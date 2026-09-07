जग्गय्यापेटमध्ये मार्गदर्शी चिट फंडच्या 135 व्या शाखेचं उद्घाटन; एमडी शैलजा किरण म्हणाल्या, "ग्राहकांची स्वप्नं पूर्ण करण्यास मदत करणं, हे आमचं उद्दिष्ट"
अनेक वर्षांपासून मार्गदर्शीसोबत व्यवहार करणाऱ्या ग्राहकांनी जग्गय्यापेटमध्ये नवीन शाखा सुरू झाल्याबद्दल आनंद व्यक्त केला.
Published : September 7, 2026 at 8:25 PM IST
एनटीआर जिल्हा : आंध्र प्रदेशातील एनटीआर जिल्ह्यातील जग्गय्यापेट इथं सोमवारी मार्गदर्शी चिट फंडच्या 135 व्या शाखेचं उद्घाटन मार्गदर्शी चिट फंडच्या व्यवस्थापकीय संचालिका शैलजा किरण यांच्या हस्ते करण्यात आलं. दरम्यान, उद्घाटनाच्या पूजेत सहभागी झाल्यानंतर शैलजा किरण म्हणाल्या, "आमच्या मार्गदर्शीच्या ग्राहकांना (सबस्क्रायबर्सना) आर्थिक आधार देणं आणि त्यांना त्यांची स्वप्नं पूर्ण करण्यास मदत करणं, हे आमचं उद्दिष्ट आहे." कृष्णा जिल्हा सहकारी बँकेचे अध्यक्ष नेत्तम श्री रघुराम यांच्या पत्नी स्वर्णा यांनी पहिली चिट सबस्क्रिप्शन (चिट फंड सदस्यत्व) घेतली. शैलजा किरण यांनी त्यांना या व्यवहाराची पावती दिली. दरम्यान, जग्गय्यापेट शहरातील अनेक मान्यवर या नवीन शाखेच्या उद्घाटनाला उपस्थित होते आणि त्यांनी शैलजा किरण व मार्गदर्शीच्या कर्मचाऱ्यांचं अभिनंदन केलं.
मार्गदर्शीच्या स्थैर्यावर आणि सामर्थ्यावर विश्वास : अनेक वर्षांपासून मार्गदर्शीसोबत व्यवहार करणाऱ्या ग्राहकांनी जग्गय्यापेटमध्ये नवीन शाखा सुरू झाल्याबद्दल आनंद व्यक्त केला. त्यांच्या मते, ही नवीन शाखा त्यांच्या स्थानिक गरजा पूर्ण करेल. कारण यापूर्वी ते राज्यातील इतर ठिकाणच्या शाखांमार्फत मार्गदर्शी चिट फंडमध्ये सहभागी होत होते. त्यांनी सांगितलं की, कंपनीत गुंतवलेले पैसे त्यांना अनेक प्रकारे उपयुक्त ठरतील आणि त्यांच्या अल्पकालीन व दीर्घकालीन उद्दिष्टांच्या पूर्ततेत योगदान देतील. शैलजा किरण म्हणाल्या की, "जग्गय्यापेटमधील अनेक लोक विजयवाडा शाखेचे सदस्य आहेत. ते स्वतःला मिळालेला नफा आणि कंपनीवरील विश्वास इतरांपर्यंत पोहोचवत आहेत." त्या पुढं म्हणाल्या की, एखाद्या व्यक्तीचा किंवा कंपनीचा प्रसार करायचा असेल, तर जोपर्यंत ती संस्था किंवा व्यक्ती ग्राहकांचा विश्वास संपादन करत नाही, तोपर्यंत ते शक्य होत नाही. "गेल्या 64 वर्षांपासून सदस्यांनी मार्गदर्शीच्या स्थैर्यावर आणि सामर्थ्यावर विश्वास ठेवला आहे. त्याच विश्वासाच्या जोरावर ते मार्गदर्शीला पुढे नेत आहेत. तुमचा पाठिंबा आणि कौतुक हेच मार्गदर्शीच्या प्रगतीचं कारण आहे," असं शैलजा किरण यांनी सांगितलं.
मार्गदर्शी हा एक उत्तम पर्याय : नेट्टम श्री रघुराम म्हणाले, "संपूर्ण भारतातील लोकांचा मार्गदर्शीवर अनेक दशकांपासून विश्वास आहे. अत्यंत प्रतिष्ठित असलेल्या मार्गदर्शीमध्ये गुंतवलेले पैसे सुरक्षित राहतील, अशी सर्वांची खात्री आहे. ज्यांना आपल्या कष्टाचे पैसे वाचवायचे आहेत, अशा लघु-व्यावसायिकांसाठी आणि कर्मचाऱ्यांसाठी मार्गदर्शी हा एक उत्तम पर्याय आहे." तर नेट्टम स्वर्णा यांनी अत्यंत विश्वासानं मार्गदर्शीमध्ये पहिल्यांदाच चिट फंडमध्ये गुंतवणूक सुरू केल्याबद्दल आनंद व्यक्त केला. तर आणखी एका सदस्यानं सांगितलं की, ते गेल्या 15 वर्षांपासून चिटमध्ये पैसे भरत आहेत आणि त्यांना याचा खूप फायदा झाला आहे. उद्घाटनासाठी आलेल्यांनी असंही सांगितलं की, त्यांनी अनेक लोकांना या चिट योजनेची शिफारस केली आहे आणि इतक्या वर्षांत एकदाही कोणतीही चूक किंवा त्रुटी आढळलेली नाही.
मार्गदर्शी आर्थिक प्रगतीचा मार्ग दाखवणारी दूरदर्शी संस्था : नागेश्वर राव या खातेदारानं सांगितलं, "मी अनेक वर्षांपासून मार्गदर्शीमध्ये गुंतवणूक करत आहे. मी माझ्या आयुष्यात अनेक चिट फंड पाहिले आहेत, पण मार्गदर्शीसारखी प्रामाणिक कंपनी पाहिलेली नाही. मी 1970 मध्ये मार्गदर्शीचा सदस्य झालो. माझे वैयक्तिक मत असे आहे की, मार्गदर्शी ही आर्थिक प्रगतीचा मार्ग दाखवणारी एक दूरदर्शी संस्था आहे. अनेक लोकांना याचा लाभ झाला आहे आणि भविष्यातही होईल." याचबरोबर, जयराम नायडू या आणखी एका खातेदारानं सांगितलं की, "या उद्घाटन समारंभाला उपस्थित राहिल्याचा मला खूप आनंद होत आहे. मार्गदर्शीची उत्तरोत्तर प्रगती व्हावी, अशी माझी इच्छा आहे. श्री. रामोजी राव यांनी स्थापन केलेल्या या संस्थेची झालेली प्रगती पाहून मला खूप आनंद झाला आहे."
कधीच कोणतीही अडचण आलेली नाही : "मार्गदर्शीमध्ये खातं उघडल्याचा मला खूप फायदा झाला आहे. मी गेल्या 15 वर्षांपासून चिट फंडात गुंतवणूक करत आहे. मी अनेक लोकांना मार्गदर्शीची शिफारस केली आहे. त्या सर्वांची चांगली बचत झाली आहे आणि त्यामुळं ते आनंदी आहेत. काहींच्या बाबतीत तर खूप मोठी वाढ दिसून आली आहे," असं खातेदार एसके जानी यांनी सांगितलं. याचबरोबर, मार्गदर्शीचेच आणखी एक खातेदार व्यंकटराजाराव म्हणाले, "मी गेल्या 30 वर्षांपासून मार्गदर्शीचा ग्राहक आहे. माझ्या प्रगतीत या संस्थेची मदत झाली आहे. तुम्ही तुमच्या कष्टाचे पैसे इथं निर्धास्तपणे गुंतवू शकता. मार्गदर्शीच्या चिट फंडामुळं कोणालाही कधीच कोणतीही अडचण आलेली नाही."
हेही वाचा :
- 'सुशिक्षित भागांपेक्षा रेड लाईट, अंडरवर्ल्डशी संबंधित भागातून...'; नितीन गडकरी यांच्या वक्तव्याची चर्चा
- दिल्लीतील सत्य निकेतनमध्ये इमारत कोसळली, सहा जणांचा मृत्यू; बचावकार्य सुरू
- बिहार पूर : गंगा नदीच्या पाणी पातळीत वाढ; 11 जिल्ह्यांतील 16.85 लाख लोकांना पुराचा फटका
Conclusion: