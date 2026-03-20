धक्कादायक! पत्नी आणि 11 वर्षीय मुलीसह 5 जणांवर ॲसिड हल्ला; चाकूनं हल्ला करून पती फरार

By ETV Bharat Marathi Team

Published : March 20, 2026 at 12:16 PM IST

चित्रदुर्ग (कर्नाटक): कर्नाटकातील चित्रदुर्ग येथून एक अत्यंत धक्कादायक घटना समोर आली आहे. एका पतीनं आपल्याच पत्नी आणि मुलीसह 5 जणांवर अ‍ॅसिड हल्ला केला. यानंतर पत्नीवर चाकूनं हल्ला करून तो घटनास्थळावरून पळून गेला. ही घटना गुरुवारी (19 मार्च) चित्रदुर्ग शहरातील मल्लप्पनहट्टी इथं घडली. या हल्ल्यात पत्नी, तिची 11 वर्षांची मुलगी आणि एकूण 5 जण गंभीर जखमी झाले आहेत. पोलिसांच्या माहितीनुसार, कौटुंबिक वादामुळं पती-पत्नी मागील 8 महिन्यांपासून वेगळे राहत होते.

मिळालेल्या माहितीनुसार, एका सणाच्या निमित्ताने पत्नी बंगळुरू येथून आपली बहीण नेहा आणि मुलांसोबत चित्रदुर्ग येथील बहिणीच्या घरी गेली होती. ही माहिती समजताच, आरोपी पतीनं अचानक बहिणीच्या घरात घुसून सर्वप्रथम आपल्या पत्नीवर चाकूनं हल्ला केला. दरम्यान, पीडितेच्या बहिणींनी मध्यस्थी करून हा वाद मिटवण्याचा प्रयत्न केला. यादरम्यान झालेल्या झटापटीदरम्यान, आरोपीनं 5 जणांवर अ‍ॅसिड फेकलं.

यामध्ये पत्नीची मोठी बहीण, तिची धाकटी बहीण, धाकट्या बहिणीची 4 वर्षांची मुलगी आणि स्वतःचीच 11 वर्षांची मुलगी यांचा समावेश आहे. हल्ला केल्यानंतर तो तिथून पळून गेला. या घटनेत जखमी झालेल्यांवर प्रथम चित्रदुर्ग जिल्हा रुग्णालयात उपचार करण्यात आले. त्यानंतर अधिक चांगल्या उपचारासाठी त्यांना दावणगेरे येथील खासगी रुग्णालयात हलवण्यात आलं आहे.

पीडितेनं पोलिसांना काय सांगितलं? : जखमी पत्नीनं संताप व्यक्त करत सांगितलं की, 'मी त्याला अनेकदा सुधारण्याची संधी दिली, पण काहीच उपयोग झाला नाही. त्याच्या सततच्या हिंसाचारामुळे मी त्याच्यापासून दूर राहण्याचा निर्णय घेतला आणि बेंगळुरूमध्ये राहत आहे. तरीही त्यानं हा अमानुष प्रकार केला.' तिनं आरोपीला कठोर शिक्षा देण्याची मागणी केली आहे.

पोलिसांनी काय सांगितलं? : या प्रकरणी चित्रदुर्ग जिल्ह्याचे पोलीस अधीक्षक रंजीत कुमार बंडारू यांनी घटनास्थळी भेट देऊन पाहणी केली. त्यांनी सांगितलं की, कोटे पोलीस ठाण्याच्या हद्दीत हा अॅसिड हल्ल्याचा प्रकार घडला असून आरोपी नेहरूनगर परिसरातील ऑटोचालक आहे.

पोलिसांनी पुढे सांगितलं की, आरोपीनं अॅसिडची बाटली सोबत आणली होती आणि त्याने नियोजनपूर्वक हल्ला केला. तसेच, तो चाकूही घेऊन आला होता. पती-पत्नीमध्ये सुरुवातीपासूनच वाद होत होते आणि ते 8 महिन्यांपूर्वी वेगळे झाले होते. मात्र, आरोपीच्या मनात अद्याप राग होता. सध्या आरोपीला अटक करण्यासाठी पोलिसांनी विशेष पथक तयार केलं असून, त्याचा शोध सुरू आहे. आरोपीला लवकरच अटक करून त्याच्यावर कडक कारवाई करण्यात येईल, असं पोलिसांनी सांगितलं आहे.

