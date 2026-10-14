बिहारच्या वैशालीमध्ये गंगेत बोट उलटल्याने 14 जणांचा मृत्यू , 13 लहान मुलांचा समावेश
राघोपूर पोलीस ठाण्याच्या हद्दीत बोट उलटल्याने 14 जणांचा मृत्यू झाला. वैशालीच्या जिल्हाधिकारी वर्षा सिंह, एसएसपी शुभंक मिश्रा आणि इतर अधिकारी घटनास्थळी दाखल झाले.
Published : October 14, 2026 at 7:31 AM IST
वैशाली - बिहारच्या वैशाली जिल्ह्यात मंगळवारी रात्री उशिरा एक मोठी दुर्घटना घडली. राघोपूर पोलीस ठाण्याच्या हद्दीत बोट उलटल्याने 14 जणांचा मृत्यू झाला. वैशालीच्या जिल्हाधिकारी वर्षा सिंह यांनी या घटनेला दुजोरा दिलाय. मृतांमध्ये 13 लहान मुले असून ती 15 वर्षांखालील आहेत. या घटनेदरम्यान अनेक जणांची सुटकाही करण्यात आली.
स्थानिक लोकांच्या म्हणण्यानुसार, मंगळवारी रात्री उशिरा रामपूर श्यामचंद गावाजवळ गंगा नदीत बोट उलटली. बोटीचा तोल गेल्याने ही दुर्घटना घडली. बोटीत साधारणपणे 15 ते 20 लोक या बोटीत होते. नदीच्या प्रवाहाच्या मध्यात अचानक बोट उलटल्याने एकच खळबळ उडाली. काही क्षणांतच लोक खोल पाण्यात पडू लागले. घटनास्थळी किंकाळ्या आणि मदतीसाठीच्या आक्रोशाने वातावरण भरून गेलं. घटनेची माहिती मिळताच आसपासच्या गावकऱ्यांनी घटनास्थळी धाव घेतली आणि स्वतःहून बचावकार्य सुरू केलं.
राघोपुर में नाव पलटने की हृदयविदारक घटना से मर्माहत हूँ। ईश्वर दिवंगत आत्माओं को शांति तथा शोकाकुल परिवारों को यह दुःख सहने की शक्ति प्रदान करें। https://t.co/osi52CLqGc— Tejashwi Yadav (@yadavtejashwi) October 13, 2026
"सर्वजण सिंगेश्वर राय यांच्या घरी एका मेजवानीसाठी गेले होते; परतताना बोट बुडाली. बोटीत 15 ते 20 लोक होते. माझ्या तीन मुली अंकिता, सुनीता आणि अमृता यांचा बुडून मृत्यू झाला." -मुलीचे वडील
घटनेची माहिती मिळताच वैशालीच्या जिल्हाधिकारी वर्षा सिंह, एसएसपी शुभंक मिश्रा आणि इतर अधिकारी घटनास्थळी दाखल झाले. स्थानिक प्रशासन आणि पोलिसांची पथकेही तिथे उपस्थित आहेत. प्रशासन आणि पाणबुड्यांच्या (divers) मदतीने बचावकार्य सुरू आहे. स्थानिक पोलिसांनी सांगितलं की, "मृतदेह शवविच्छेदनासाठी सरकारी रुग्णालयात पाठवण्यात आलेत."
वैशाली के राघोपुर में नाव हादसे में मासूमों की मृत्यु का समाचार अत्यंत दुखद और हृदयविदारक है। इस कठिन समय में मेरी गहरी संवेदनाएं शोकाकुल परिजनों के साथ हैं। ईश्वर दिवंगत आत्माओं को शांति दें एवं परिजनों को यह भारी दुःख सहने की शक्ति प्रदान करें। राज्य सरकार की ओर से मृतकों के परिजनों को ₹4-4 लाख की आर्थिक सहायता (अनुग्रह राशि) दी जाएगी। प्रशासन को राहत-बचाव कार्य तेजी से पूरा करने और घायलों के बेहतर इलाज के निर्देश दिए गए हैं। ॐ शांति! 🙏— Samrat Choudhary (@samrat4bjp) October 13, 2026
ही एक दुःखद घटना आहे. रात्री 8:30 वाजता माहिती मिळाली की, 15 ते 20 मुले एका लहान बोटीतून शेजारच्या गावात मेजवानीसाठी जात होती. प्रवासादरम्यान बोट उलटली, ज्यामुळे 13 मुलांचा मृत्यू झाला. सात जणांची सुटका करण्यात आली असून त्यांना एनएमसीएच (NMCH) मध्ये पाठवण्यात आले आहे; ते सर्वजण धोक्याबाहेर आहेत. "बोटीवर नेमके किती लोक होते याची निश्चित संख्या उपलब्ध नाही; त्यामुळे रात्रभर बचावकार्य सुरू राहील. येथे एसडीआरएफ (SDRF) चे पथक तैनात आहे आणि स्थानिक पाणबुड्यांच्या मदतीने बचावकार्य केले जात आहे." – वर्षा सिंग, जिल्हाधिकारी, वैशाली
बिहारचे उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी यांनीही या बोट दुर्घटनेबद्दल दुःख व्यक्त केलं आहे. त्यांनी सोशल मीडियावर लिहिलं, "वैशालीतील राघोपूर येथे झालेल्या बोट दुर्घटनेत निष्पाप लोकांचा मृत्यू झाल्याची बातमी अत्यंत दुःखद आणि हृदयद्रावक आहे. या कठीण प्रसंगी शोकग्रस्त कुटुंबांच्या दुःखात मी सहभागी आहे. ईश्वर मृतांच्या आत्म्यास शांती देवो आणि त्यांच्या कुटुंबियांना हे असीम दुःख सहन करण्याची शक्ती देवो."
"राज्य सरकारकडून मृतांच्या कुटुंबियांना प्रत्येकी 4 लाख रुपयांची आर्थिक मदत दिली जाईल. मदत व बचावकार्य जलद गतीने करण्याच्या आणि जखमींवर योग्य वैद्यकीय उपचार सुनिश्चित करण्याच्या सूचना प्रशासनाला देण्यात आल्या आहेत." – सम्राट चौधरी, उपमुख्यमंत्री, बिहार
दुसरीकडे, विरोधी पक्षनेते तेजस्वी यादव यांनी त्यांच्या 'एक्स' वर लिहिले : "राघोपूर दियारा भागात बोट उलटल्याची दुर्दैवी आणि शोकांतिकापूर्ण बातमी मिळाली आहे. बुडालेल्यांमध्ये बहुतांश मुले आहेत. ईश्वर सर्वांचे रक्षण करो. मी स्थानिक नागरिक, प्रशासन आणि अधिकाऱ्यांशी चर्चा केली असून, त्यांना मदत, बचाव आणि वैद्यकीय उपचारांचे प्रयत्न गतिमान करण्याच्या सूचना दिल्या आहेत."