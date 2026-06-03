दहशतवाद्यांचे कंबरडे मोडण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावणारे मरीन कमांडो अमित राणांचे निधन
राष्ट्ररक्षणासाठी अदम्य धैर्य आणि पराक्रमाचा उत्कृष्ट आदर्श घालून देणाऱ्या या शूर योद्ध्याच्या निधनामुळे संपूर्ण परिसरात शोककळा पसरली आहे.
Published : June 3, 2026 at 10:16 AM IST
ज्वालामुखी : हिमाचल प्रदेशातील कांगडा जिल्ह्याच्या ज्वालामुखी भागातून अत्यंत दुःखद बातमी समोर आली आहे. भारतीय नौदलातील एक प्रतिष्ठित 'मरीन कमांडो' (MARCOS) आणि 'शौर्य चक्र' विजेते अमित सिंग राणा (वय 32) यांचे एका रस्ते अपघातात अकाली निधन झाले आहे. सोमवारी रात्री उशिरा खुंडियान भागातील 'लाहरू' येथे त्यांची कार नियंत्रणाबाहेर गेली आणि सुमारे 500 फूट खोल दरीत कोसळली. राष्ट्ररक्षणासाठी अदम्य धैर्य आणि पराक्रमाचा उत्कृष्ट आदर्श घालून देणाऱ्या या शूर योद्ध्याच्या निधनामुळे संपूर्ण परिसरात शोककळा पसरली आहे.
रजेवर घरी आले होते अमित राणा : मिळालेल्या माहितीनुसार, अमित राणा हे रजेवर घरी आले होते. त्यांच्या कुटुंबीयांनी दिलेल्या माहितीनुसार, ते सोमवारी सकाळीच घरी पोहोचले होते आणि त्यांना आपल्या कुटुंबासोबत निवांत वेळ घालवण्याची संधीही अद्याप मिळाली नव्हती. त्याच रात्री उशिरा एका मित्राला भेटून घरी परतत असताना लाहरू जवळच्या एका धोकादायक वळणावर त्यांच्या कारवरील नियंत्रण सुटले आणि ती खोल दरीत कोसळली. हा अपघात रात्री 11 वाजण्याच्या सुमारास घडला.
बचावकार्य एक तास चालले : अपघाताची बातमी मिळताच स्थानिक नागरिक आणि पोलिसांचे पथक घटनास्थळी धावून आले. दरीची खोली प्रचंड असल्याने मदत आणि बचावकार्य करणे अत्यंत आव्हानात्मक ठरले. सुमारे एक तासाच्या अथक प्रयत्नांनंतर अमित राणा यांना अत्यंत गंभीर अवस्थेत दरीतून वर रस्त्यावर आणण्यात आले आणि त्यांना तात्काळ खुंडियान येथील रुग्णालयात दाखल करण्यात आले. मात्र, रुग्णालयात पोहोचताच डॉक्टरांनी त्यांना मृत घोषित केले. ज्या ठिकाणी प्रत्यक्ष अपघात घडला होता, त्या ठिकाणी पोहोचणे हेच मुळात एक अत्यंत कठीण काम होते.
कुटुंबावर दुःखाचा डोंगर कोसळला : अमित राणा हे त्यांच्या आई-वडिलांचे एकुलते एक पुत्र होते आणि त्यांना दोन बहिणी आहेत. त्यांच्या पश्चात त्यांची आई पवन कुमारी, वडील (नाईब सुभेदार) केवल सिंग राणा, पत्नी मीनाक्षी राणा आणि त्यांचा चार वर्षांचा निरागस मुलगा असा परिवार आहे. त्यांच्या अचानक आणि अकाली निधनामुळे त्यांचे कुटुंब पूर्णपणे कोलमडून गेले. या दुःखद घटनेने ज्यामध्ये एका चार वर्षांच्या निरागस बालकाने आपल्या वडिलांचे छत्र गमावले आहे, संपूर्ण परिसराला हादरवून सोडले असून, प्रत्येकाच्या डोळ्यांत अश्रू उभे राहिले आहेत.
'ऑपरेशन रक्षक'मध्ये अतुलनीय शौर्य गाजवले : अमित राणा हे भारतीय नौदलाच्या 'मार्कोस' (MARCOS) या विशेष मरीन कमांडो दलात कार्यरत होते. 2018 मध्ये जम्मू आणि काश्मीरमध्ये राबवण्यात आलेल्या 'ऑपरेशन रक्षक' दरम्यान त्यांनी दहशतवादविरोधी अनेक अत्यंत महत्त्वाच्या मोहिमांमध्ये सक्रिय सहभाग घेतला. अत्यंत कठीण आणि प्रतिकूल परिस्थितीतही असाधारण शौर्य प्रदर्शित करत त्यांनी आपल्या पथकासह आठ दहशतवाद्यांचा खात्मा करण्यात निर्णायक भूमिका बजावली. त्यांच्या या अतुलनीय शौर्याचा, नेतृत्वगुणांचा आणि कर्तव्याप्रति असलेल्या अढळ निष्ठेचा गौरव म्हणून तत्कालीन राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांनी 2021 मध्ये त्यांना देशाचा प्रतिष्ठित शौर्य पुरस्कार 'शौर्य चक्र' प्रदान करून सन्मानित केले.
रस्ते सुरक्षेबाबत प्रश्न उपस्थित : या अपघातानंतर स्थानिक समाजात तीव्र शोक आणि संतापाची संमिश्र भावना पसरली आहे. रहिवाशांनी असे निदर्शनास आणून दिले आहे की, ज्या विशिष्ट ठिकाणी ही दुर्दैवी घटना घडली, त्या ठिकाणी 'क्रॅश बॅरियर्स' (सुरक्षा कठडे) आणि पुरेशी सुरक्षाविषयक पायाभूत सुविधा उपलब्ध नव्हती. भविष्यात अशा प्रकारचे अपघात पुन्हा घडू नयेत यासाठी या मार्गावरील सुरक्षा उपाययोजना अधिक बळकट करण्याची मागणी स्थानिक रहिवाशांनी प्रशासनाकडे केली आहे. या शूरवीराचे अमित राणा यांचे अंत्यसंस्कार मंगळवारी दुपारी त्यांच्या मूळ गावी असलेल्या एका पवित्र स्थळी संपूर्ण लष्करी इतमामात पार पडतील.
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