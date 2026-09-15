'मार्गदर्शी'ला माझ्या आयुष्यातील सर्वोच्च प्राधान्य; MD शैलजा किरण यांनी यशाचं सांगितलं गुपित
'मार्गदर्शी चिट फंड'च्या व्यवस्थापकीय संचालक चेरुकुरी शैलजा किरण यांनी बिझनेसबद्दल महिलांना मार्गदर्शन केले.
Published : September 15, 2026 at 10:05 PM IST
हैदराबाद : 'मार्गदर्शी चिट फंड'च्या व्यवस्थापकीय संचालक (MD) चेरुकुरी शैलजा किरण यांनी हैदराबादमधील माधापूर येथील जुबली एन्क्लेव्ह येथे आयोजित 'अ कप ऑफ कॉफी विथ सीईओ' (A Cup of Coffee with CEO) या कार्यक्रमाला प्रमुख पाहुण्या म्हणून उपस्थिती लावली. याप्रसंगी बोलताना त्यांनी नमूद केले की, ज्यांच्याकडे स्पष्ट ध्येय आणि ते साध्य करण्याची जिद्द आहे, अशी कोणतीही व्यक्ती कोणत्याही क्षेत्रात उत्कृष्ट कामगिरी करू शकते.
या प्रसंगी, व्यवस्थापकीय संचालक चेरुकुरी शैलजा किरण यांनी 'मार्गदर्शी'शी असलेल्या त्यांच्या संबंधांबद्दल आणि या संस्थेसोबतच्या त्यांच्या प्रवासाच्या सुरुवातीबद्दल भाष्य केले. त्यांनी तरुणींना अशा जीवनसाथीची निवड करण्याचा सल्ला दिला, जे त्यांना त्यांच्या पसंतीच्या क्षेत्रात करिअर करण्याचे स्वातंत्र्य देतील.
सुरुवातीच्या काळात गणिताची भीती वाटत असूनही, रामोजी समूहाचे संस्थापक रामोजी राव यांनी 'मार्गदर्शी'च्या व्यवस्थापकीय संचालिका (Managing Director) म्हणून काम करण्याची जबाबदारी आपल्यावर कशी सोपवली, याची आठवण त्यांनी सांगितली. चेरुकुरी शैलजा किरण यांनी यावर भर दिला की, व्यवसाय वाढवण्याबाबतची त्यांची निष्ठा आणि त्यातील गाढा रस यामुळेच त्या यशापर्यंत पोहोचू शकल्या.
शैलजा किरण यांनी आठवण सांगताना म्हटले, "बैठकीदरम्यान माझ्या शेजारी बसलेल्या अध्यक्षांनी (रामोजी राव गारू) जाहीर केले की ते माझी 'मार्गदर्शी'च्या व्यवस्थापकीय संचालकपदी (Managing Director) नियुक्ती करणार आहेत. त्यावेळी मी 27 वर्षांची होते. त्याच दिवशी मी 'मार्गदर्शी'ला माझ्या आयुष्यातील सर्वोच्च प्राधान्य देण्याचा म्हणजेच इतर सर्व गोष्टींच्या वरचे स्थान देण्याचा निर्णय घेतला. अगदी माझे पती आणि मुलांचं स्थानही 'मार्गदर्शी'नंतरच माझ्या आयुष्यात येतं. याचे कारण की, मी सार्वजनिक निधीचे व्यवस्थापन करत होते. त्यासाठी पूर्णपणे जबाबदार होते; म्हणूनच या बाबतीत मी विशेष काळजी घेत होते."
त्या पुढे म्हणाल्या, "हे बोलल्याबद्दल कृपया मला क्षमा करा, पण अनेक लोकांचा असा समज आहे की स्त्रिया कामाचा मोठा बोजा पेलू शकत नाहीत. जरी घर सांभाळण्याची पूर्ण जबाबदारी त्या समर्थपणे पार पाडतात हे मान्य करून त्यांना त्याचे श्रेय दिले जात असले, आणि घर सांभाळणे हे केवळ स्त्रियांचेच काम आहे असे मानले जात असले तरीही. व्यवसायाचे क्षेत्र हे पुरुषांचेच क्षेत्र आहे, अशी दीर्घकाळापासून चालत आलेली एक प्रथा आहे. मात्र, आता हे चित्र बदलत आहे. यात स्त्रियाही सक्रिय भूमिका बजावत आहेत."
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