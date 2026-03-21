ETV Bharat / bharat

जगातील अनेक मोठी शहरं जलसमाधीच्या उंबरठ्यावर; भारतातील 'या' शहरांना धोका! एक अब्जाहून अधिक लोकांचं जीवन संकटात

समुद्राची पातळी अपेक्षेपेक्षा अधिक वेगानं वाढत आहे. खुद्द शास्त्रज्ञही आतापर्यंत त्यांचा चुकीचा अंदाज लावत आले आहेत आणि लक्षावधी लोक बेघर होण्याच्या मार्गावर आहेत.

जागतिक तापमानवाढीमुळं समुद्राची पातळी सतत वाढत आहे. (Photo Credit; Getty)
author img

By ETV Bharat Marathi Team

Published : March 21, 2026 at 9:04 PM IST

8 Min Read
Choose ETV Bharat

हैदराबाद : पृथ्वीचं तापमान दिवसेंदिवस वाढत आहे. एका अलीकडील संशोधन अहवालानुसार, मागील 10 वर्षांत तापमानात अंदाजे 0.35° सेल्सियसची वाढ झाली आहे. परिणामी जग आता भाजून काढणाऱ्या तीव्र उष्णतेच्या उंबरठ्यावर येऊन ठेपलं आहे. या घटनेचे अनेक धोकादायक दुष्परिणामही आता समोर येऊ लागले आहेत. जागतिक समुद्रपातळीतील वाढीवर करण्यात आलेल्या एका नवीन अभ्यासात या चिंताजनक परिस्थितीवर प्रकाश टाकण्यात आला आहे.

'नेचर' या नियतकालिकामध्ये (Nature) प्रकाशित झालेल्या नवीन संशोधनानुसार समुद्राची पातळी वेगानं वाढत आहे. हा अहवाल मागील 15 वर्षांत (2009 ते 2025 या कालावधीत) करण्यात आलेल्या 385 वैज्ञानिक अभ्यासांवर आधारित आहे. या अहवालानुसार, जागतिक स्तरावर समुद्राची पातळी सरासरी 30 सेंटीमीटरनं वाढली आहे. आतापर्यंत समुद्राच्या पातळीचे मोजमाप करण्यात शास्त्रज्ञांकडून चुका होत होत्या. दुसऱ्या शब्दांत सांगायचं तर, लाटांमुळं होणाऱ्या विध्वंसाचा अंदाज वर्तवण्यात ते मागं पडत होते.

'ग्लोबल साऊथ'मध्ये म्हणजेच दक्षिण-पूर्व आशिया आणि इंडो-पॅसिफिक क्षेत्रात समुद्राची पातळी पूर्वीपेक्षा पाच फुटांपर्यंत अधिक असल्याचं आढळून आलं आहे. हे निष्कर्ष पूर्वीच्या आकडेवारीच्या अगदी उलट आहेत. कारण त्या आकडेवारीनुसार समुद्राची पातळी कमी असेल असा अंदाज वर्तवण्यात आला होता. म्हणजेच भविष्यात समुद्राच्या वाढत्या पातळीमुळं किनारपट्टीच्या भागांमध्ये मोठा हाहाकार माजू शकतो. या अहवालानुसार जगभरातील 100 कोटींहून अधिक लोकांना याचा फटका बसण्याची शक्यता आहे. लाखो लोक आधीच अशा प्रदेशांमध्ये वास्तव्यास आहेत. त्यांना जलमय होण्याचा (पाण्याखाली जाण्याचा) सततचा धोका भेडसावत आहे.

'हवामान बदलांवरील आंतरसरकारी समिती'नं (Intergovernmental Panel on Climate Change) यापूर्वीच समुद्राच्या पातळीत वाढ होण्याचा अंदाज वर्तवला आहे. या पार्श्वभूमीवर प्रस्तुत अहवालात आपण खालील बाबींचा वेध घेणार आहोत. समुद्राची प्रत्यक्ष पातळी किती असायला हवी? या पातळ्यांचं मोजमाप करताना शास्त्रज्ञांकडून नेमकी काय चूक झाली? जगभरात समुद्राच्या पातळ्यांचं मोजमाप कधी आणि कुठं करण्यात आलं? याशिवाय मागील काही वर्षांत समुद्राची पातळी कोणत्या गतीनं वाढत आहे आणि या घटनेमागं कोणती कारणं दडलेली आहेत? हे समजून घेण्यासाठी आपण उपलब्ध माहितीचं (डेटाचं) विश्लेषण करू. जागतिक महाविपत्ती ओढवून आणण्यासाठी समुद्राची पातळी नेमक्या किती प्रमाणात वाढणं आवश्यक असेल?

काही पद्धती आपत्तीचा प्रभाव कमी करण्यास मदत करू शकतात. (Photo Credit; Getty)

या अहवालातील प्रमुख ठळक मुद्दे खालीलप्रमाणं : नेचर (Nature) या नियतकालिकामध्ये प्रकाशित झालेल्या एका अहवालानुसार, समुद्राची वाढती पातळी जगभरातील सखल भागातील प्रमुख किनारपट्टी प्रदेशांसाठी एक गंभीर धोका निर्माण करत आहे. 'आंतर-सरकारी हवामान बदल समिती'च्या (IPCC) एका अहवालानुसार, सन 2100 पर्यंत समुद्राची पातळी 0.28 मीटर ते 2 मीटरच्या दरम्यान वाढू शकते. समुद्राच्या वाढत्या पातळीमुळं मानवासमोर निर्माण होणाऱ्या धोक्याइतकाच, किंबहुना तितकाच महत्त्वपूर्ण धोका जमिनीच्या खचण्यामुळंही (land subsidence) निर्माण झाला आहे.

अनेक ठिकाणी जमीन खचत आहे : फक्त समुद्राची पातळी वाढत आहे असं नाही, तर अनेक ठिकाणी जमीनच खचत आहे. या घटनेसाठी नैसर्गिक घटकांबरोबरच मानवी हस्तक्षेपही कारणीभूत आहे. इतर गोष्टींबरोबरच, मोठ्या प्रमाणावरील बांधकाम यात भर घालत आहेत. अशा परिस्थितीत जर समुद्राची पातळी वाढली तर सखल भाग वेगानं आणि मोठ्या खोलीपर्यंत पाण्याखाली जातील. अशा प्रकारच्या अभ्यासांमध्ये किनारपट्टीशी संबंधित बहुतांश धोक्यांचं गांभीर्य पद्धतशीरपणं कमी लेखलं जातं. विशेषतः जमिनीच्या उंचीच्या संदर्भात समुद्राच्या पातळीचं अचूक मूल्यमापन करणं अनेकदा साध्य होत नाही.

अशा परिस्थितीत जर समुद्राची पातळी एक मीटरपेक्षा जास्त वाढली तर 31 टक्के ते 37 टक्के जमीन पाण्याखाली जाईल. शिवाय समुद्राजवळ राहणाऱ्या अंदाजे 48 टक्के ते 68 टक्के लोकांना धोका निर्माण होईल. याचा अर्थ समुद्राच्या पातळीचा अंदाज घेण्यासाठी सध्या वापरल्या जाणाऱ्या तंत्रांमध्ये बदल करणं आवश्यक आहे.

प्रदूषणामुळं होणारं नुकसान भरून काढणं कठीण : आयपीसीसीच्या अहवालानुसार, जर प्रदूषण (हरितगृह वायू उत्सर्जन) कमी केलं नाही, तर 2300 पर्यंत समुद्राची पातळी 10 फुटांपेक्षा (3 मीटर) जास्त वाढू शकते. प्रदूषणाची पातळी कमी करण्याच्या प्रयत्नांच्या तीव्रतेवर ते अवलंबून असेल. जीवाश्म इंधनांचे (कोळसा, तेल आणि वायू) ज्वलन, औद्योगिकीकरण आणि जंगलतोड यामुळं जागतिक तापमानवाढीचा वेग वाढत आहे. यामुळं भविष्यात परिस्थिती आणखी बिघडू शकते.

वाढत्या समुद्र पातळीमुळं जगभरातील अनेक शहरं पाण्याखाली जाण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे (Photo Credit; Getty)

प्रदूषण रोखण्यासाठी सर्वतोपरी प्रयत्न केले तरी आधीच झालेलं नुकसान तत्काळ भरून काढणं खूप कठीण होईल. भविष्यात वाढत्या समुद्र पातळीमुळं पूर आणि वादळांची वारंवारता वाढेल. मागील 100 वर्षांत ज्या घटना दुर्मीळ होत्या. त्या 2050 पर्यंत दरवर्षी घडतील. हे लक्षात घेतल्यास परिस्थितीचं गांभीर्य समजून येईल.

समुद्र पातळी मोजण्याचं मानक काय? : science.nasa.gov या संकेतस्थळाच्या माहितीनुसार, समुद्र पातळी दर मिनिटाला बदलते. त्यामुळं पाण्याची अचूक पातळी निश्चित करण्यासाठी सरासरी काढली जाते. पाण्याची पातळी मोजण्याचं मानक म्हणजे 'सरासरी समुद्र पातळी' (Mean Sea Level - MSL) भरती-ओहोटी, लाटा इत्यादींचा प्रभाव कमी करण्यासाठी, सामान्यतः 19 वर्षांच्या चक्रातील (ज्याला 'नॅशनल टायडल डेटम इपॉक' म्हणतात) पाण्याच्या पातळीच्या तासागणिक नोंदींची सरासरी काढून याची गणना केली जाते.

समुद्रसपाटी मोजण्याच्या दोन मुख्य पद्धती आहेत. स्थानिक समुद्रसपाटी अनेकदा 'टाईड गेज' नावाच्या उपकरणाचा वापर करून मोजली जाते. या पद्धतीत समुद्राजवळील जमिनीचं मोजमाप करून त्याची समुद्रसपाटीशी तुलना केली जाते. ही पद्धत बऱ्यापैकी अचूक मानली जाते. परंतु ती केवळ विशिष्ट ठिकाणांसाठीच उपयुक्त आहे. समुद्रसपाटी अंतराळातूनही मोजता येते. जगभरातील समुद्रसपाटीवर लक्ष ठेवण्यासाठी या पद्धतीचा वापर केला जातो.

समुद्राची पातळी मोजण्यासाठी उपग्रहांचा वापर : अवकाश सर्व ठिकाणांहून समुद्राच्या पातळीबद्दल माहिती पुरवते. नासा आणि त्यांचे भागीदार 30 वर्षांहून अधिक काळापासून समुद्राची पातळी मोजण्यासाठी उपग्रहांचा वापर करत आहेत. सध्या हे काम जेसन-3 आणि सेंटिनेल-6 (मायकल फ्रेलिच) या सर्वात नवीन उपग्रहांचा वापर केला जातोय. या उपग्रहांवर 'रडार अल्टिमीटर' नावाचं एक उपकरण असतं. ते अंतर मोजण्यासाठी मायक्रोवेव्हचा वापर करते. या लहरी मायक्रोवेव्ह ओव्हनमध्ये अन्न गरम करण्यासाठी वापरल्या जाणाऱ्या लहरींसारख्याच असतात.

येत्या काही वर्षांत समुद्राच्या लाटा किनाऱ्यावर हाहाकार माजवण्याची शक्यता (Photo Credit; Getty)

नासाच्या वेबसाइटनुसार, उपग्रह समुद्राच्या पृष्ठभागावर मायक्रोवेव्ह पाठवतो. हे मायक्रोवेव्ह पृष्ठभागावरून परावर्तित होऊन उपग्रहाकडं परत येतात. यावरून उपग्रह आणि समुद्र यांच्यातील अंतर निश्चित होते. उपग्रह पृथ्वीच्या केंद्रापासून स्वतःची उंची देखील मोजतो. या मोजमापांना एकत्रित करून त्या विशिष्ट ठिकाणची समुद्राची पातळी निश्चित केली जाते. उपग्रह दर 10 दिवसांनी संपूर्ण पृथ्वीवरील समुद्राची पातळी मोजू शकतात.

का वाढत आहे समुद्र पातळी? : earth.gov या संकेतस्थळानुसार, अलिकडच्या वर्षांत जगानं लक्षणीय प्रगती केली आहे. कोळशाव्यतिरिक्त, ऊर्जा निर्मितीसाठी वायू आणि तेलाचा वापर केला जात आहे. यामुळं हरितगृह वायू (कार्बन डायऑक्साइड, मिथेन, नायट्रस ऑक्साईड, इत्यादी) बाहेर पडतात. सोप्या भाषेत सांगायचं तर, सूर्याची किरणं नैसर्गिकरित्या पृथ्वीवर पोहोचतात आणि तिला उष्ण करतात. या प्रक्रियेत हरितगृह वायू एक अडथळा बनतात. जणू काही पृथ्वी एका जाड चादरीत गुंडाळली आहे. प्रदूषण वाढल्यामुळं ही चादर आणखी जाड होते. त्यामुळं पृथ्वीची उष्णता बाहेर पडण्याऐवजी आत अडकून राहते. यालाच जागतिक तापमानवाढ असंही म्हणतात. वाढत्या तापमानामुळं हिमनद्या (ग्रीनलँड, अंटार्क्टिक बर्फाची चादर आणि इतर पर्वतीय हिमनद्या) वितळतात. त्यामुळं समुद्राची पातळी वाढते.

समुद्राच्या पातळीमध्ये वाढ होण्याचं आणखी एक कारण म्हणजे समुद्र पृथ्वीच्या एकूण तापमानापैकी सुमारे 90 टक्के तापमान शोषून घेतो. यामुळं समुद्र गरम होत आहे. पाणी गरम झाल्यावर ते प्रसरण पावतं आणि अधिक जागा व्यापतं. यामुळं किनारपट्टीवर पाण्याची पातळी वाढते. सध्या जगभरात नोंदवल्या जाणाऱ्या समुद्र पातळीतील वाढीपैकी सुमारे 33 टक्के वाढीसाठी हे कारण जबाबदार आहे. climate.gov या संकेतस्थळानुसार तिसरं कारण म्हणजे पृथ्वीतून मोठ्या प्रमाणात पाणी काढलं जात आहे. वापरानंतर हे पाणी नद्या, तलाव इत्यादींच्या माध्यमातून समुद्रात पोहोचत आहे. यामुळं देखील समुद्राची पातळी वाढण्यास हातभार लागत आहे.

समुद्राची पातळी मोजण्यास नेमकं कुठं चूक होत आहे? : 'नेचर'मधील एका संशोधन अहवालानुसार, शास्त्रज्ञांनी गणिताच्या आधारे पृथ्वीचा एक 'आदर्श' नकाशा तयार केला आहे. याला 'जिओइड' म्हणतात. जर लाटा आणि वारं नसतं तर गुरुत्वाकर्षणानुसार समुद्र पातळी काय असायला हवी? हे तो दर्शवतो. किनारी भाग आणि समुद्र पातळीतील वाढीशी संबंधित माहितीचं विश्लेषण केल्यानंतर शास्त्रज्ञांना असं आढळलं, की जिओइड मोजमाप आणि प्रत्यक्ष समुद्र पातळी यामध्ये मोठी तफावत आहे. विशेषतः ग्लोबल साउथमध्ये (भारत, आफ्रिका, दक्षिण अमेरिका) या नवीन अभ्यासातून असं दिसलं की जिओइड मॉडेल समुद्र पातळीबद्दल चुकीची माहिती देत ​​आहे. उपग्रहाद्वारे घेतलेली मोजमापेसुद्धा अचूक मानली जाऊ शकत नाहीत.

हिमनद्या वेगानं वितळत असल्यामुळं समुद्राची पातळी वाढत आहे. (Photo Credit; Getty)

शास्त्रज्ञांचे जिओइड मॉडेल असं गृहीत धरतं की समुद्राचं पाणी पाण्याच्या बादलीप्रमाणं स्थिर असतं. प्रत्यक्षात, वारे, लाटा आणि भरती-ओहोटीमुळं समुद्राच्या पातळीत चढ-उतार होतो. हे मॉडेल या बदलांकडं दुर्लक्ष करतं. अमेरिका आणि उत्तर युरोपसारख्या प्रदेशांमध्ये समुद्र तुलनेनं शांत असतो. या देशांमध्ये माहितीचे अधिक स्रोत उपलब्ध आहेत. त्यामुळं मोजलेली समुद्राची पातळी आणि प्रत्यक्ष समुद्राची पातळी यांच्यात लक्षणीय तफावत आढळत नाही. जगाच्या इतर भागांमध्ये जसं की आग्नेय आशिया (ब्रुनेई, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, म्यानमार, फिलीपिन्स, सिंगापूर, थायलंड, व्हिएतनाम आणि तिमोर-लेस्ते) आणि इंडो-पॅसिफिक (भारत, चीन, जपान, ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया, अमेरिका, दक्षिण कोरिया, व्हिएतनाम, फिलीपिन्स, सिंगापूर, म्यानमार, इत्यादी), मोजलेल्या आणि प्रत्यक्ष समुद्राच्या पातळीमधील तफावत ही चिंतेची बाब आहे.

यामुळं शास्त्रज्ञांनी असं सुचवलं आहे की, भविष्यात किनारी विज्ञानातून जिओइड मॉडेल्स टप्प्याटप्प्यानं काढून टाकले जावेत. त्याऐवजी जगभरातील समुद्राची पातळी अधिक अचूकपणे दर्शवणाऱ्या सुपरकॉम्प्युटर-निर्मित डेटासेटचा वापर केला जावा. जागतिक तापमानवाढीमुळं होणाऱ्या समुद्राच्या पातळीचा अचूक अंदाज घेणं अत्यंत महत्त्वाचं आहे.

समुद्राची पातळी कधी मोजली गेली? : सध्या समुद्राच्या पातळीवर नियमितपणे लक्ष ठेवलं जातं. पूर्वी हे मोहिमांद्वारे केलं जायचं. science.nasa.gov या संकेतस्थळानुसार 1807 मध्ये थॉमस जेफरसन यांच्या सांगण्यावरून अमेरिकन सरकारनं नकाशा बनवणं सुलभ करण्यासाठी आणि सागरी व्यापाराला चालना देण्यासाठी किनारपट्टीचं पद्धतशीर सर्वेक्षण सुरू केलं. हे मोजमाप 'टाइड स्टाफ' नावाच्या एका मोठ्या लाकडी पट्टीचा वापर करून केलं जायचं. लाटांच्या चढ-उताराचा प्रभाव कमी करण्यासाठी एका धातूच्या नळीचा वापर केला जायचा. त्यामुळं जमिनीच्या सापेक्ष पाण्याची पातळी मोजली जायची.

1851 मध्ये अमेरिकेतील सॅन फ्रान्सिस्को येथील 'यूएस कोस्ट अँड जिओडेटिक सर्व्हे'नं जोसेफ सॅक्स्टन यांनी डिझाईन केलेलं एक स्व-नोंदणी करणारं भरती-ओहोटी मापक सादर केलं. यामध्ये पाण्याच्या पातळीतील बदलांचीही नोंद केली जायची. पाण्याच्या पातळीच्या मापन तंत्रज्ञानातील पुढील प्रगती 1992 मध्ये झाली. 1992 पासून पाच आंतरराष्ट्रीय उपग्रह मोहिमांच्या माध्यमातून समुद्राच्या पातळीचं निरीक्षण सुरू करण्यात आलं.

भारत-चीन-बांगलादेश-व्हिएतनाम-मालदीवमध्ये परिस्थिती आणखी बिकट : earth.org संकेतस्थळाच्या माहितीनुसार, जर समुद्राची पातळी आणखी वाढली तर भारताव्यतिरिक्त चीन, बांगलादेश, व्हिएतनाम आणि मालदीवमध्येही परिस्थिती बिकट होईल. चीनला सर्वाधिक नुकसान सोसावं लागेल. तिथले 4.3 करोड नागरिक धोकादायक किनारपट्टीच्या भागात म्हणजेच समुद्रालगतच्या भागात राहतात. त्याचप्रमाणं बांगलादेशातील 3.2 करोड आणि भारतातील 2.7 करोड लोक किनारपट्टीच्या भागात राहतात. असा अंदाज आहे की 2100 पूर्वी सुमारे 7.२ करोड लोकांवर आपलं घरं सोडून दुसऱ्या ठिकाणी राहण्याची वेळी येईल. यामध्ये भारत, बांगलादेश आणि व्हिएतनाममधील नागरिकांचा मोठा समावेश असेल.

मुंबई, चेन्नई, कोची, विशाखापट्टणम, गोवा, तिरुवनंतपुरम, कन्याकुमारी, पुरी, मंगळूर, दमण, दीव आणि अलिबाग, सुरत, द्वारका, कोझिकोड इत्यादी शहरं किनारपट्टीवर आहेत. ही शहरं समुद्रकिनारी असल्यामुळं त्यांना समुद्राच्या पातळीमध्ये होणाऱ्या वाढीचा अधिक धोका आहे. वाढत्या पाण्याच्या पातळीमुळं या शहरांचं आस्तित्व धोक्यात येऊ शकतं. बंदर, जहाजबांधणी आणि जलमार्ग मंत्रालयाच्या मते ही शहरं गुजरात, तामिळनाडू, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, केरळ, ओडिशा, कर्नाटक, गोवा आणि पश्चिम बंगालमध्ये आहेत.

सिएरा लिओनमध्ये लाखो लोक धोक्यात : एएफपीच्या वृत्तानुसार, पश्चिम आफ्रिकेतील सिएरा लिओन या देशात जमीन वेगानं समुद्राखाली जात आहे. नियांगाई आणि प्लांटेन बेटांवरील अनेक लोक बेघर झाले आहेत. गेल्या 5 वर्षांत अटलांटिक महासागराच्या वाढत्या पाण्यामुळं लाखो लोकांना धोका निर्माण झाला आहे. समुद्राच्या लाटांनी या बेटांचा मोठा भाग गिळंकृत केला आहे. जागतिक तापमानवाढीमुळं या देशाला मोठा धोका निर्माण झाला आहे. पूर्वी या देशाच्या बेटांवर भरपूर झाडं होती. पण आता त्यापैकी जवळजवळ सर्व नाहीशी झाली आहेत. अनेक लोक इथं आपली घरं बांधतात. पण नंतर ती पाण्यात बुडतात. इथं राहणाऱ्या लोकांच्या मते ते 2018 सालापासून या समस्येमुळं अधिक त्रस्त आहेत.

4 लाख चौरस किलोमीटर जमीन पाण्याखाली जाण्याची शक्यता : earth.org संकेतस्थळाच्या आकडेवारीनुसार, एकट्या बांगलादेशातच पाण्याची पातळी वाढल्यामुळं 1.5 कोटी लोक बेघर होतील. अमेरिकेच्या किनारपट्टी भागात अनेक शहरं वसली आहेत. येथील लोकांना सध्या 50 वर्षांपूर्वीच्या तुलनेत 300 टक्के ते 900 टक्के अधिक धोकादायक भरतीच्या पुराचा सामना करावा लागत आहे. भरतीचा पूर ही अशी परिस्थिती आहे, यात कोणतंही वादळ किंवा मुसळधार पाऊस नसताना समुद्राची पातळी वाढते. यामुळं निवासी भाग पाण्याखाली जातात. अशा घटना स्वच्छ हवामानातही घडतात. याशिवाय, समुद्राची पातळी वाढल्यामुळं जगभरातील 2,800 ते 4,90,000 चौरस किलोमीटर जमीन समुद्रात पाण्याखाली जाऊ शकतो.

समुद्राच्या पातळीमध्ये होणाऱ्या वाढीमध्ये मालदीवमध्ये मोठं नुकसान सोसावं लागण्याची शक्यता आहे. तिथं वारंवार पूर येतात. हा पृथ्वीवरील सर्वात सपाट देश असून तो 1,200 लहान बेटांनी बनलेला आहे. इथं अंदाजे 5,40,000 लोक राहतात. वाढत्या समुद्र पातळीमुळं पॅसिफिक महासागराच्या मध्यभागी वसलेल्या आणि 1,20,000 लोकसंख्या असलेल्या किरिबाटी या द्वीप राष्ट्रातही हाहाकार माजू शकतो.

समुद्राची पातळी कोणत्या दरानं वाढत आहे? : iopscience.iop.org आणि podaac.jpl.nasa.gov या संकेतस्थळानुसार, जागतिक सरासरी समुद्र पातळी (GMSL) 2024 साली सर्वोच्च पातळीवर पोहोचली. ही पातळी मागील वर्षांपेक्षा 0.59 सेंटीमीटरनं जास्त होती. तज्ज्ञांच्या मते गेल्या 124 वर्षांतील एकूण समुद्र पातळी वाढीपैकी सुमारे 19 टक्के वाढ 2023 आणि 2024 या वर्षांमध्ये झाली. याचा अर्थ असा की या दोन वर्षांत पाण्याची पातळी लक्षणीयरीत्या वाढली. उत्तर बाल्टिक समुद्राचा किनारा वगळता युरोपच्या बहुतेक किनारी भागांमध्ये जमिनीच्या तुलनेत समुद्राच्या पातळीत वाढ दिसून आली आहे. 1993 पासून ते 2023 च्या अखेरपर्यंत केलेल्या उपग्रह निरीक्षणातून समुद्राच्या पातळीत 111 मिलीमीटरची वाढ झाल्याचं दिसून आलं आहे.

TAGGED:

WORLD CITIES AT RISK SEA LEVEL
EARTH WARMING GLACIERS MELTING
FLOODS WILL HIT MANY COUNTRIES
GLOBAL SEA LEVEL RISE STUDY
SEA LEVEL RISE WORLD RISK

Quick Links / Policies

संपादकांची शिफारस

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.