मार्गदर्शीच्या एमडी शैलजा किरण यांच्या हस्ते तेलंगणातील मेदाचलमध्ये संस्थेच्या 136 व्या शाखेचे उद्घाटन
अनेक वर्षांपासून मार्गदर्शीसोबत व्यवहार करणाऱ्या ग्राहकांसाठी मेदाचलमध्ये नवीन शाखा सुरू करण्यात आली. संस्थेच्या संचालिका शैलजा किरण यांनी शाखेचं उद्घाटन केलं आहे.
Published : November 14, 2026 at 10:44 PM IST
हैदराबाद- मार्गदर्शीच्या व्यवस्थापकीय संचालिका शैलजा किरण यांनी मेदाचलमध्ये मार्गदर्शीच्या नव्या शाखेचं उद्घाटन केलं. या शाखेच्या उद्घाटनानंतर देशात मार्गदर्शीच्या शाखांची एकूण संख्या 136 वर पोहोचली आहे.
मार्गदर्शीच्या व्यवस्थापकीय संचालिका शैलजा किरण यांनी सांगितलं की मार्गदर्शी ही संस्था मध्यमवर्गीयांच्या स्वप्नांना बळ देण्यासाठी भक्कम आधार म्हणून नेहमीच उभी असते. मेदाचलमध्ये मार्गदर्शीच्या नव्या शाखेचं उद्घाटन चिट स्लीप्स नव्या सभासदांना दिल्या आहेत.
समाजातील विविध प्रकारचे लोक हे मार्गदर्शीचे सभासद असल्याचं एमडी शैलजा यांनी नमूद केलं. त्यांनी पुढे सांगितलं की, मार्गदर्शीमध्ये बचत केल्यास, अचानक उद्भवणाऱ्या आर्थिक गरजांच्या वेळी पैशांची सोय कोठून करावी, याची चिंता करण्याची गरज भासत राहत नाही.
मार्गदर्शी ही लोकांना सोप्या आणि सुलभ हप्त्यांच्या माध्यमातून मोठी बचत करण्यास मदत करते. त्यामुळे त्यांच्या विविध आर्थिक गरजा पूर्ण होऊ शकतात-शैलजा किरण, मार्गदर्शी एमडी
विविध पार्श्वभूमी असलेले सभासद हे मार्गदर्शीचे घटक आहे. संस्थेच्या सुविधांचा वापर करून ते भविष्याचं नियोजन करतात. दर दोन ते तीन वर्षांनी आर्थिक गरजा निर्माण होतात. अशा स्थितीत उतपन्नातील 30 ते 40 टक्के बचत करणं हे अत्यंत फायदेशीर ठरते. सुलभ हप्त्यामुळे मोठा निधी उभा राहतो. त्यातून पुन्हा गुंतवणूक करता येते. मार्गदर्शी वेळेवर पैसे देण्याची खात्री देते. या संस्थेसोबत बचत केल्यानं कोठून पैसे घ्यावे, अशा पद्धतीनं तुम्हाला कधीही अनिश्चिततेला तोंड द्यावं लागणार नाही. सर्व गरजा पूर्ण होतील.
मार्गदर्शीच्या व्यस्थापकीय संचालिका (एमडी) शैलजा यांनी सांगितलं की, ग्राहकांना आणखी खात्रीशीर चांगल्या सेवा देण्याकरिता संस्था सातत्यानं बदल घडवित आहे. लवकर 10 शाखांचे उद्घाटन करण्यात येणार असल्याची त्यांनी घोषणा केली. एमडी शैलजा किरण यांनी ओडिशासह इतर राज्यांमध्ये संस्थेचा विस्तार करण्याचं नियोजन असल्याचं यावेळी सांगितलं.
मार्गदर्शी बनली आहे विश्वासाचे प्रतीक- आंध्र प्रदेशातील एनटीआर जिल्ह्यातील जग्गय्यापेट इथं सोमवारी मार्गदर्शी चिट फंडच्या 135 व्या शाखेचं उद्घाटन मार्गदर्शी चिट फंडच्या व्यवस्थापकीय संचालिका शैलजा किरण यांच्या हस्ते याच महिन्यात (नोव्हेंबर) करण्यात आलं आहे. सहा दशकांहून अधिक काळ चिट फंड क्षेत्रात कार्यरत असलेली मार्गदर्शी दक्षिण भारतातील लोकांसाठी विश्वासाचे प्रतीक बनली आहे. 1962 मध्ये स्थापन झालेली मार्गदर्शी चिट फंड तेलंगणा, आंध्र प्रदेश, तामिळनाडू आणि कर्नाटक राज्यांत आपल्या सेवा पुरवते. एक महत्त्वाचा टप्पा गाठत, कंपनीनं नुकतेच तामिळनाडूमध्ये 100 कोटी रुपयांची मासिक उलाढाल पूर्ण केली आहे.
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