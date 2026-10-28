मार्गदर्शी चिट फंडने प्रस्थापित केला नवा विक्रम; तामिळनाडूतील मासिक उलाढाल 100 कोटी रुपयांच्या पार
सहा दशकांहून अधिक काळ चिट फंड क्षेत्रात कार्यरत असलेली ही कंपनी दक्षिण भारतातील लोकांसाठी विश्वासाचे प्रतीक बनली आहे.
Published : October 28, 2026 at 10:46 PM IST
चेन्नई: मार्गदर्शी चिट फंडने तामिळनाडूतील आपल्या शाखांच्या माध्यमातून 100 कोटी रुपयांची मासिक उलाढाल गाठून एक नवा विक्रम प्रस्थापित केला आहे. सहा दशकांहून अधिक काळ चिट फंड क्षेत्रात कार्यरत असलेली ही कंपनी दक्षिण भारतातील लोकांसाठी विश्वासाचे प्रतीक बनली आहे. 1962 मध्ये स्थापन झालेली मार्गदर्शी चिट फंड तेलंगणा, आंध्र प्रदेश, तामिळनाडू आणि कर्नाटक राज्यांत आपल्या सेवा पुरवते. एक महत्त्वाचा टप्पा गाठत, कंपनीने तामिळनाडूमध्ये 100 कोटी रुपयांची मासिक उलाढाल पूर्ण केली आहे.
या यशाचा आनंद साजरा करण्यासाठी, तामिळनाडूतील शाखांचे कर्मचारी आणि रामोजी फिल्म सिटीचे कर्मचारी चेन्नईतील नुंगमबक्कम येथे असलेल्या कंपनीच्या तामिळनाडू मुख्य कार्यालयात एकत्र आले होते. या कार्यक्रमादरम्यान मार्गदर्शी चिट फंडच्या तामिळनाडू विभागाचे संचालक श्रीधर यांनी केक कापून कर्मचाऱ्यांसोबत आनंद साजरा केला आणि उपस्थितांना संबोधित केले. ते म्हणाले, "मार्गदर्शी चिट फंड तामिळनाडूमध्ये आधीच उत्तम कामगिरी करत असून, येथे 18 शाखा कार्यरत आहेत."
त्यांनी पुढे सांगितले की, शाखांची संख्या 20 पर्यंत वाढवण्याची तयारी सुरू आहे. या उपक्रमाचा भाग म्हणून नोव्हेंबर महिन्यात दोन नवीन शाखा सुरू केल्या जातील, एक गुडुवांचेरी (चेन्नई) येथे आणि दुसरी तिरुवल्लूर येथे ज्यामुळे एकूण शाखांची संख्या 20 होईल. याव्यतिरिक्त मार्गदर्शी चिट फंड पुद्दुचेरी आणि थूथुकुडी येथेही नवीन शाखा सुरू करण्याची योजना आखत आहे. या संदर्भात मार्गदर्शी चिट फंडच्या तामिळनाडू शाखांची मासिक उलाढाल 100 कोटी रुपयांवर पोहोचली आहे, ज्याचा अर्थ वार्षिक उलाढाल 1200 कोटी रुपये इतकी होते. चिट फंड उद्योगातील ही एक मोठी उपलब्धी आहे. गेल्या वर्षी कंपनीने सुमारे 20 टक्के वाढ नोंदवली होती आणि यावर्षीही अशाच प्रकारची (20 टक्के) वाढ अपेक्षित आहे.
मार्गदर्शी चिट फंडचा तामिळनाडूतील व्यवसाय आता पुढील स्तरावर जाण्यासाठी सज्ज झाला आहे. ही कंपनी संपूर्ण राज्यातील ग्राहकांना उत्कृष्ट सेवा प्रदान करते आणि निधीची जलद उपलब्धता करून देण्याच्या क्षमतेसाठी ती ओळखली जाते. ग्राहकांचा अनुभव अधिक उत्तम करण्यासाठी, 'मार्गदर्शी चिट फंड' (Margadarsi Chit Fund) आपल्या सेवा पूर्णपणे डिजिटल प्लॅटफॉर्मवर स्थलांतरित करत आहे. कंपनीने केवळ तामिळनाडूमध्ये 28 मार्चपर्यंत 2000 कोटी रुपयांची उलाढाल गाठण्याचे उद्दिष्ट ठेवले आहे. तामिळनाडूसह सर्व राज्यांत मिळून, यावर्षी 'मार्गदर्शी'ची एकूण वार्षिक उलाढाल 16,000 कोटी रुपयांच्या वर जाण्याचा अंदाज आहे.
याबाबत माहिती देताना त्यांनी सांगितले की, "कार्यक्षम दस्तऐवज हस्तांतरण प्रक्रिया आणि बक्षीस रकमेचे त्वरित वाटप यामुळे ग्राहकांकडून अतिशय सकारात्मक प्रतिसाद मिळाला आहे. हे लक्षात घेता 'मार्गदर्शी चिट फंड' 28 मार्चपर्यंत तामिळनाडूमध्ये आणखी 10 शाखा सुरू करून आपला विस्तार करण्याची योजना आखत आहे."