कर्नाटकातील सिंधनूरमध्ये मार्गदर्शी चिट फंडच्या नवीन शाखेचं उद्घाटन

मार्गदर्शी चिट फंड सध्या आंध्र प्रदेश, तेलंगणा, कर्नाटक आणि तामिळनाडूमध्ये मोठ्या प्रमाणात कार्यरत आहे.

Margadarsi Chits Expands Presence in Karnataka, Opens 28th State Branch in Sindhanur
कर्नाटकातील सिंधनूरमध्ये मार्गदर्शी चिट फंडच्या नवीन शाखेचं उद्घाटन (ETV Bharat)
By ETV Bharat Marathi Team

Published : March 5, 2026 at 4:03 PM IST

2 Min Read
सिंधनूर-रायचूर (कर्नाटक) : कर्नाटकातील रायचूर जिल्ह्यातील सिंधनूर शहरात मार्गदर्शी चिट फंडची एक नवीन शाखा उघडली आहे. ही कंपनीची देशभरातील 129वी शाखा असून कर्नाटकातील 28वी शाखा आहे. मार्गदर्शी चिट फंड ही रामोजी ग्रुप ऑफ कंपनीजची वित्तीय सेवा कंपनी आहे. मार्गदर्शी चिट प्रायव्हेट लिमिटेडनं भारतातील चिट फंड क्षेत्रात एक चांगली ओळख निर्माण केली आहे. मार्गदर्शी चिट फंड सध्या आंध्र प्रदेश, तेलंगणा, कर्नाटक आणि तामिळनाडूमध्ये मोठ्या प्रमाणात कार्यरत आहे.

उद्घाटनप्रसंगी कंपनीचे अनेक वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित : गेल्या 63 वर्षांपासून कंपनीनं आपल्या ग्राहकांचा विश्वास कायम ठेवला आहे. सिंधनूर शाखा उघडल्यामुळं कंपनीची कर्नाटकमध्ये आपली उपस्थिती आणखी वाढवली आहे. दरम्यान, उद्घाटनप्रसंगी कंपनीचे अनेक वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते. कार्यक्रमाला उपस्थित असलेल्यांमध्ये कर्नाटकचे मार्गदर्शी चिट्सचे प्रादेशिक प्रमुख पी. लक्ष्मण राव, कर्नाटक विभागाचे महाव्यवस्थापक नानजुंडय्या, कॉर्पोरेट ऑफिसचे व्यवसाय विकास उपाध्यक्ष जी. बलराम कृष्णा, सिंधनूर शाखेचे व्यवस्थापक जयधर आणि बल्लारी शाखेचे व्यवस्थापक रमेश यांचा समावेश होता.

ग्राहकांनीही शेअर केले स्वत:चे अनुभव : शाखेच्या उद्घाटनप्रसंगी कंपनीच्या जुन्या ग्राहकांनीही आपले विचार मांडले आणि त्यांचे अनुभव सांगितलं. ग्राहक डी.बी. गौडा यांनी सांगितलं की, ते गेल्या 15 वर्षांपासून मार्गदर्शी चिट फंडसोबत जोडले गेलेले आहेत. तसंच त्यांनी सांगितलं की, ही कंपनी आपल्या विश्वासार्हतेसाठी प्रसिद्ध आहे आणि गेल्या काही वर्षांत तिने ग्राहकांचा विश्वास संपादन केला आहे. तसंच सिंधनूरमध्ये शाखा उघडल्याबद्दल डी.बी. गौडा यांनी आनंद व्यक्त केला आणि रहिवाशांना या सुविधेचा वापर करण्याचं आवाहन केलं. याचबरोबर, सिंधनूरमध्ये राहणारी सरकारी कर्मचारी सुजाता या देखील कंपनीच्या ग्राहक आहेच. गेल्या 15 वर्षांपासून मार्गदर्शी चिट फंडमध्ये गुंतवणूक करत आहे. कंपनीनं मला बचत वाढविण्यात आणि गुंतवणुकीवर परतावा मिळविण्यात मदत केली आहे, असं सुजाता यांनी सांगितलं. तसंच कंपनीनं सातत्यानं आपल्या ग्राहकांचा विश्वास संपादन केला आहे, असंही सुजाता यांनी म्हटलं आहे.

कधीही पेमेंटमध्ये विलंब झाला नाही : प्रकाश गौडा या आणखी एका ग्राहकानं सांगितलं की, ते गेल्या 22 वर्षांपासून मार्गदर्शी चिट फंडशी जोडलेले आहेत. पूर्वी त्यांना त्यांचे पैसे जमा करण्यासाठी रायचूर येथील जिल्हा मुख्यालयात जावं लागत होतं. मात्र आता सिंधनूरमध्ये शाखा उघडल्यानं ग्राहकांना चौकशीसाठी किंवा गुंतवणूक करण्यासाठी कार्यालयात जाणं अधिक सोपं झालं आहे. पुढं त्यांनी सांगितलं की, इतर चिट फंड कंपन्यांसोबत काम करताना त्यांना पूर्वी नुकसान सहन करावं लागलं होतं, परंतु मार्गदर्शीमध्ये सामील झाल्यापासून त्यांना कधीही पेमेंटमध्ये विलंब झाला नाही. त्यांच्या मते, ही कंपनी विश्वास आणि विश्वासार्हतेवर आधारित आहे. तर सिंधनूर येथील शुभश्री कॉटेज इंडस्ट्रीजचे मालक आणि कंपनीचे ग्राहक के. वेणुबाबू म्हणाले की, "दिवंगत रामोजी राव यांनी सुरू केलेल्या कंपन्या त्यांच्या विश्वासार्हता आणि आर्थिक शिस्तीसाठी ओळखल्या जातात. तसंच त्या कंपन्यांमधील कर्मचाऱ्यांना त्यांचे पगार, भत्ते आणि बोनस वेळेवर मिळतात." तर मार्गदर्शी चिट फंडचे ग्राहक असल्याचा के. वेणुबाबू यांना अभिमान आहे.

