राजधानी दिल्लीत मॅनहोलमध्ये पडून मजुराचा मृत्यू; स्थानिकांनी व्यक्त केला संताप
दिल्लीतील रोहिणी सेक्टर 32 बेगमपूर पोलीस स्टेशन परिसरातील उघड्या गटाराच्या मॅनहोलमध्ये पडून एका मजुराचा मृत्यू झाला. 24 तासांनंतर मृतदेह बाहेर काढण्यात आला.
Published : February 11, 2026 at 9:04 AM IST
नवी दिल्ली : राष्ट्रीय राजधानी दिल्लीतील उघडे खड्डे आणि गटार नागरिकांच्या जीवाला धोका ठरत आहेत. जनकपुरीमधील खड्ड्यात पडून एका तरुणाचा मृत्यू झाल्याची घटना ताजी असताना बेगमपूर पोलीस स्टेशन परिसरातील रोहिणी सेक्टर 32 मध्ये आणखी एक दुःखद घटना घडली. एक मजूर गटाराच्या मॅनहोलमध्ये पडला. या अपघातात त्याचा मृत्यू झाला. यानंतर प्रशासनानं गटारावरील झाकण लावलं. परंतु तरुणाचा मृतदेह बाहेर काढण्यासाठी 24 तासांपेक्षा जास्त वेळ लागला.
उघड्या गटाराच्या मॅनहोलमध्ये पडून मजुराचा मृत्यू : मजूर नेहमीप्रमाणं कामावर गेला होता. परंतु परत येताना तो मॅनहोलमध्ये पडला. मजूर मॅनहोलमध्ये पडला त्यावेळी तो नशेत होता. यावेळी दुसरा मित्र घरी पोहोचला. आपला मित्र अद्याप घरी पोहोचलेला नाही, असं समजल्यानंतर त्याला शोधण्यासाठी मित्र बाहेर पडला. यावेळी त्याला उघड्या गटाराजवळ मजूर मित्राचे चप्पल आढळली. त्यानं या घटनेबाबत पोलिसांना सांगितलं. यानंतर अग्निशमन दल आणि एनडीआरएफ पथकांना घटनास्थळी बोलावण्यात आलं. बचावकार्य केल्यानंतर पोलिसांनी मजुराचा मृतदेह गटारातून बाहेर काढला.
तर मजूर वाचला असता : प्रत्यक्षदर्शींनी सांगितलेल्या माहितीनुसार मजूर गटारात पडल्याची माहिती समजताच बचावकार्य केलं नाही. त्यामुळं मजुराचा मृत्यू झाला. या घटनेनंतर परिसरातील लोक संतप्त झाले. त्यांनी प्रशासनाविरुद्ध संताप व्यक्त केला.
प्रशासनाच्या दुर्लक्षामुळं स्थानिकांमध्ये संताप : स्थानिक रहिवासी तेजपाल यादव म्हणाले की, "बचाव पथक आल्यानंतर त्यांनी काही सांगितलं नाही. मला संशय आल्यावर मी चौकशी केली. यानंतर मी पोलिसांना या घटनेबाबत सांगितलं. यानंतर सर्व विभागांचे अधिकारी घटनास्थळी पोहोचले. यानंतर त्यांनी बचावकार्य करत मृतदेह बाहेर काढला.
आता आश्वासनांची नाही तर ठोस कारवाईची गरज : अशा घटना वारंवार घडत असल्यानं प्रशासनाचं दुर्लक्ष उघड होतं. उघड्या गटारांमुळं आणि खड्ड्यांमुळे किती काळ जीव जात राहतील? प्रशासनानं वेळीच कडक कारवाई करावी. सर्व मॅनहोल आणि खड्डे त्वरित बंद बुजवावेत. यासह जबाबदार अधिकाऱ्यांवर कारवाई करावी जेणेकरून भविष्यात इतर कोणत्याही कुटुंबाला अशा घटनेला सामोरे जावे लागू नये. दिल्ली सुरक्षित करण्यासाठी, केवळ आश्वासनांची नाही तर ठोस कारवाईची आवश्यकता आहे, अशी भावना दिल्लीकरांनी व्यक्त केल्या आहेत.
