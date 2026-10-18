विजयवाडा येथील कनका दुर्गा मातेच्या चरणी 'मार्गदर्शी'द्वारे दोन सुवर्ण कमळे अर्पण
मार्गदर्शी चिट फंड प्रायव्हेट लिमिटेडद्वारे दोन सुवर्ण कमळे 'कनका दुर्गा' मातेच्या चरणी अर्पण करण्यात आली.
Published : October 18, 2026 at 8:06 PM IST
विजयवाडा : आंध्र प्रदेशातील विजयवाडा येथील श्री दुर्गा मल्लेश्वर स्वामीवर्ला देवस्थानमला हजारो भाविकांनी भेट दिल्यामुळं दसरा शरण नवरात्र उत्सवादरम्यान दुर्गाष्टमीच्या शुभ मुहूर्तावर इंद्रकीलाद्रीवर विशेष आध्यात्मिक वैभव पाहायला मिळत आहे. दरम्यान, या निमित्तानं मार्गदर्शी चिट फंड प्रायव्हेट लिमिटेडद्वारे दोन सुवर्ण कमळे 'कनका दुर्गा' मातेच्या चरणी अर्पण करण्यात आली.
दोन सुवर्ण कमळे 'कनका दुर्गा' मातेच्या चरणी अर्पण : मार्गदर्शी चिट फंड प्रायव्हेट लिमिटेडच्या व्यवस्थापकीय संचालिका शैलजा किरण आणि रामोजी फिल्म सिटीच्या व्यवस्थापकीय संचालक विजयेश्वरी यांनी रविवारी सकाळी मंदिराला भेट दिली आणि 'कनका दुर्गा' देवीचं दर्शन घेतलं. तसंच विशेष पूजा-अर्चना केली आणि दोन सुवर्ण कमळे 'कनका दुर्गा' मातेच्या चरणी अर्पण करण्यात आली. त्यानंतर, शैलजा किरण आणि विजयेश्वरी यांनी मंदिराच्या परिसरातील 'आशीर्वचन मंडपम' इथं, पावतीसह ही सुवर्ण कमळे मंदिराचे कार्यकारी अधिकारी सीना नायक यांच्याकडे सुपूर्द केली.
सुवर्ण कमळांचे एकूण वजन 280.25 ग्रॅम : दरम्यान, 22 कॅरेट सोन्यापासून कुशल सुवर्णकारांनी तयार केलेल्या या दोन सुवर्ण कमळांचे एकूण वजन 280.25 ग्रॅम आहे. या प्रसंगी बोलताना, सुवर्ण कमळे विशेषरीत्या तयार करण्यात आली होती, असं शैलजा किरण यांनी सांगितलं. तर देवी 'कनका दुर्गा' मातेला भक्तीभावानं सुवर्णपुष्पे अर्पण केल्याबद्दल मंदिराचे कार्यकारी अधिकारी सीना नायक यांनी शैलजा किरण आणि विजयेश्वरी यांचे आभार मानले.
सातव्या दिवशी एक लाख भाविकांनी घेतलं दर्शन : शनिवारी नवरात्र दसरा उत्सवाच्या सातव्या दिवशी, महालक्ष्मी देवीच्या रूपात सजलेल्या देवी 'कनका दुर्गा' मातेचे सुमारे एक लाख भाविकांनी दर्शन घेतलं आहे. तर शुक्रवारी, मध्य प्रदेशचे मुख्यमंत्री मोहन यादव यांनीही आंध्र प्रदेशच्या आपल्या एकदिवसीय दौऱ्यादरम्यान विजयवाडा उत्सवात सहभाग घेतला आणि मंदिरात जाऊन 'कनका दुर्गा' देवीचं दर्शन घेतलं.
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