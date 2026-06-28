समुद्रापासून आकाशापर्यंत... भारत वेगानं सुरक्षित आणि आत्मनिर्भर बनतोय - नरेंद्र मोदी
'मन की बात' कार्यक्रमामधून पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी विविध विषयांवर भाष्य केलं.
Published : June 28, 2026 at 2:00 PM IST
नवी दिल्ली : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आज म्हणजेच रविवार 28 जून 2026 रोजी 135 व्या 'मन की बात' कार्यक्रमामधून देशातील जनतेला संबोधित केलं. या निमित्तानं नरेंद्र मोदींनी विविध विषयांवर भाष्य केलं. नरेंद्र मोदी म्हणाले, "2026 हे वर्ष संपणार आहे. या सहा महिन्यांत आपण 'मन की बात'मध्ये आपल्या देशवासियांच्या अनेक कामगिरींवर चर्चा केली आहे. जून महिन्यातही देशानं अशी काही यशोगाथा रचली आहे, ज्यामुळं प्रत्येक नागरिकाला अभिमान वाटतो. हे यश राष्ट्राच्या सुरक्षेशी आणि आत्मनिर्भरतेशी जोडलेलं आहे."
In the 135th episode of Mann Ki Baat, Prime Minister Narendra Modi says, " half of the year 2026 is drawing to a close. over these 6 months, we have discussed numerous achievements of our countrymen in mann ki baat. in june as well, the nation has attained certain achievements… pic.twitter.com/yqCNjUiX6S— ANI (@ANI) June 28, 2026
"अलीकडेच मला कोलकाता इथं नौदलाशी संबंधित एका कार्यक्रमाला उपस्थित राहण्याची संधी मिळाली, जिथं आयएनएस दूनागिरी, आयएनएस संशोधक आणि आयएनएस अग्रय यांचा भारतीय नौदलाच्या ताफ्यात समावेश करण्यात आला. या जहाजांच्या रचनेपासून ते बांधकामापर्यंत सर्व काही स्वदेशी आहे," असं नरेंद्र मोदींनी सांगितलं. पुढं ते म्हणाले, "देशानं जून महिन्यातच हवाई वाहतूक क्षेत्रात मोठं यश मिळवलं आहे. 'मेड इन इंडिया' असलेल्या सी-295 विमानानं आपले पहिलं उड्डाण यशस्वी केलं असून, अशी 40 विमानं भारतातच तयार केली जात आहेत. यामुळं एमएसएमई आणि एरोस्पेस क्षेत्रांना नवी चालना मिळत आहे, रोजगाराच्या संधी वाढत आहेत आणि आत्मनिर्भर भारताचा निर्धार अधिक दृढ होत आहे."
In the 135th episode of Mann Ki Baat, Prime Minister Narendra Modi says, " the country also achieved a major success in the aviation sector in the month of june itself. the c-295 aircraft is ‘made in india’; c-295 aircraft has completed its maiden flight and 40 such aircrafts are… pic.twitter.com/EtFMGFXObP— ANI (@ANI) June 28, 2026
याचबरोबर, "या महिन्यात डीआरडीओनं एका स्वदेशी लांब पल्ल्याच्या भू-लक्ष्यी क्रूझ क्षेपणास्त्राची यशस्वी चाचणीही घेतली. हे क्षेपणास्त्र डीआरडीओच्या प्रयोगशाळा आणि भारतीय उद्योग भागीदारांनी संयुक्तपणे विकसित केले आहे. दुसऱ्या शब्दांत सांगायचं झाल्यास, समुद्रापासून आकाशापर्यंत, आपला भारत वेगानं सुरक्षित आणि आत्मनिर्भर बनत आहे," असं नरेंद्र मोदींनी सांगितलं. पुढं नरेंद्र मोदी म्हणाले, "जून महिन्यात आणखी एका कार्यक्रमाचं आयोजन करण्यात आलं, ज्यामध्ये संपूर्ण जग भारताच्या प्रयत्नांमध्ये सामील झालं होतं. हा कार्यक्रम होता 'आंतरराष्ट्रीय योग दिवस'. यावेळी जगभरात 2500 हून अधिक ठिकाणी योग कार्यक्रमांचं आयोजन करण्यात आलं होतं. आपल्या देशातल्या कोट्यवधी लोकांनी विविध ठिकाणी आयोजित केलेल्या योगविद्या कार्यक्रमांमध्ये सहभाग घेतला. या महिन्यात अहमदाबाद इथं झालेल्या 'जागतिक योगासन स्पर्धे'चीही खूप चर्चा झाली. या स्पर्धेत भारताने १०२ सुवर्ण पदकांसह एकूण ११४ पदके जिंकली. या स्पर्धेत भारतानं पदक तालिकेत अव्वल स्थान पटकावलं. मी सर्व विजयी खेळाडूंचं मनःपूर्वक अभिनंदन करतो."
In the 135th episode of Mann Ki Baat, Prime Minister Narendra Modi says, " this month, the drdo also successfully tested an indigenous ‘long-range land-attack cruise missile’. it was developed jointly by drdo laboratories and indian industry partners; in other words, from the seas… pic.twitter.com/7ArEHtzCSp— ANI (@ANI) June 28, 2026
"पश्चिम आशियातली युद्धाची परिस्थिती पाहता, मी देशवासियांना काही विनंत्या केल्या होत्या. मी म्हटलं होतं की, शक्यतोवर काही काळ सोनं खरेदी करणं टाळावं. मी लोकांना परदेशात सुट्ट्या घालवणंही टाळण्यास सांगितलं होतं. मी शेतकऱ्यांना रासायनिक खतमुक्त शेती करण्याचं, शेतजमिनी वाचवण्याचं आणि शक्य तितकं नैसर्गिक खत वापरण्याचं आवाहन केलं होतं. मी देशाच्या प्रत्येक नागरिकाचा आभारी आहे की, त्यांनी माझ्या आवाहनाला केवळ पाठिंबाच दिला नाही, तर ते सर्व बाजूंनी सहकार्यही करत आहेत. अनेक कुटुंबांनी मला संदेश पाठवून त्यांचे अनुभव सांगितले आहेत. अनेक कुटुंबांनी ठरवलं आहे की, ते यावेळी कुटुंबातल्या लग्नांसाठी सोनं खरेदी करणार नाहीत. गरज पडल्यास ते जुन्या सोन्याचा पुनर्वापर करून नवीन दागिने बनवतील. अनेक लोकांनी समाज माध्यमांवर असंही लिहिलं आहे की, त्यांनी यावेळी आपले परदेश दौरे कसे पुढे ढकलले आहेत, " असं नरेंद्र मोदी म्हणाले.
In the 135th episode of Mann Ki Baat, Prime Minister Narendra Modi says, " another event took place in june that saw the entire world join hands with india’s efforts – and that event was ‘international yoga day’. this time, diverse yoga events were held at over 2,500 locations… pic.twitter.com/9MKOzm3OrK— ANI (@ANI) June 28, 2026
दरम्यान, महाराष्ट्रातील नांदेडमधील एका कुटुंबानं लग्नात गावातील लोकांचा विमा उतरवल्याचा उल्लेख आज नरेंद्र मोदी यांनी आपल्या 'मन की बात' या कार्यक्रमात केला. ते म्हणाले, "आपल्या देशात वाढदिवस आणि लग्नसोहळे हे केवळ कौटुंबिक कार्यक्रम न राहता संपूर्ण समाजाचे उत्सव बनलेले असतात. प्रत्येक कुटुंबाला आपला आनंद इतरांसोबत वाटून घ्यायचा असतो. लोक पाहुण्यांना भेटवस्तूही देतात. महाराष्ट्रात नांदेड येथील एका कुटुंबानं आपला आनंद वाटून घेण्यासाठी असं काही केलं आहे, जे चर्चेचा विषय बनला आहे. इथं नांदेडच्या बहादूरपुरा गावात पेठकर कुटुंब राहतं. या कुटुंबाला वाटलं की, जर आनंद वाटून घ्यायचाच असेल, तर अशी एखादी गोष्ट दिली पाहिजे, जी कुटुंबाला कठीण काळात आधार देऊ शकेल. आपल्या घरी झालेल्या लग्नाच्या निमित्तानं, या कुटुंबानं गावातल्या सुमारे साडेतीन हजार लोकांसाठी अपघात विम्याची व्यवस्था केली. प्रत्येक व्यक्तीला एक लाख रुपयांचं विमा संरक्षण देण्यात आलं. या उपक्रमामागची भावना खूप हृदयस्पर्शी आहे. अपघातानंतर कुटुंबांना आर्थिक अडचणींचा सामना करावा लागतो, हे या कुटुंबानं पाहिलं होतं. अशा वेळी एक छोटीशी मदतही मोठा आधार ठरू शकते," असं नरेंद्र मोदींनी सांगितलं.
"सरकार देशभरातल्या कोट्यवधी कुटुंबांना सुरक्षा कवच पुरवत आहे. 'प्रधानमंत्री सुरक्षा विमा योजने'अंतर्गत केवळ 20 रुपयांच्या वार्षिक हप्त्यात म्हणजेच एका वर्षाच्या फक्त 20 रुपयांच्या हप्त्यात 2 लाख रुपयांपर्यंतचा अपघात विमा मिळतो. आतापर्यंत 58 कोटींहून अधिक लोक या योजनेत सामील झाले आहेत. यापैकी अंदाजे 28 कोटी आपल्या माता, भगिनी, मुली आणि महिला आहेत. आतापर्यंत मिळालेल्या आकडेवारीनुसार, या योजनेअंतर्गत पीडित कुटुंबांना 3,700 कोटी रुपयांपेक्षा जास्त मदत मिळाली आहे. अशाच प्रकारे प्रधानमंत्री जीवन ज्योती विमा योजनाही तितकीच महत्त्वाची आहे. ही योजना एखाद्या व्यक्तीच्या दुर्दैवी मृत्यूनंतर त्या कुटुंबाला 2 लाख रुपयांचे विमा संरक्षण प्रदान करते. याचा वार्षिक हप्ता फक्त 436 रुपये आहे म्हणजेच दिवसाला जेमतेम दीड रुपया. या योजनेत आतापर्यंत 27 कोटींहून अधिक लोक सामील झाले आहेत. या योजनेअंतर्गत देशभरातील सुमारे 11 लाख कुटुंबांना सुमारे 22 हजार कोटी रुपयांची मदत मिळाली आहे," असं नरेंद्र मोदींनी सांगितलं.
In the 135th episode of Mann Ki Baat, Prime Minister Narendra Modi says, " many people have written to me suggesting that i speak about a special topic. this topic relates to ‘ganesh utsav’. although there is still quite some time left for ‘ganesh utsav’, people have urged that… pic.twitter.com/UHTCicankI— ANI (@ANI) June 28, 2026
"अनेक लोकांनी मला पत्र लिहून एका खास विषयावर बोलण्याची सूचना केली आहे. हा विषय 'गणेशोत्सवा'शी संबंधित आहे. 'गणेशोत्सवा'ला अजून बराच वेळ बाकी आहे, पण या विषयावर आताच बोललं पाहिजे, असा लोकांचा आग्रह आहे. खरंतर, गणपतीच्या मूर्ती बनवण्याचं काम खूप आधीपासूनच सुरू होतं. मूर्ती बनवणारे, मूर्तींच्या व्यापाराशी जोडले गेलेले लोक आतापासूनच कामाला लागतात. म्हणूनच माझा तुम्हा सर्वांना एक आग्रह आहे. तुम्ही असा प्रयत्न करा की तुमच्या घरी, सोसायटीत किंवा आजूबाजूच्या ठिकाणी गणपती बाप्पाच्या ज्या मूर्तीची प्रतिष्ठापना होईल, ती आपल्या देशाच्या मातीपासून बनलेली असावी, ती आपल्या कुंभारांच्या आणि स्थानिक कलाकारांच्या हातांनी तयार झालेली असावी. जे लोक गणपतीच्या मूर्ती बनवतात, त्यांनाही माझी विनंती आहे की त्यांनी मातीच्या मूर्तींना प्राधान्य द्यावं. आणि जे लोक मूर्ती खरेदी करतात, त्यांनीही गणपती बाप्पाची मूर्ती कशापासून बनली आहे आणि ती कोणत्या देशात तयार झाली आहे, हे नक्की पहावं. 'प्लास्टर ऑफ पॅरिस'पासून बनलेल्या मूर्ती अजिबात खरेदी करणं पूर्णपणे टाळा," असं नरेंद्र मोदी म्हणाले.
पुढं नरेंद्र मोदी यांनी सांगितलं की, "मातीच्या मूर्ती पूजेनंतर सहजपणे पाण्यात विरघळून जातात. यामुळं आपल्या नद्या, तलाव आणि पर्यावरणाचं रक्षण होतं. आपली श्रद्धाही टिकून राहते आणि निसर्गाप्रती असलेलं आपलं कर्तव्यही पूर्ण होतं. आपण स्थानिक कारागिरांकडून मूर्ती विकत घेतो, तेव्हा आपण 'व्होकल फॉर लोकल'चा संकल्प अधिक बळकट करतो. यावेळच्या 'गणेशोत्सवात' आणि अशा प्रत्येक उत्सवात आपण या सगळ्या गोष्टींचा नक्कीच गांभीर्यानं विचार करू आणि देशाच्या हिताची पावलंही उचलू, याची मला खात्री आहे." याचबरोबर, नरेंद्र मोदी म्हणाले, "आपण पावसाच्या पाण्याचा प्रत्येक थेंब वाचवलाच पाहिजे. 'पावसाचे पाणी साठवा' मोहिमेची गती आपण किंचितही मंदावू देता कामा नये. त्यामुळं, मी तुम्हा सर्वांना एक विशेष विनंती करतो. चला, आपण सर्व एकत्र येऊया आणि पावसाचा प्रत्येक थेंब वाचवूया."
हेही वाचा :