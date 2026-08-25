हैदराबादमध्ये भेसळखोरांची आता खैर नाही! भेसळ रोखण्यासाठी मराठमोळे अधिकारी वैभव गायकवाड 'ॲक्शन मोड'वर
तेलंगणात मराठमोळे आयपीएस अधिकारी वैभव गायकवाड यांची सध्या जोरदार चर्चा सुरू आहे. भेसळखोरांवर त्यांनी धडक कारवाई सुरू केलीय.
Published : August 25, 2026 at 1:56 PM IST
हैदराबाद - सध्या महाराष्ट्रात तुकाराम मुंढे यांच्या नावाची जोरदार चर्चा आहे, तशीच चर्चा सध्या तेलंगणात मराठमोळे आयपीएस अधिकारी वैभव गायकवाड यांचीदेखील आहे. तेलंगणासह हैदराबादमध्ये भेसळयुक्त पदार्थांची विक्री करणाऱ्या भेसळखोरांवर कठोर कारवाई करण्याचा विडाच वैभव गायकवाड यांनी उचलल्याचं त्यांच्या कारवाईतून पाहायला मिळत आहे. वैभव गायकवाड हे मूळ अहिल्यानगरचे रहिवासी असून, सध्या ते हैदराबादमध्ये टास्क फोर्सच्या डीसीपी पदावर कार्यरत आहेत.
36 टन भेसळयुक्त तूप जप्त - तेलंगणातील हैदराबाद येथे डीसीपी वैभव गायकवाड यांच्या नेतृत्वाखालील H-FAST (Hyderabad Food Adulteration Surveillance Team) पथकानं अन्नभेसळ करणाऱ्यांवर धडाकेबाज कारवाई केली. हैदराबाद येथे अवैध भेसळयुक्त तुपाचे उत्पादन आणि व्यापार करणाऱ्या आस्थापनांवर मोठ्या कारवाईत एकूण 36 टन भेसळयुक्त तूप, प्रक्रियेसाठी लागणारा कच्चा माल आणि रासायनिक पदार्थ जप्त करण्यात आले.
भेसळीविरोधात प्रभावी कारवाई - हैदराबाद Food Adulteration Surveillance Team (H-FAST) नं मार्च 2026 पासून अन्न भेसळीविरोधात प्रभावी कारवाई सुरू केली. विविध अन्नपदार्थांचं उत्पादन, साठवणूक, वितरण व विक्रीच्या ठिकाणी छापे व तपासण्या करून मोठ्या प्रमाणात भेसळयुक्त साहित्य जप्त केलं, अशी माहिती डीसीपी वैभव गायकवाड यांनी दिली.
208 गुन्हे दाखल - मार्च 2026 पासून आतापर्यंत 208 गुन्हे नोंदविण्यात आले असून, 232 प्रकरणं Food Safety Officer कडं सोपवण्यात आली आहेत. तसंच विविध खाद्यपदार्थांशी संबंधित मोठ्या प्रमाणात तपासण्या व कारवाया करण्यात आल्या आहेत. या कारवाईदरम्यान सुमारे 2 लाख 92 हजार 298 किलो (292 टन) भेसळयुक्त साहित्य जप्त करण्यात आलं, ज्यामध्ये मसाले, तूप, दुग्धजन्य पदार्थ, मांसजन्य पदार्थ, चहा, फळे, बेकरी उत्पादनं, Ginger-Garlic Paste इत्यादींचा समावेश आहे.
कारवाईत हानिकारक रसायनं, पाल्म ऑईल, वनस्पती, स्टार्च तसेच इतर अपायकारक पदार्थांचा वापर करून खाद्यपदार्थांमध्ये भेसळ केली जात असल्याचं निदर्शनास आलं, अशी माहिती डीसीपी वैभव गायकवाड यांनी दिली.
सार्वजनिक आरोग्याचं संरक्षण - अन्न भेसळीविरोधातील ही मोहीम केवळ कारवाईपुरती मर्यादित न राहता सार्वजनिक आरोग्याचं संरक्षण, भेसळीचं संपूर्ण नेटवर्क उघड करणं आणि दोषींवर कठोर कायदेशीर कारवाई करण्याच्या उद्देशानं राबवण्यात येत असल्याचं डीसीपी वैभव गायकवाड यांनी सांगितलं.
मादक द्रव्यांविरोधात प्रभावी कारवाई - हैदराबाद सिटी नार्कोटिक्स विंगनं मागील आठ महिन्यांमध्ये मादक द्रव्यांविरोधात अत्यंत प्रभावी कारवाई केली. या कालावधीत 400 पेक्षा अधिक गुन्हे दाखल करण्यात आले असून, 25 कोटी रुपयांपेक्षा अधिक किमतीचे मादक पदार्थ जप्त करण्यात आले आहेत.
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