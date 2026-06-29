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कामारेड्डीमध्ये मार्गदर्शी चिट फंडच्या 131 व्या शाखेचं उद्घाटन; एमडी शैलजा किरण म्हणाल्या, "चिट फंड गरीब कुटुंबांसाठी मोठा आर्थिक आधार"

शैलजा किरण यांनी कामारेड्डी इथं नवीन शाखा स्थापन झाल्याबद्दल आनंद व्यक्त केला.

Margadarshi Chit Funds 131st branch inaugurated in Kamareddy
कामारेड्डीमध्ये मार्गदर्शी चिट फंडच्या 131 व्या शाखेचं उद्घाटन (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Marathi Team

Published : June 29, 2026 at 8:34 PM IST

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Updated : June 29, 2026 at 8:51 PM IST

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कामारेड्डी : मार्गदर्शी चिट फंडच्या व्यवस्थापकीय संचालक (एमडी) शैलजा किरण यांनी तेलंगणाच्या कामारेड्डी जिल्हा मुख्यालयात मार्गदर्शी चिट फंडच्या 131 व्या शाखेचं उद्घाटन केलं. या विशेष प्रसंगाचे औचित्य साधून कार्यालयात पूजेचं आयोजन करण्यात आलं होतं. यावेळी वरिष्ठ अधिकाऱ्यांसह सर्व कर्मचारी आणि स्टाफ सदस्यांनी उत्साहानं सहभाग घेतला.

गरीब कुटुंबांना आर्थिक सुरक्षा : शाखेचं उद्घाटन करताना व्यवस्थापकीय संचालक शैलजा किरण म्हणाल्या की, "मार्गदर्शी चिट फंडच्या सेवा विशेषतः मध्यमवर्गीय आणि गरीब कुटुंबांसाठी एक मोठा आर्थिक आधार आहेत." याचबरोबर, चिट फंड केवळ बचतीची सवयच लावत नाही, तर संकटाच्या काळात गरीब कुटुंबांना आर्थिक शिस्त आणि सुरक्षा देखील प्रदान केली जाते, यावर शैलजा किरण यांनी जोर दिला.

कामारेड्डीमध्ये मार्गदर्शी चिट फंडच्या 131 व्या शाखेचं उद्घाटन (ETV Bharat)

"चिट फंडमुळं आर्थिक शिस्त ही सवय बनते. चिट फंड गरीब कुटुंबांना आर्थिक शिस्त आणि सुरक्षा प्रदान करतात. मार्गदर्शी चिट फंड तुम्हाला तुमच्या गरजेनुसार बचत काढण्याची संधी देतात. तुम्ही कागदपत्रं सादर केल्यास, आम्ही तीन दिवसांच्या आत पैसे देण्याची हमी देतो." - शैलजा किरण, एमडी, मार्गदर्शी चिट फंड

कृषी आणि औद्योगिक क्षेत्राला चालना मिळेल : शैलजा किरण यांनी कामारेड्डी इथं नवीन शाखा स्थापन झाल्याबद्दल आनंद व्यक्त केला. त्यांनी सांगितलं की, "कामारेड्डी हे एक प्रमुख कृषी आणि औद्योगिक क्षेत्र आहे. नवीन शाखा सुरू झाल्यामुळं स्थानिक व्यावसायिक, शेतकरी आणि सर्वसामान्य जनतेला आपली बचत सुरक्षित ठेवणं आणि गरजेनुसार आर्थिक मदत मिळवणं सोपं होईल." दरम्यान, शाखेचं उद्घाटन झाल्यानंतर चेरुकुरी शैलजा किरण यांनी कर्मचाऱ्यांसोबत बैठक घेतली आणि चिट फंडच्या प्रभावी व्यवस्थापनाबाबत आवश्यक मार्गदर्शन केलं.

उद्घाटन सोहळ्याला अनेकांची उपस्थिती : दरम्यान, या भव्य उद्घाटन सोहळ्याला मार्गदर्शीचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) सत्यनारायण राव, उपाध्यक्ष बलरामकृष्ण, प्रशासक राजाजी आणि कामारेड्डी शाखा व्यवस्थापक दामोदर यांच्यासह कंपनीचे इतर अनेक अधिकारी आणि कर्मचारी उपस्थित होते. उपस्थित ग्राहकांनी मार्गदर्शी चिट फंडबद्दल आपला आनंद आणि दृढ विश्वास व्यक्त केला.

"मार्गदर्शी ही एक चांगली आणि विश्वासार्ह कंपनी आहे. कामारेड्डीमध्ये नवीन शाखा उघडताना आम्हाला आनंद होत आहे. यापूर्वी आम्ही छोट्या चिट्समध्ये गुंतवणूक केली होती. आता मोठ्या चिट्समध्ये गुंतवणूक करण्यासाठी मार्गदर्शी आमच्यासाठी उपयुक्त ठरेल." - ग्राहक, मार्गदर्शी चिट फंड

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Last Updated : June 29, 2026 at 8:51 PM IST

TAGGED:

कामारेड्डी
मार्गदर्शी चिट फंड
गरीब कुटुंबांना आर्थिक सुरक्षा
चेरुकुरी शैलजा किरण
MARGADARSI CHIT FUND

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