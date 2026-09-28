रामोजी फाउंडेशन अंतर्गत रेड्डीगुंटा तलावाच्या विकासकामांची शैलजा किरण यांच्या हस्ते पायाभरणी
रेड्डीगुंटा परिसरातील नागरिकांसाठी हरित क्षेत्र विकसित करणं हा या विकासकामांचा मुख्य उद्देश आहे.
Published : September 28, 2026 at 8:23 PM IST
चित्तूर : आंध्र प्रदेशातील चित्तूर इथं एका तलावाच्या विकासकामांचा शुभारंभ 'रामोजी फाउंडेशन'तर्फे सोमवारी करण्यात आला. चित्तूर शहरातील रेड्डीगुंटा तलावाच्या विकासकामांची पायाभरणी 'मार्गदर्शी चिट फंड'च्या व्यवस्थापकीय संचालिका शैलजा किरण यांच्या हस्ते करण्यात आली. रेड्डीगुंटा परिसरातील नागरिकांसाठी हरित क्षेत्र विकसित करणं हा या विकासकामांचा मुख्य उद्देश आहे.
रेड्डीगुंटा तलावाची निवड : तलावाच्या विकासासाठी परवानगी दिल्याबद्दल शैलजा किरण यांनी चित्तूरचे जिल्हाधिकारी सुमित कुमार यांचे आभार मानले. दरम्यान, आंध्र प्रदेशात राबवल्या जाणाऱ्या समाजसेवा उपक्रमांचा एक भाग म्हणून 'रामोजी फाउंडेशन'नं रेड्डीगुंटा तलावाची निवड केली आहे. पायाभरणी समारंभात बोलताना शैलजा किरण यांनी या विकासकामांतर्गत केल्या जाणाऱ्या विविध कामांची माहिती दिली. तसंच त्यांनी सांगितलं की, तलावाभोवती कुंपण घातलं जाईल आणि चालण्यासाठी एक मार्ग (वॉकिंग ट्रॅक) तयार केला जाईल.
शहरातील नागरिकांसाठी उपयुक्त ठरेल : पुढं शैलजा किरण यांनी असंही सांगितलं की, तलावाभोवती मोठ्या प्रमाणावर वृक्षारोपण करून हिरवळ (ग्रीन कव्हर) विकसित केली जाईल. तसंच सध्या विकसित होत असलेली ही सार्वजनिक जागा चित्तूर शहरातील नागरिकांसाठी उपयुक्त ठरेल, असा विश्वास शैलजा किरण यांनी व्यक्त केला. याचबरोबर, ही जागा नागरिकांना एका आल्हाददायक वातावरणात आपल्या कुटुंबासोबत निवांत वेळ घालवण्याची संधी देईल, असंही शैलजा किरण यांनी सांगितलं.
प्रकल्प एका वर्षाच्या आत पूर्ण करण्याचं नियोजन : तलाव विकास प्रकल्प एका वर्षाच्या आत पूर्ण करण्याचं नियोजन 'फाउंडेशन'नं केलं असल्याचं शैलजा किरण यांनी जाहीर केलं. तर जिल्हाधिकारी सुमित कुमार यांनी आंध्र प्रदेश सरकारतर्फे पूर्ण सहकार्याचं आश्वासन दिलं. यावेळी चित्तूरचे खासदार दग्गुमल्ला प्रसाद राव, चंद्रगिरी, पुथलपट्टू आणि चित्तूरचे आमदार पुलिवर्ती नानी, मुरलीमोहन आणि गुराजला जगन मोहन, एनईसी केंद्रीय समिती सदस्य रमेश बाबू, बालाजी हॅचरीजचे एमडी नीरजा, संचालक प्रणित आणि इतर उपस्थित होते.
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