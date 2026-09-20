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बंगालमध्ये माओवादी दाम्पत्याला अटक! 1 कोटीचे बक्षीस असलेल्या माओवाद्याच्या अटकेनंतर STF ला मोठं यश

असीम मंडल याच्याशी संबंध असलेल्या आणखी एका माओवादी दाम्पत्याला कोलकाता पोलिसांच्या 'स्पेशल टास्क फोर्स'नं अटक केली आहे.

Maoist Couple Associated With Top Leader Akash Arrested From West Bengal's Salboni
बंगालमध्ये माओवादी दाम्पत्याला अटक! (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Marathi Team

Published : September 20, 2026 at 8:01 PM IST

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सालबोनी : पश्चिम बंगालमध्ये माओवादी संघटनेचा नेता असीम मंडल उर्फ ​​आकाश याच्या अटकेनंतर पोलिसांची कारवाई सुरू आहे. पश्चिम मेदिनीपूर जिल्ह्यातील सालबोनी येथील जंगलातून असीम मंडल याच्याशी संबंध असलेल्या आणखी एका माओवादी दाम्पत्याला कोलकाता पोलिसांच्या 'स्पेशल टास्क फोर्स'नं (STF) अटक केली आहे. अटक करण्यात आलेल्या आरोपींमध्ये माओवादी नेता राजू महातो उर्फ पतित पवन महातो उर्फ ​​मंगल आणि त्याची पत्नी मालती मुर्मू उर्फ माला यांचा समावेश आहे. राजू महातो याच्यावर 5 लाख रुपयांचे, तर त्याची पत्नी मालती मुर्मू हिच्यावर 2 लाख रुपयांचे बक्षीस जाहीर करण्यात आलं होतं.

गुप्त माहितीच्या आधारे कारवाई : सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, सालबोनी पोलीस ठाण्याच्या हद्दीतील लालगेरिया भागातील (वॉर्ड क्र. 5) सरबेरिया गावात एका कारवाईदरम्यान एसटीएफनं या दोघांना ताब्यात घेतलं. तपास अधिकारी गेल्या काही दिवसांपासून राजू महातो आणि मालती मुर्मू यांच्या हालचालींवर लक्ष ठेवून होते. अखेरीस, भक्कम गुप्त माहितीच्या आधारे केलेल्या या कारवाईमुळं या दाम्पत्याला अटक करण्यात आली. पोलीस सध्या त्यांची चौकशी करत आहेत. मात्र, या अटकेसंदर्भात पोलिसांकडून अद्याप कोणतेही अधिकृत निवेदन जारी करण्यात आलेलं नाही.

असीम मंडलच्या डोक्यावर 1 कोटी रुपयांचं बक्षीस : पोलिसांचा दावा आहे की, या दाम्पत्याची अटक थेट असीम मंडल याच्याशी संबंधित आहे, जो पूर्व मेदिनीपूरच्या पतशपूरमध्ये नुकताच अटक करण्यात आलेला एक प्रमुख माओवादी नेता आहे. दरम्यान, बऱ्याच काळापासून सुरक्षा यंत्रणांच्या रडारवर असलेल्या असीम मंडलला, एसटीएफनं पतशपूर-1 ब्लॉकमधील नायपूर ग्रामपंचायतीच्या मणिनाथपूर परिसरातून अटक केली होती. त्याच्या डोक्यावर 1 कोटी रुपयांचं बक्षीस होतं. असीम मंडल जवळपास 40 वर्षांपासून माओवादी संघटनेशी संबंधित होता. त्यानं संघटनेच्या केंद्रीय समितीच्या सहकार्यानं पश्चिम बंगालमधील माओवादी चळवळीचं नेतृत्व केलं. जंगलात बराच काळ लपून राहिल्यानंतर, तो अलीकडेच आपल्या उपचारांसाठी निधी उभारण्याकरिता आपल्या सासरच्या घरी जात-येत होता. यादरम्यान एसटीएफनं छापा टाकून त्याला अटक केली.

साथीदारांची चौकशी सुरू : असीम मंडलच्या अटकेनंतर, त्याच्या साथीदारांची चौकशी सुरू झाली. ज्यामुळं तपास अधिकाऱ्यांना राजू महातो आणि मालती मुर्मू यांची नावं सापडली. त्यांच्या हालचालींवर पाळत अधिक तीव्र करण्यात आली. अखेरीस, सालबोनीच्या सरबेरिया परिसरात ते असल्याची माहिती मिळताच, एक मोहीम सुरू करून त्यांना अटक केली. पती-पत्नी दोघांवरही जाहीर केलेले बक्षीस पाहता, सुरक्षा यंत्रणा या अटकेला एक मोठं यश मानत आहेत. दरम्यान, असीम मंडलसारख्या एका उच्चपदस्थ नेत्याच्या या जवळच्या साथीदारांना पकडणे, माओवादी नेटवर्कमधील दीर्घकालीन संबंध उघडकीस आणण्यासाठी निर्णायक ठरू शकते. राजू महातो आणि मालती मुर्मू आणखी कोणाच्या संपर्कात होते आणि ते आतापर्यंत कुठे लपून बसले होते, हे शोधण्यासाठी तपास अधिकारी आता एसटीएफच्या चौकशीदरम्यान समोर आलेल्या पुराव्यांवर लक्ष केंद्रित करत आहेत.

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