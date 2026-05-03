धक्कादायक! पतीनं पत्नीसह मुलांची विष देऊन केली हत्या; स्वतःलाही संपवण्याचा केला प्रयत्न
आरोपी नाझिम हा मूळचा उत्तर प्रदेशातील मोरादाबादचा आहे.
Published : May 3, 2026 at 1:44 PM IST
गुरुग्राम : वझीरपूर गावात एक धक्कादायक घटना घडली आहे. नाझिम नावाच्या एका व्यक्तीवर आपल्याच कुटुंबाची हत्या केल्याचा आरोप आहे. मिळालेल्या माहितीनुसार, नाझिमनं पत्नी आणि चार मुलांना विष देऊन त्यांची हत्या केली. यानंतर नाझिमनं देखील स्वत:ला संपवण्याचा प्रयत्न केला. यात तो गंभीर जखमी झाल्याचं सांगण्यात येत आहे. दरम्यान, या घटनेमुळं संपूर्ण परिसर हादरला आहे.
आरोपीनं आत्महत्येचाही प्रयत्न केला : कुटुंबाची विष देऊन त्यांची हत्या केल्यानंतर नाझिमनं आत्महत्येचा प्रयत्न केला, ज्यात तो गंभीर जखमी झाला. या घटनेची माहिती मिळताच पोलीस घटनास्थळी पोहोचले आणि त्याला तात्काळ रुग्णालयात दाखल केलं असून त्याच्यावर सध्या उपचार सुरू आहेत. त्याच्यावर पोलिसांच्या देखरेखीखाली उपचार सुरू असून, त्याची प्रकृती स्थिर झाल्यावर त्याची चौकशी केली जाईल. तसंच त्याच्या जबानीतून या घटनेमागील कारण समोर येईल, अशी शक्यता आहे.
हे कुटुंब भाड्याच्या घरात राहत होतं : मिळालेल्या माहितीनुसार, आरोपी नाझिम हा मूळचा उत्तर प्रदेशातील मोरादाबादचा आहे. तो आपल्या कुटुंबासह गुरुग्राममध्ये भाड्याच्या घरात राहत होता. कुटुंबाचा उदरनिर्वाह चालवण्यासाठी गुरुग्राममध्ये नाझिम एक सलून चालवत असे. मात्र, अशा परिस्थितीत नाझिमनं स्वत:सह कुटुंबाला संपवण्याचा निर्णय का घेतला, हे अद्याप समोर आलं नाही. याचा पोलीस तपास करत आहेत. दरम्यान, लहान मुलांच्या मृत्यूमुळं परिसरातील लोकांना मोठा धक्का बसला आहे. शेजाऱ्यांच्या म्हणण्यानुसार, हे कुटुंब सर्वसामान्य होतं आणि त्यांच्यात यापूर्वी कोणत्याही मोठ्या वादाची तक्रार नव्हती.
सर्व बाजूंनी तपास करतायेत पोलीस : गुरुग्राम पोलीस जनसंपर्क अधिकारी (पीआरओ) संदीप यांच्या माहितीनुसार, "सर्व मृतदेह शवविच्छेदनासाठी पाठवण्यात आले असून प्रकरणाचा सखोल तपास सुरू आहे. नाझिमनं असं भीषण पाऊल का उचललं? याचा पोलीस शोध घेत आहेत. आर्थिक अडचणी, कौटुंबिक वाद किंवा इतर काही कारणामुळं हे घडले का? या सर्व बाबींवर तपास सुरू आहे. तसंच पोलीस नाझिमच्या जवळच्या लोकांचीही चौकशी करत आहेत."
