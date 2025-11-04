ETV Bharat / bharat

बिलासपूरमध्ये प्रवासी ट्रेन आणि मालगाडीची धडक, किमान चार जणांचा मृत्यू, एक गंभीर

अपघात कसा झाला हे अद्याप स्पष्ट झालेले नाही, घटनास्थळी लोकांची गर्दी जमली आहे.

बिलासपूरमध्ये प्रवासी ट्रेन आणि मालगाडीची धडक
बिलासपूरमध्ये प्रवासी ट्रेन आणि मालगाडीची धडक (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Marathi Team

Published : November 4, 2025 at 6:18 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

बिलासपूर : छत्तीसगडमधील बिलासपूर येथे कोरबा पॅसेंजर ट्रेन आणि मालगाडीची टक्कर झाली. रेल्वे अधिकारी आणि कर्मचारी घटनास्थळी पोहोचले आहेत. बचाव कार्य सुरू आहे. मात्र, अपघाताचे कारण अद्याप स्पष्ट झालेले नाही. घटनास्थळी मोठी गर्दी जमली आहे. बिलासपूर जिल्हाधिकाऱ्यांनी पुष्टी केली आहे की या अपघातात आत्तापर्यंत चार जणांचा मृत्यू झाला आहे आणि एक गंभीर जखमी झाला आहे.

मदत आणि बचाव कार्य सुरू : रेल्वे प्रशासनाने तत्काळ घटनास्थळी बचाव पथक आणि वैद्यकीय पथक पाठवले आहे. स्थानिक प्रशासन देखील मदत करण्यासाठी पोहोचले आहे. अपघातामुळे संपूर्ण मार्गावरील रेल्वे वाहतूक पूर्णपणे विस्कळीत झाली आहे. अनेक गाड्या रद्द करण्यात आल्या आहेत किंवा वळवण्यात आल्या आहेत. गर्दीचा रेल्वे मार्ग असलेल्या बिलासपूर-कटनी विभागात हा अपघात झाला. रेल्वेने चौकशी सुरू केली आहे. अपघातानंतर घटनास्थळी गोंधळ उडाला.

बिलासपूरमधील लाल खंड रेल्वे स्थानकाजवळ एका प्रवासी ट्रेन आणि मालगाडीमध्ये झालेल्या भीषण अपघाताची दुःखद बातमी आम्हाला मिळाली. वृत्तानुसार, या अपघातात १० प्रवाशांचा मृत्यू झाल्याची भीती आहे आणि अनेक जण गंभीर जखमी झाले आहेत. देव मृतांच्या आत्म्यास शांती आणि त्यांच्या कुटुंबियांना शक्ती देवो. सरकार आणि प्रशासनाला विनंती आहे की या भीषण अपघातात जखमी झालेल्यांवर योग्य उपचार करावेत आणि या निष्काळजीपणासाठी जबाबदार असलेल्या अधिकाऱ्यांवर कठोर कारवाई करावी. जखमींना लवकर आराम मिळावा यासाठी मी देवाकडे प्रार्थना करतो - भूपेश बघेल, माजी मुख्यमंत्री

या अपघाताच्या माहितीसाठी रेल्वेने हेल्पलाइन क्रमांक जारी केले आहेत.

चंपा जंक्शन - ८०८५९५६५२

रायगड - ९७५२४८५६०

पेंद्र रोड - ८२९४७३०१६२

अपघातस्थळासाठी दिलेला हेल्पलाइन क्रमांक आहे:

९७५२४८५४९९

८६०२००७२०२

TAGGED:

ट्रेन आणि मालगाडीची धडक
ट्रेन आणि मालगाडीची टक्कर
रेल्वे वाहतूक पूर्णपणे विस्कळीत
TRAIN COLLIDES WITH GOODS TRAIN
BILASPUR TRAIN ACCIDENT

Quick Links / Policies

संपादकांची शिफारस

ओप्पो फाइंड एक्स9 प्रो आणि फाइंड एक्स9 जागतिक बाजारात लाँच; किंमत आणि स्पेसिफिकेशन

दिवाळी 2025 : iPhone 16 Pro वर मोठी सवलत, फ्लिपकार्ट ते क्रोमा पर्यंत सर्वोत्तम डील्स

OnePlus Ace 6 : लवकरच 7,800mAh बॅटरीसह लॉंच होण्याची शक्यता

ओप्पो फाइंड X9 सीरिज भारतात नोव्हेंबरमध्ये लाँच होणार; मीडियाटेक डायमेंसिटी 9500 सोबत भागीदारी

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.