीपूरमधील नया टोला, कदमकुआन आणि खजांची रोड यांसारख्या भागांत अरुंद गल्ल्यांमुळे रुग्णवाहिका आणि अग्निशमन दलाच्या गाड्यांना पोहोचणे अत्यंत कठीण होते. त्यामुळे अशा परिसरांमध्ये एखादी आपत्कालीन परिस्थिती उद्भवल्यास, अडकलेल्या किंवा जखमी व्यक्तींपर्यंत पोहोचण्यात मोठी अडचण येऊ शकते.
बिहारमध्ये 400 हून अधिक मोठी वसतिगृहे (हॉस्टेल्स) कोणतीही नोंदणी न करता सुरू आहेत. मिळालेल्या माहितीनुसार, या ठिकाणी अग्निशमन विभागाचे 'ना हरकत प्रमाणपत्र' (NOC) आणि विद्युत सुरक्षा प्रमाणपत्र (electrical safety certification) उपलब्ध नाही. काही प्रकरणांत, जुन्या आणि मोडकळीस आलेल्या इमारतींवर अनधिकृतपणे तीन ते चार अतिरिक्त मजले बांधल्याचेही समोर आले आहे. पोलीस आणि प्रशासकीय अधिकारी अशा असुरक्षित ठिकाणांना भेट देऊन विचारणा करत असले, तरीही ही वसतिगृहे सुरूच आहेत. पाटण्याबाहेरील परिस्थितीही तितकीच चिंताजनक आहे. पूर्णियामध्ये 47 पैकी केवळ 17 खासगी वसतिगृहे नोंदणीकृत आहेत. भागलपूरमध्ये 73 पैकी एकही खासगी वसतिगृह नोंदणीकृत नाही. गयामध्ये 10 पैकी केवळ एक किंवा दोन खासगी वसतिगृहे नोंदणीकृत आहेत.
डेहराडून: आठ धोकादायक इमारती अजूनही वापरात
डेहराडूनमध्ये जिल्हा दंडाधिकारी डॉ. आशिष चौहान यांच्या निर्देशानुसार, महानगरपालिका प्रशासन आणि वारसा जतन (हेरिटेज) संस्थांनी संयुक्त मोहीम सुरू केली आहे. प्राथमिक सर्वेक्षणात सुमारे 200 वारसा स्थळांची (हेरिटेज साइट्स) ओळख पटली आहे, ज्यामध्ये ॲस्टली हॉल, क्लॉक टॉवर आणि चक्राता रोडवरील ऐतिहासिक एलआयसी (LIC) इमारतीचा समावेश आहे. योग्य देखभालीचा अभाव आणि व्यावसायिक वापराचा ताण यामुळे अनेक इमारती कमकुवत झाल्या आहेत. मात्र, एखादी वास्तू 'वारसा स्थळ' म्हणून घोषित केली गेली, याचा अर्थ ती 'धोकादायक' आहेच असे नाही. याव्यतिरिक्त महानगरपालिकेने अरहट बाजार, धमावाला, चुक्खुवाला आणि राजपूर रोड यांसारख्या भागांत 21 अत्यंत कमकुवत आणि धोकादायक इमारतींची ओळख पटवली आहे. यापैकी आठ इमारती कायदेशीर गुंतागुंतीमुळे अजूनही वापरात आहेत. 'हिस्टोरिक सिटी सिरीज 2026' (Historic City Series-2026) या उपक्रमांतर्गत मोडकळीस आलेल्या वास्तूंची तपासणी केली जात आहे. या वास्तूंचे सुरक्षित जतन करण्यासाठी सविस्तर प्रकल्प अहवाल (Detailed Project Reports) तयार करण्याची जबाबदारी जिल्हा पर्यटन विकास अधिकाऱ्यांवर सोपवण्यात आली आहे. ज्या आठ इमारतींमध्ये अजूनही लोक राहत आहेत, त्यांच्यासमोरचा तात्काळ प्रश्न असा आहे की, कायदेशीर प्रक्रिया आणि जतन योजना सुरू असताना त्यांना संरक्षण कसे दिले जाईल.
कोलकाता: भाडेकरू-मालक वाद आणि अनेक दशकांपासूनची उपेक्षा
कोलकात्यातील धोकादायक इमारतींवरून हे स्पष्ट होते की, दीर्घकाळ चालणारे वाद कशा प्रकारे दुरुस्तीच्या कामात आणि इमारती रिकाम्या करण्याच्या प्रक्रियेत अडथळा ठरू शकतात. शहरात 4000 हून अधिक इमारती धोकादायक म्हणून ओळखल्या गेल्या आहेत. शहराच्या उत्तर आणि मध्य भागांत सुमारे 2700 ते 2900 इमारती अशा आहेत ज्या 100 वर्षांहून अधिक जुन्या आहेत. अनेक मालमत्तांमध्ये घरमालक आणि भाडेकरू यांच्यातील वाद अनेक दशकांपासून सुरू आहेत. काही भाडेकरू अजूनही जुन्या भाडेकरारानुसार दरमहा 50 ते 100 रुपये इतकेच भाडे देत आहेत. घरमालक दुरुस्तीसाठी खर्च करण्यास तयार नाहीत, तर भाडेकरूंना भीती वाटते की, जागा रिकामी केल्यास त्यांचा ताबा धोक्यात येईल.
मागील प्रशासकीय मंडळाच्या कार्यकाळात महानगरपालिकेच्या नियमांत बदल केल्याचा दावा केला गेला असला, तरी त्यामुळे समस्या सुटलेल्या नाहीत. अगदी कोलकात्याचे माजी महापौर गोबिंदा चंद्र डे यांचे वडिलोपार्जित घरही कायदेशीर वादामुळे जीर्ण अवस्थेत पोहोचले आहे. गुजरातमध्ये या वर्षात इमारती कोसळण्याच्या अनेक घटना घडल्या आहेत. अहमदाबादच्या जुन्या परिसरांमध्ये 100 ते 200 वर्षे जुन्या इमारती अत्यंत धोकादायक स्थितीत आहेत. अलीकडेच 'लक्ष्मीनारायण नी पोल' (Laxminarayan Ni Pol) भागात एक इमारत कोसळल्याने ढिगाऱ्याखाली दबून एका महिलेचा मृत्यू झाला.
ही समस्या सार्वजनिक पायाभूत सुविधांनाही भेडसावत आहे. 1959 मध्ये बांधलेली सरकारी 'शारदाबेन रुग्णालय' (Shardaben Hospital) इमारत इतकी जीर्ण झाली आहे की, तेथील आपत्कालीन सेवा बंद कराव्या लागल्या आणि विविध विभाग इतरत्र हलवावे लागले. राजकोटमध्ये महानगरपालिकेने पावसाळ्यापूर्वी केलेल्या सर्वेक्षणात 3016 जीर्ण आणि धोकादायक मालमत्ता आढळल्या, ज्यांच्या मालकांना नोटिसा बजावण्यात आल्या. यापैकी 2408 मालमत्ता 'पश्चिम विभागात' (West Zone) होत्या. या मालमत्तांमध्ये गोकुळधाम आणि सरकारी गृहनिर्माण योजनांमधील इमारतींचा समावेश आहे, जिथे कमी उत्पन्न गटातील हजारो कुटुंबे या जीर्ण इमारतींच्या परिणामांचा सामना करत आहेत. जुनागडमध्ये 537 ऐतिहासिक आणि जुन्या इमारती जीर्ण अवस्थेत असल्याचे आढळले. दुरुस्ती करणे शक्य नसल्यामुळे अत्यंत धोकादायक ठरवलेल्या 51 मालमत्ता प्रशासनाने पाडून टाकल्या.
गुजरात: सरकारी रुग्णालयापर्यंत पोहोचला धोका
एनसीआरबीच्या (NCRB) 2024 च्या अहवालानुसार, त्या वर्षात गुजरातमध्ये इमारती कोसळल्यामुळे 118 जणांचा मृत्यू झाला आहे. अहमदाबादच्या जुन्या परिसरांमध्ये 100 ते 200 वर्षे जुन्या इमारती अत्यंत धोकादायक स्थितीत आहेत. अलीकडेच 'लक्ष्मीनारायण नी पोल' (Laxminarayan Ni Pol) भागात एक इमारत कोसळल्याने ढिगाऱ्याखाली दबून एका महिलेचा मृत्यू झाला. ही समस्या सार्वजनिक पायाभूत सुविधांनाही भेडसावत आहे. 1959 मध्ये बांधलेली सरकारी 'शारदाबेन रुग्णालय' (Shardaben Hospital) ची मूळ इमारत इतकी जीर्ण झाली आहे की, तिथे सुरू असलेल्या आपत्कालीन सेवा बंद कराव्या लागल्या आणि विविध विभाग इतरत्र हलवावे लागले.
राजकोटमध्ये महानगरपालिकेने 2025 मध्ये पावसाळ्यापूर्वी केलेल्या सर्वेक्षणात 3016 जीर्ण आणि धोकादायक मालमत्तांना नोटिसा बजावल्या. यापैकी 2408 मालमत्ता 'पश्चिम विभागात' (West Zone) होत्या. यामध्ये गोकुळधाम आणि सरकारी गृहनिर्माण योजनांमधील इमारतींचाही समावेश आहे, जिथे कमी उत्पन्न गटातील हजारो कुटुंबे जीर्ण होत चाललेल्या इमारतींच्या परिणामांचा सामना करत आहेत. जुनागडमध्ये 537 ऐतिहासिक आणि जुन्या इमारती जीर्ण अवस्थेत असल्याचे आढळले. दुरुस्ती करणे शक्य नसल्यामुळे अत्यंत धोकादायक मानल्या जाणाऱ्या 51 मालमत्ता प्रशासनाने पाडून टाकल्या. निवासी इमारतींमध्ये होणाऱ्या मृत्यूंचे प्रमाण जास्त असल्याने लोकांच्या घरांची सुरक्षितता हा या समस्येचा केंद्रबिंदू बनतो. खराब झालेले छत कोसळण्यापूर्वीच खूप आधी दिसू शकते. महत्त्वाचे हे आहे की, त्या इशाऱ्यामुळे वेळेत हस्तक्षेप केला जातो की नाही.
कोझिकोड: एक जीवघेणी दुर्घटना आणि असुरक्षित बाजारपेठ
केरळमधील कोझिकोड येथे फेब्रुवारी 2026 मध्ये एका सरकारी इमारतीचा काही भाग कोसळल्याने चार कामगारांचा मृत्यू झाला. त्यानंतर 'नॅशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ टेक्नॉलॉजी, कोझिकोड' (NIT Kozhikode) द्वारे करण्यात आलेल्या तांत्रिक तपासणीत, सहा दशकांहून अधिक जुने 'पालयम मार्केट' (Palayam Market) संकुल असुरक्षित असल्याचे घोषित करण्यात आले आणि ते त्वरित पाडून टाकण्याची शिफारस करण्यात आली.
या मूल्यमापनानंतर, महानगरपालिकेने स्वतःच्या मालकीच्या आठ मोठ्या इमारती त्वरित पाडण्याच्या यादीत समाविष्ट केल्या आहेत. खाजगी मालकीच्या इमारतींच्या बाबतीत मात्र अधिक अडचणी आहेत. जयपूर आणि कोलकाताप्रमाणेच, येथेही मालक आणि भाडेकरू यांच्यातील वाद, प्रलंबित खटले आणि न्यायालयाचे स्थगिती आदेश (stay orders) यामुळे 50 ते 100 वर्षे जुन्या, धोकादायक इमारती रिकाम्या करण्याच्या प्रक्रियेत अडथळे येत आहेत. प्रशासनाच्या नोंदींमध्ये असुरक्षित खाजगी इमारतींबाबत त्रुटी असल्याचे दिसून आले. गंभीर घटना घडल्यानंतर तांत्रिक तपासणी केली जात असली, तरी अशा दुर्घटना रोखण्यासाठी कोणतीही कायमस्वरूपी प्रतिबंधात्मक यंत्रणा अस्तित्वात नाही.
राष्ट्रीय आकडेवारीनुसार घरांचा वाटा सर्वाधिक
एनसीआरबीच्या 'भारतातील अपघाती मृत्यू आणि आत्महत्या 2024' अहवालानुसार देशभरात इमारती कोसळण्याच्या 1435 घटना, 1525 मृत्यू आणि 151 जखमींची नोंद आहे. एकूण मृतांपैकी जवळपास दोन तृतीयांश म्हणजेच 922 घटना निवासी इमारतींमध्ये घडल्या आणि 988 मृत्यू झाले. शासकीय किंवा व्यावसायिक इमारती कोसळल्याने आणखी 59 जणांचा बळी गेला. या व्यापक श्रेणीमध्ये धरणे, पूल आणि इतर संरचनांचाही समावेश आहे. त्यामुळे ही एकूण संख्या केवळ जीर्ण इमारतींपुरती मर्यादित ठेवता येणार नाही.
2024 च्या राज्यनिहाय आकडेवारीनुसार, उत्तर प्रदेशात इमारती कोसळून 224, महाराष्ट्रात 223, मध्य प्रदेशात 179, राजस्थानात 131 आणि झारखंडमध्ये 123 मृत्यूंची नोंद आहे. निवासी इमारतींमध्ये मृत्यूंचे प्रमाण जास्त असल्याने लोकांच्या घरांची सुरक्षितता हा या समस्येचा केंद्रबिंदू बनतो. छप्पर कोसळण्यापूर्वीच ते खराब झालेले दिसू शकते. महत्त्वाची गोष्ट ही आहे की, त्या इशाऱ्यामुळे वेळ असतानाच हस्तक्षेप होतो की नाही.
भरपाईपेक्षा सुरक्षितता
तपासलेल्या शहरांमध्ये तीन समस्या वारंवार दिसून येतात. मालकांना मोठ्या दुरुस्तीच्या खर्चाचा सामना करावा लागतो किंवा ते दुरुस्तीचे काम हाती घेत नाहीत. भाडेकरू, स्थलांतरित कामगार आणि विद्यार्थ्यांना सहजपणे घर बदलणे परवडत नाही. अधिकारी धोकादायक इमारती ओळखतात, परंतु कायदेशीर वाद, अंमलबजावणीतील विलंब आणि विस्थापित रहिवाशांसाठी अपुरी व्यवस्था यामुळे लोक असुरक्षित राहतात. जेव्हा एखादी इमारत आधीच धोकादायक घोषित केलेली असते, तेव्हा ही परिस्थिती विशेषतः गंभीर असते. तेथील रहिवाशांना धोका माहीत असतो. प्रशासनाला धोका माहीत असतो. तरीही काहीही बदलत नाही.
केवळ पाडण्याच्या नोटिसांमुळे भाडेकरू कुटुंब कुठे झोपेल, विद्यार्थ्यांना परवडणारी निवास व्यवस्था कुठे मिळेल किंवा रुग्णालय आपल्या सेवा सुरक्षितपणे कशा चालू ठेवेल, या प्रश्नांची उत्तरे मिळू शकत नाहीत. जोपर्यंत तात्काळ संरचनात्मक धोके दूर केले जात नाहीत, तोपर्यंत जतन योजना रहिवाशांचे संरक्षण करू शकत नाहीत. इमारत कोसळल्यानंतर सरकारे भरपाई जाहीर करतात आणि चौकशीचे आदेश देतात. पुढच्या कार्यक्रमापूर्वी, त्यांना एका अधिक कठीण प्रश्नाचे उत्तर द्यावे लागेल, आधीच धोकादायक म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या इमारतींमध्ये अजूनही राहणाऱ्या आणि काम करणाऱ्या लोकांच्या संरक्षणासाठी प्रत्यक्षात काय केले गेले आहे?
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