मराठी लोकांचं लखनौमध्ये सोने-चांदीच्या व्यवसायात वर्चस्व; छत्रपती शिवाजी महाराजांची जयंती भव्य स्वरुपात होणार साजरी
उत्तर प्रदेशातील मराठी समुदायानं 19 फेब्रुवारी रोजी छत्रपती शिवाजी महाराजांची 396 वी जयंती मोठ्या उत्साहात साजरी करण्यासाठी तयारी सुरू केली. वाचा, सविस्तर
Published : February 15, 2026 at 6:46 PM IST
लखनौ: उत्तर प्रदेशातील अनेक शहरांमध्ये मराठी लोक स्थायिक झाले आहेत. या मराठी लोकांनी 19 फेब्रुवारी रोजी छत्रपती शिवाजी महाराजांची 396 वी जयंती मोठ्या उत्साहात साजरी करण्याची तयारी सुरू केली आहे. लखनौसह विविध शहरांमध्ये मराठी कुटुंबे राहतात. मराठी कुटुंबे शतकानुशतके येथे स्थायिक झाली असून व्यवसाय करतात लखनौमध्ये, सराफा (सोने आणि चांदी) व्यापार प्रामुख्यानं मराठी कुटुंबांचं वर्चस्व आहे.
उत्तर प्रदेशमध्ये छत्रपती शिवाजी महाराजांची जयंती, जयंतीनिमित्त मिरवणुका आणि सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित केले जातात. शिवजयंतीचा उत्सव हा उत्तर प्रदेश आणि महाराष्ट्र यांच्यातील दृढ सांस्कृतिक संबंध दर्शवितो. छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या शौर्याचं स्मरण आणि भगवान रामाची भक्ती दोन्ही राज्यांमध्ये समान पद्धतीनं दिसून येते. छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या जयंती कार्यक्रमांमुळे राष्ट्रीय एकता आणि सांस्कृतिक सौहार्द मजबूत होते.
उत्तर प्रदेश आणि महाराष्ट्राचे आहेत जुने संबंध - उत्तर प्रदेशमधील झाशीमध्ये मराठ्यांचा प्रभाव १८ व्या शतकात सुरू झाला. बुंदेला राजा छत्रसालनं मोगलांपासून स्वतःचे रक्षण करण्यासाठी पेशवे बाजीराव प्रथम यांची मदत मागितली. 1732-1734 मध्ये, छत्रसालनं झाशीला त्याच्या राज्याचा एक तृतीयांश भाग मराठ्यांना दिला. मराठ्यांनी झाशीचा किल्ला मजबूत करून प्रदेशाचा विकास केला. त्यानंतर मराठा सुभेदाराच्या वंशजांनी झाशीवर राज्य केले.
तिसऱ्या अँग्लो-मराठा युद्धानंतर 1818 मध्ये मराठे उत्तर प्रदेशातील बिठूर येथे आले. पराभवानंतर पेशवे बाजीराव दुसरे यांना ब्रिटिशांनी पेन्शन देऊन कानपूरजवळील बिठूर येथे हद्दपार केले. पेशव्यांनी बिठूर येथे आपला दरबार स्थापन केला. तेव्हा अनेक मराठी कुटुंबे स्थायिक झाली. बाजीरावांचे दत्तक पुत्र नानासाहेब यांनी 1857 च्या स्वातंत्र्ययुद्धाचे बिठूर हे एक प्रमुख करून क्रांतीची योजना आखली. झाशीची राणी लक्ष्मीबाईदेखील या कुटुंबाचा भाग होती.
1952 च्या दुष्काळानंतर साताऱ्यातील सोने आणि चांदी शुद्ध करणारे मराठी कारागीर उत्तर प्रदेशमध्ये आले. मराठी लोक प्रामुख्यानं वाराणसी, आग्रा आणि लखनऊ येथे स्थायिक झाले. सध्या, उत्तर प्रदेशात मराठी लोकसंख्या सुमारे 3 लाख आहे. सर्वाधिक मराठी लोकसंख्या वाराणसीमध्ये आहे. लखनौमध्ये 5 हजारांहून अधिक मराठी कुटुंबे सोने आणि चांदीच्या व्यापारात काम करतात. "आम्ही सर्व साताराहून येथे आलो आहोत. चांदी आणि सोने शुद्ध करणारे आम्ही उत्तर प्रदेशातील पहिले कारागीर होतो. सुमारे 30 वर्षांपूर्वी, आम्ही सराफा व्यापारातही प्रवेश केला", असे उत्तर प्रदेश मराठी समाजाचे अध्यक्ष उमेश पाटील यांनी सांगितलं.
सोन्या-चांदीच्या व्यापाऱ्यानं सांगितलं," उत्तर प्रदेशात आजपर्यंत कोणत्याही अडचणी आल्या नाहीत. छत्रपती शिवाजी महाराज जयंती आणि गणेशोत्सव मोठ्या प्रमाणात साजरा करण्यात येतो. येथील वातावरण अगदी महाराष्ट्रासारखं आहे. यंदाचा छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या जयंतीचा उत्सव भव्य असेल. त्यासाठी मोठी तयारी सुरू आहे".