ETV Bharat / bharat

नक्षलवादी चळवळीला हादरा : केंद्रीय समिती सदस्य चेल्लुरी नारायण राव याचं आत्मसमर्पण

नक्षलवादी चळवळीला मोठा हादरा बसला आहे. नक्षलवाद्यांच्या केंद्रीय समितीचा सदस्य चेल्लुरी नारायण राव यानं आंध्र प्रदेश पोलिसांपुढं आत्मसमर्पण केलं आहे.

Major Blow to Maoists Central Committee Member Chelluri Narayana Rao Surrenders
नक्षलवादी चळवळीला हादरा : केंद्रीय समिती सदस्य चेल्लुरी नारायण राव याचं आत्मसमर्पण
author img

By ETV Bharat Marathi Team

Published : March 30, 2026 at 8:18 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

अमरावती : नक्षलवादी चळवळीला मोठा हादरा बसला आहे. नक्षलवादी चळवळीचा नेता तथा केंद्रीय समितीचा सदस्य चेल्लुरी नारायण राव (वय 55) यानं आंध्र प्रदेश पोलिसांसमोर शरणागती पत्करली आहे. 'सोमन्ना' आणि 'सुरन्ना' या टोपणनावांनी ओळखला जाणारा नारायण राव, AOB (आंध्र-ओडिशा सीमा) विशेष विभागीय समितीचा सचिव म्हणून कार्यरत होता. त्याच्यासोबतच, AOB विशेष विभागीय आणि क्षेत्रस्तरीय समित्यांमधील इतरही अनेक नक्षलवाद्यांनी आपली शस्त्रं खाली ठेवली आहेत. आंध्र प्रदेशचे पोलीस महासंचालक हरीश कुमार गुप्ता हे या समर्पणाबाबत सविस्तर माहिती जाहीर करतील, अशी माहिती सूत्रांनी दिली आहे.

तब्बल 35 वर्षांपासून नारायण राव होता भूमिगत : नारायण राव हा श्रीकाकुलम जिल्ह्यातील वज्रपुकुत्तूरू मंडळातील बाथुपुरम गावचा मूळ रहिवासी आहे. मात्र तब्बल ३५ वर्षांपासून नारायण राव हा भूमिगत होता. त्यानं 1989-90 च्या सुमारास तत्कालीन 'पीपल्स वॉर' गटात प्रवेश केला. त्यानं संघटनेत टप्प्याटप्प्यानं वरची पदं गाठली. लष्करी कारवायांचा तज्ज्ञ म्हणून त्यानं विशेष नावलौकिक मिळवला. गेल्या काही वर्षांत, आंध्र-ओडिशा सीमावर्ती भागात नक्षलवादी कारवाया बळकट करण्यात त्यानं महत्त्वाची भूमिका बजावली होती. गेल्या वर्षी झालेल्या चकमकीत गजरला रवी आणि अरुणा यांच्यासह अनेक नक्षलवादी नेत्यांचा मृत्यू झाला. त्यानंतर त्यानं AOB विशेष विभागीय समितीचं नेतृत्व स्वीकारल होतं. सूत्रं हाती घेतल्यानंतर त्यानं या भागात अनेक कारवायांचं नेतृत्व केल्याची माहिती सूत्रांनी दिली आहे.

आंध्र प्रदेश आणि ओडिशा राज्यात अनेक गुन्हे दाखल : नारायण राव याच्यावर आंध्र प्रदेश आणि ओडिशा या दोन्ही राज्यांमध्ये अनेक फौजदारी गुन्हे दाखल आहेत. त्याला पकडून देणाऱ्यासाठी मोठी बक्षिसंही जाहीर करण्यात आली. पोलीस सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, त्याची शरणागती ही AOB पट्ट्यातील नक्षलवादी चळवळीला मोठा धक्का मानली जात आहे. एक-दोन व्यक्तींचा अपवाद वगळता, नक्षलवादी संघटनेच्या फळीत आता आंध्र प्रदेशातील सक्रिय सदस्य जवळजवळ कोणीही उरलेलं नाही. एकेकाळी नक्षलवाद्यांचा बालेकिल्ला मानल्या जाणाऱ्या 'उद्दनाम' भागातील रहिवासी असलेला नारायण राव, केंद्रीय नक्षललवादी समिती सदस्य आणि CRC च्या तिसऱ्या तुकडीचा कमांडर म्हणूनही कार्यरत होता. तो प्रामुख्यानं नंदपूरसारख्या भागात सक्रिय होता. सुरक्षा यंत्रणा या शरणागतीकडं एक 'टर्निंग पॉइंट' म्हणून पाहत आहेत. त्यांच्या मते, ही घटना आंध्र-ओडिशा सीमावर्ती भागातील नक्षलवादी चळवळ आता जवळजवळ संपुष्टात आल्याचे हे संकेत आहेत.

हेही वाचा :

  1. तेलंगाणा सरकारचा कठोर कायदा! आई-वडिलांची उपेक्षा करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांच्या वेतनात 15 टक्के कपात होणार
  2. 'टेररिस्ट', 'इराण युद्धासाठी जबाबदार' चालू वर्गात विद्यार्थ्याचा अपमान; प्राध्यापकावर गुन्हा दाखल
  3. कुवेतच्या वीज प्रकल्पावर इराणचा हल्ला; एका भारतीयाचा मृत्यू, मध्य पूर्वेतील संघर्षातील बळींची संख्या 8 वर

TAGGED:

नक्षलवादी चळवळीला हादरा
चेल्लुरी नारायण राव याचं आत्मसमर्पण
नक्षलवादी चळवळ
आंध्र प्रदेश
CHELLURI NARAYANA RAO SURRENDERS

Quick Links / Policies

संपादकांची शिफारस

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.