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छत्तीसगडमधील एका शाळेत तीन दिवसांत आठ विद्यार्थिनी पडल्या बेशुद्ध, समुपदेशनासाठी मानसशास्त्रज्ञांची मदत

सर्व विद्यार्थिनींना रुग्णालयात दाखल करण्यात आले. मात्र, रुग्णालयात यापैकी बहुतेक विद्यार्थिनींचे मेडिकल रिपोर्ट सामान्य आले.

Several Girl students of 9th class at Swami Atmanand School in Bhilai fainting for three days
छत्तीसगडमधील एका शाळेत तीन दिवसांत आठ विद्यार्थिनी पडल्या बेशुद्ध (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Marathi Team

Published : July 14, 2026 at 5:17 PM IST

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दुर्ग : छत्तीसगडमधील भिलाई जिल्ह्यातील एका शाळेत धक्कादायक प्रकार समोर आला आहे. भिलाई जिल्ह्यातील खमहरिया येथील स्वामी आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूलमधील विद्यार्थिनींची प्रकृती अचानक खालावल्याने चर्चेला सुरुवात झाली आहे. गेल्या तीन दिवसांत, इयत्ता 9-अ मधील आठ विद्यार्थिनी अचानक ओरडू लागल्या, त्यांचे हातपाय आखडले, काही जण रडू लागल्या आणि नंतर बेशुद्ध पडल्या. यानंतर सर्व विद्यार्थिनींना रुग्णालयात दाखल करण्यात आले. मात्र, रुग्णालयात यापैकी बहुतेक विद्यार्थिनींचे मेडिकल रिपोर्ट सामान्य आले.

9 जुलैपासून सुरुवात : मिळालेल्या माहितीनुसार, या घटनेची सुरुवात 9 जुलैपासून झाली. शाळेच्या मुख्याध्यापिका सुनीता दिवाण यांच्या म्हणण्यानुसार, सुरुवातीला एका विद्यार्थिनीला चक्कर आली. तिला स्टाफ रूममध्ये नेण्यात आले. तेव्हा दुसरी एक विद्यार्थिनी अचानक मोठ्यानं ओरडू लागली. त्यानंतर थोड्याच वेळात, आणखी तीन विद्यार्थिनी आजारी पडल्या. त्यांचे हातपाय आखडले, त्यांच्या डोळ्यांतून पाणी येऊ लागले आणि त्यांना बोलताना त्रास होऊ लागला.

शाळेच्या मुख्याध्यापिका सुनीता दिवाण यांची प्रतिक्रिया (ETV Bharat)

तीन दिवसांत 8 विद्यार्थिनी बेशुद्ध पडल्या : "108 रुग्णवाहिकेला यायला उशिर होणार होता. त्यामुळं सर्व विद्यार्थिनींना ऑटोनं शंकराचार्य मेडिकल कॉलेजमध्ये नेण्यात आलं, जिथं सुमारे दीड तासानंतर त्यांची प्रकृती सामान्य झाली. डॉक्टरांच्या तपासणीत कोणताही गंभीर शारीरिक आजार नसल्याचं निष्पन्न झालं. त्यानंतर, 11 जुलै रोजी आणखी दोन विद्यार्थिनींना अशाच प्रकारच्या आरोग्य समस्या जाणवल्या. एकीला रुग्णालयात नेण्यात आलं, तर दुसरी थोड्याच वेळात शाळेत बरी झाली. सोमवारी, आणखी दोन विद्यार्थिनींना अशाच समस्या जाणवल्या. एकीला सिकल सेल डिसऑर्डरचे निदान झाले, तर दुसरीचा वैद्यकीय अहवाल पूर्णपणे सामान्य होता," असं मुख्याध्यापिका सुनीता दिवाण यांनी सांगितलं.

"आतापर्यंतच्या घटनेत हे फक्त नववी 'अ' वर्गातील मुलींसोबतच घडत आहे. वैद्यकीय अहवालातून काहीही निष्पन्न होत नाही, त्यामुळं हे एक मानसिक प्रकरण असल्याचं दिसतं. डीईओंना कळवण्यात आलं आहे. मुलींना समुपदेशन करण्यासाठी मानसशास्त्रीय तज्ज्ञांना बोलावण्यात आलं आहे." - सुनीता दिवाण, मुख्याध्यापिका

विद्यार्थिनींचे समुपदेशन : दरम्यान, खबरदारीचा उपाय म्हणून शाळा व्यवस्थापनानं इयत्ता नववी-अ चा वर्ग स्थलांतरित केला आहे. या संपूर्ण प्रकरणाची माहिती जिल्हा शिक्षण अधिकाऱ्यांना देण्यात आली आहे. त्यांच्या निर्देशानुसार, तज्ज्ञांचे एक पथक विद्यार्थ्यांचे समुपदेशन करत आहे. मुख्याध्यापिका सुनिता दिवाण यांनी सांगितलं की, सुरुवातीला हे प्रकरण मानसिकतेशी संबंधित असल्याचं दिसत असलं तरी, तपास पूर्ण होण्यापूर्वी कोणताही निष्कर्ष काढणे अयोग्य ठरेल. तसंच पालकांना अफवांकडे दुर्लक्ष करून आपल्या मुलांचे मनोधैर्य टिकवून ठेवण्याचे आवाहन करण्यात आलं आहे.

TAGGED:

आठ विद्यार्थिनी पडल्या बेशुद्ध
मानसशास्त्रज्ञांची मदत
भिलाई
विद्यार्थिनींचे समुपदेशन
CHHATTISGARH

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