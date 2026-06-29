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मुंबई गुन्हे शाखेचा अधिकारी असल्याचे भासवून एका व्यक्तीने डेहराडूनमधील व्यावसायिकाचे केले अपहरण आणि 25 लाखांची केली मागणी

डेहराडूनमधील एका व्यावसायिकाचे अपहरण करून त्याला ओलीस ठेवल्याची आणि अधिकारी असल्याचे भासवणाऱ्या व्यक्तींकडून लाखो रुपयांची खंडणी मागितल्याची घटना उघडकीस आली आहे.

Mumbai Crime Branch officer
मुंबई गुन्हे शाखेचा अधिकारी (Source- ETV Bharat)
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By ETV Bharat Marathi Team

Published : June 29, 2026 at 12:56 PM IST

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डेहराडून: राजधानी डेहराडूनमधील नागरिक आधीच सायबर फसवणूक आणि 'डिजिटल अरेस्ट'च्या (डिजिटल अटकेच्या) प्रकारांनी त्रस्त असतानाच आता प्रत्यक्ष अपहरणाची एक घटना समोर आली आहे. डेहराडूनमधील एका व्यावसायिकाचे अपहरण करून त्याला ओलीस ठेवल्याची आणि अधिकारी असल्याचे भासवणाऱ्या व्यक्तींकडून लाखो रुपयांची खंडणी मागितल्याची घटना उघडकीस आली आहे. पोलिसांनी एका महिलेसह चार आरोपींविरुद्ध गुन्हा दाखल केला असून, तपास सुरू आहे.

मुंबई गुन्हे शाखेचा अधिकारी असल्याचे सांगून डेहराडूनमधील व्यावसायिकाला धमकावले : कागदी उत्पादनांचा व्यवसाय करणारे सिद्धार्थ अग्रवाल यांनी पोलिसांत तक्रार दाखल केलीय. तक्रारीनुसार, 25 जून रोजी गुरुवारी त्यांच्या व्यवसायाच्या ठिकाणी एक एसयूव्ही (SUV) गाडी आली, त्यातून तीन पुरुष आणि एक महिला खाली उतरले. त्यातील एका व्यक्तीने स्वतःची ओळख मुंबई गुन्हे शाखेचे पोलीस निरीक्षक रणजित कन्सले अशी करून दिली. सिद्धार्थ यांनी त्यांच्या भेटीचे कारण विचारले असता, त्या व्यक्तीने दावा केला की त्यांच्याविरुद्ध मुंबईत एक तक्रार दाखल झाली आहे.

MCOCA आणि NDPS कायद्यांतर्गत अडकवण्याची धमकी: त्यानंतर आरोपींनी सिद्धार्थ अग्रवाल यांचा मोबाईल फोन हिसकावून घेतला आणि त्यांना कोणाशीही संपर्क साधण्यापासून रोखले. त्यांनी त्यांना बळजबरीने गाडीत बसवले आणि सहारनपूर चौकाजवळील एका हॉटेलमध्ये नेले. आरोप आहे की, बंदुकीचा धाक दाखवून त्यांना MCOCA (महाराष्ट्र संघटित गुन्हेगारी नियंत्रण कायदा) आणि NDPS (अमली पदार्थ आणि सायकोट्रॉपिक पदार्थ कायदा) सारख्या गंभीर कायद्यांखाली तुरुंगात टाकण्याची धमकी देण्यात आली.

बनावट अधिकाऱ्याने व्यावसायिकाकडे 25 लाख रुपयांची मागणी केली: यानंतर, मुंबई गुन्हे शाखेचा अधिकारी असल्याचे सांगणाऱ्या रणजित कन्सले याने प्रकरण मिटवण्यासाठी २५ लाख रुपयांची मागणी केली. सिद्धार्थ अग्रवाल यांनी आपल्याकडे त्यावेळी पैसे नसल्याचे सांगितले आणि वडिलांशी बोलण्याची विनंती केली, तेव्हा आरोपी त्यांना परत त्यांच्या कार्यालयात घेऊन आले. कार्यालयात पोहोचताच सिद्धार्थ यांचे वडील आणि परिसरातील इतर लोक तिथे आले. त्यांनी त्या कथित पोलीस अधिकाऱ्याकडे ओळखपत्र दाखवण्याची मागणी केली आणि स्थानिक पोलिसांना बोलावण्याची धमकी दिली. पोलिसांचा उल्लेख ऐकताच, तो कथित मुंबई पोलीस अधिकारी आणि त्याच्यासोबतचे संशयित संबंधित व्यक्तींना पोलीस ठाण्यात बोलावण्याची धमकी देऊन तिथून निघून गेले.

चार जणांविरुद्ध गुन्हा दाखल : डेहराडून पोलिसांनी या प्रकरणी गुन्हा दाखल केला आहे; पटेल नगरचे स्टेशन हाऊस ऑफिसर (SHO) विनोद गुसाईं यांनी सांगितले की, "पीडित सिद्धार्थ अग्रवाल यांनी दाखल केलेल्या तक्रारीवरून चार जणांविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आला असून, पोलीस या प्रकरणाचा तपास करत आहेत. तसेच, घटनास्थळाच्या परिसरातील सीसीटीव्ही फुटेजच्या आधारे आरोपींची ओळख पटवून त्यांना लवकरच अटक केली जाईल," असंही पटेल नगरचे एसएचओ विनोद गुसाई यांनी म्हटलंय.

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MUMBAI CRIME BRANCH OFFICER
MUMBAI CRIME BRANCH FAKE OFFICER
डेहराडूनमधील व्यावसायिकाचे अपहरण
EXTORTION MONEY FROM BUSINESSMAN

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