पुलावरुन खाली कोसळली दुचाकी: दुचाकीवरील चार तरुणांचा दुर्दैवी मृत्यू

दुचाकी पुलावरुन कोसळून झालेल्या अपघातात दुचाकीवरील चार तरुणांचा मृत्यू झाला. ही घटना कालपी भैंसवाही मार्गावरील जुन्या पुलावर घडली.

Mandla Road Accident
Published : March 22, 2026 at 11:26 AM IST

भोपाळ : दुचाकी पुलावरुन कोसळून झालेल्या भीषण अपघातात चार तरुणांचा जागीच मृत्यू झाला. ही घटना मंडलाच्या कल्पी परिसरातील कालपी भैंसवाही मार्गावरील जुन्या पुलावर घडली. पुलावरुन खाली कोसळलेल्या चारही जणांचा जागीच मृत्यू झाल्याची माहिती सूत्रांनी दिली. घटनेची माहिती मिळताच निवास आणि बिजादंडी पोलीस ठाण्याचं पथक घटनास्थळी दाखल झालं. विशेष म्हणजे हे चारही तरुण एकाच दुचाकीवरुन प्रवास करत असल्याची माहिती यावेळी स्थानिकांनी दिली.

दुचाकी पुलावरुन कोसळून चार तरुणांचा मृत्यू : मंडला जिल्ह्यात एक भीषण अपघात घडला आहे. मंडलाच्या कल्पी भागात घडलेल्या या दुर्दैवी अपघातात चार तरुणांना आपला जीव गमवावा लागला आहे. प्राप्त माहितीनुसार, कालपी -भैंसवाही रस्त्यावरील एका जीर्ण पुलावरून एक दुचाकी खाली कोसळली, यामुळे त्या दुचाकीवरील चारही तरुण थेट पुलाखालील जमिनीवर आदळले. हा अपघात इतका भीषण होता की, चारही तरुणांचा जागीच मृत्यू झाला. हा अपघात नेमका कसा झाला, याचा शोध घेण्यासाठी पोलीस सध्या कसून तपास करत आहेत.

अपघातानंतर दोन पोलीस ठाण्यांचं पथक घटनास्थळी : दुचाकी पुलावरुन खाली कोसळून चार तरुणांचा मृत्यू झाल्याची माहिती मिळताच स्थानिकांनी घटनास्थळावर गर्दी केली. या घटनेची माहिती पोलिसांना देण्यात आली. या घटनेची माहिती मिळताच, निवास आणि बिजादंडी पोलीस ठाण्यांमधील पोलीस कर्मचारी तत्काळ घटनास्थळी दाखल झाले. त्यांनी या प्रकरणाचा तपास सुरू केला आहे. सध्या मृतांची ओळख पटवण्याचं आणि अपघाताच्या कारणांविषयी माहिती गोळा करण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत. पोलीस पुढील कायदेशीर कार्यवाही पार पाडत आहेत. या दुर्दैवी अपघातामुळे संपूर्ण परिसरात शोककळा पसरली आहे.

मृत तरुणांची ओळख पटवण्याचं काम सुरू : "बिजादंडी, टिकरिया आणि निवास पोलीस ठाण्यांमधील पोलीस कर्मचारी घटनास्थळी उपस्थित आहेत. दुचाकीवरुन प्रवास करणाऱ्या त्या चार तरुणांचे मृतदेह ताब्यात घेण्यात आले असून, ते बिजादंडी येथील आरोग्य केंद्रात हलवण्यात आले आहेत. मृतांचे मूळ गाव आणि ते नक्की कुठं जात होते, याची माहिती मिळवण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत. ओळख पटवण्याची प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर, मृतदेह त्यांच्या संबंधित कुटुंबीयांच्या स्वाधीन केले जातील. पोलीस या अपघाताच्या कारणांचा तपास करत आहेत," अशी माहिती पोलीस अधीक्षक रजत सकलेचा यांनी दूरध्वनीवरुन ईटीव्ही भारतच्या प्रतिनिधींना दिली आहे.

TAGGED:

MANDLA ACCIDENT 4 DIED
MANDLA 4 BIKE RIDERS DEAD
पुलावरुन खाली कोसळली दुचाकी
दुचाकीवरील चार तरुणांचा मृत्यू
MANDLA ROAD ACCIDENT

