छत्तीसगडमधील सशस्त्र नक्षलवाद पूर्णपणे संपुष्टात, आता बस्तरचा विकास हेच प्राधान्य : उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा

बस्तरमध्ये बदल घडवण्यासाठी सातत्यपूर्ण प्रयत्नांची गरज असल्याचं उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा यांनी सांगितलं.

उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा
Published : March 31, 2026 at 3:09 PM IST

रायपूर : 31 मार्चच्या मुदतीपर्यंत सशस्त्र नक्षलवाद पूर्णपणे संपुष्टात आणण्यात आला आहे. आता कुठंही सशस्त्र सदस्य शिल्लक नाहीत. उरलेले काही सदस्य लवकरच आत्मसमर्पण करतील अशी अपेक्षा आहे, असं छत्तीसगडचे गृहमंत्री आणि उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा यांनी सांगितलं.

बस्तरमधील विकास आता मोठं आव्हान : उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा म्हणाले की, "एकेकाळी नक्षलवाद्यांचा बालेकिल्ला मानल्या जाणाऱ्या बस्तरपुढं आता विकासाचं सर्वात मोठं आव्हान आहे. पर्यावरण संरक्षण, आदिवासी संस्कृतीचं जतन आणि तरुणांसाठी आर्थिक संधी निर्माण करण्यावर विशेष लक्ष दिलं जात आहे. तसंच बस्तरच्या विकासासाठी अद्याप कोणताही निश्चित आराखडा नसला तरी, तत्त्वतः ध्येय स्पष्ट आहे. विकास ही एक निरंतर चालणारी प्रक्रिया आहे, मग ते बस्तर असो वा सुरगुजा, विकासाचा अभाव आणि शस्त्र उचलणं यांचा थेट संबंध नाही," असं उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा यांनी सांगितलं.

विकास ही एक निरंतर प्रक्रिया : उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा की, "आदिवासीबहुल सुरगुजा प्रदेश हा एक दशकाहून अधिक काळापूर्वी नक्षलवादी धोक्यातून मुक्त झालेला आहे, परंतु तरीही विकासाच्या आव्हानांना तोंड देत आहे. जगात असे कोणतेही ठिकाण नाही, जिथं विकास कधीही पूर्ण होतो. मला लंडन किंवा अमेरिकेतील असं कोणतंही ठिकाण सांगा, जिथं पुढील विकासाला वाव नाही. विकास ही एक निरंतर प्रक्रिया आहे...बस्तर असो वा सुरगुजा, ती सुरूच राहील."

विकास आणि शस्त्र उचलणं, या दोन वेगवेगळ्या गोष्टी : विकासाचा अभाव आणि नक्षलवाद्याचा संबंध जोडला जाऊ नये, यावरही उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा यांनी जोर दिली. ते म्हणाले, "आपण हे समजून घेतलं पाहिजे की विकासाला वेळ लागतो. विकासाचा अभाव म्हणजे लोक पुन्हा शस्त्रे उचलतील असा होत नाही. विकास आणि शस्त्रं उचलणं या दोन पूर्णपणे भिन्न गोष्टी आहेत. सामाजिक-आर्थिक समस्या लोकांना शस्त्रं उचलण्यास प्रवृत्त करत नाहीत. या दोन्हींमध्ये कोणताही संबंध नाही."

बस्तरच्या विकासावर लक्ष केंद्रित केलं जाईल : बस्तरमध्ये बदल घडवण्यासाठी सातत्यपूर्ण प्रयत्नांची गरज असल्याचं उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा यांनी सांगितलं. ते म्हणाले, "आम्हाला बस्तरच्या विकासासाठी खूप मेहनत करावी लागेल आणि बरेच काही करावं लागेल. तसंच बस्तरच्या तरुणांमध्ये इतकी प्रतिभा आहे की, 2036 च्या ऑलिम्पिक खेळांमध्ये बस्तरच्या एखाद्या खेळाडूनं पदक जिंकल्यास आश्चर्य वाटणार नाही," असा विश्वास उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा यांनी व्यक्त केला.

अर्थव्यवस्था गौण वन उत्पादनांवर आधारित असेल : याचबरोबर, बस्तरच्या महिला भविष्यात या प्रदेशातील अर्थव्यवस्थेच्या खऱ्या आधारस्तंभ बनतील, असं उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा यांनी म्हटलं आहे. ते म्हणाले, "मला खात्री आहे की, स्वयंसहायता गटांच्या माध्यमातून या महिला या प्रदेशात मोठे उद्योग यशस्वीपणे स्थापित करतील. आपले प्रयत्न असेच सुरू राहिल्यामुळं बस्तर विकासाच्या मार्गावर वेगाने प्रगती करेल आणि येथील तरुण जागतिक स्तरावर आपली छाप सोडतील. तसंच भविष्यात बस्तरची अर्थव्यवस्था गौण वन उत्पादनांवर आधारित असेल आणि ही प्रक्रिया आधीच सुरू झाली आहे."

