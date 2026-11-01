चक्रीवादळ 'अर्णब'चा मुकाबला, नागरिकांसह पशुधनाचंही रक्षण; मराठमोळ्या अधिकाऱ्याची ओडिशात छाप!
IAS officer Vijay Kulange : अर्णब चक्रीवादळाच्या संकटात मराठमोळे IAS अधिकारी विजय कुलांगे यांनी दमदार कामगिरी करत नागरिकांसह पशुधनाचंही रक्षण केलं.
Published : November 1, 2026 at 4:46 PM IST
ओडिशा/अहिल्यानगर IAS officer Vijay Kulange : निसर्गाचा प्रकोप आणि चक्रीवादळाचं संकट म्हटलं की सर्वाधिक चिंता असते ती नागरिकांच्या जीवितहानीची. मात्र, चक्रीवादळ ‘अर्णब’च्या संकटात ओडिशातील प्रशासनानं दाखवलेली तत्परता आणि नियोजन कौतुकास्पद ठरलं आहे. विशेष म्हणजे, या संपूर्ण परिस्थितीत मराठमोळे IAS अधिकारी विजय कुलांगे यांच्या नेतृत्वाखाली दक्षिण ओडिशातील प्रशासनानं प्रभावी कामगिरी केली.
प्रशासनाने केल्या उपाययोजना - ओडिशातील गंजाम आणि गजपती या जिल्ह्यांना चक्रीवादळाचा सर्वाधिक फटका बसण्याची शक्यता होती. मुसळधार पाऊस, नद्यांच्या पाणीपातळीत वाढ, सखल भागात पाणी साचणं आणि संभाव्य पूरस्थिती अशा अनेक आव्हानांचा सामना प्रशासनाला करावा लागला. मात्र, संभाव्य धोका ओळखून प्रशासनानं आधीच उपाययोजना सुरू केल्या.
नागरिकांसह जनावरांचंही सुरक्षित स्थलांतर - विजय कुलांगे हे दक्षिण विभागाचे विभागीय आयुक्त (Revenue Divisional Commissioner) म्हणून परिस्थितीवर लक्ष ठेवून होते. त्यांच्या नेतृत्वाखाली जिल्हा प्रशासनानं धोकादायक भागातील नागरिकांना सुरक्षित निवारा केंद्रांमध्ये हलवलं. केवळ नागरिकच नाही, तर जनावरं आणि पशुधनालाही सुरक्षित ठिकाणी हलवण्याची व्यवस्था करण्यात आली.
स्थलांतरित नागरिकांसाठी निवारा केंद्रांमध्ये पिण्याचं पाणी, अन्नधान्य, औषधं आणि वैद्यकीय सुविधांची व्यवस्था करण्यात आली. आपत्कालीन यंत्रणांना सतर्क ठेवण्यात आले. प्रशासनातील विविध विभागांमध्ये समन्वय साधत मदत आणि बचावकार्याला वेग देण्यात आला.
रुसिकुल्या नदीच्या वाढत्या पाणीपातळीवर लक्ष - चक्रीवादळानंतर झालेल्या अतिवृष्टीमुळं गंजाम जिल्ह्यातील रुसिकुल्या नदीला पूर आला. पुराचा धोका लक्षात घेऊन कुलांगे यांनी पुरस्थितीचा प्रत्यक्ष आढावा घेतला. पुराच्या पाण्यात अडकलेल्या नागरिकांना बाहेर काढण्यासाठी अग्निशमन दल आणि आपत्ती व्यवस्थापन पथकांनी विशेष प्रयत्न केले.
नागरिकांच्या सुरक्षिततेची जबाबदारी - शून्य जीवितहानीचे उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठी प्रयत्न - चक्रीवादळाच्या संकटात नागरिकांचे प्राण वाचवणं हे प्रशासनासमोरील सर्वात मोठं आव्हान होतं. योग्य नियोजन, वेळेत स्थलांतर, आपत्कालीन यंत्रणांची सज्जता आणि विविध विभागांमधील समन्वय यामुळं दक्षिण ओडिशात मोठी जीवितहानी टाळण्यात प्रशासनाला यश आलं. एकीकडे नैसर्गिक आपत्तीचे संकट, तर दुसरीकडे हजारो नागरिकांच्या सुरक्षिततेची जबाबदारी अशा परिस्थितीत विजय कुलांगे आणि त्यांच्या प्रशासनानं दाखवलेली तत्परता लक्षवेधी ठरली.
प्रशासन म्हणजे केवळ आदेश देणारी यंत्रणा नव्हे, तर संकटाच्या काळात नागरिकांच्या पाठीशी खंबीरपणे उभी राहणारी व्यवस्था असते, याचे उदाहरण मराठमोळ्या IAS अधिकारी विजय कुलांगे यांच्या कामातून पाहायला मिळाले.
विजय कुलांगे यांचा परिचय - विजय कुलांगे हे मूळचे अहिल्यानगर जिल्ह्यातील राळेगण म्हसोबा गावचे रहिवासी आहेत. त्यांचे प्राथमिक शिक्षण जीवन शिक्षण विद्या मंदिर आणि माध्यमिक शिक्षण श्रीराम विद्यालयात पूर्ण झालं. अकरावी-बारावी शिक्षण त्यांनी नगरच्या एका कॉलेजमधून पूर्ण केलं. त्यानंतर डी. एड. आणि पुढे शिक्षणासोबत नोकरी सांभाळत बी. ए. आणि एम. ए. केले. त्यानंतर ते पुढे जाऊन विक्रीकर अधिकारी, तहसीलदार बनले. ओडिशामधील गंजाम जिल्ह्याचे जिल्हाधिकारी म्हणून त्यांनी जबाबदारी सांभाळली. ‘आजचा दिवस माझा’ हे त्यांचं पुस्तकदेखील प्रकाशित आहे.
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