सावत्र बापानं 18 वर्षीय मुलाची हत्या करून पत्नीला खोलीत कोंडलं आणि पळ काढला; तीन दिवसांनंतर घटना उघडकीस!
सोहमची हत्या केल्यानंतर आरोपी सुदीपनं आपली पत्नी सीमा दास हिला देखील मारण्याचा प्रयत्न केला आणि तिला घरातील एका खोलीत कोंडलं. यानंतर सुदीपनं घटनास्थळावरून पळ काढला.
Published : November 20, 2026 at 7:31 PM IST
बंगळुरू : कर्नाटकातील बंगळुरूमध्ये एक धक्कादायक घटना उघडकीस आली आहे. कौटुंबिक वादातून सावत्र बापानं आपल्या 18 वर्षीय मुलाची निर्घृण हत्या केल्याची घटना बंगळुरूमधील बनशंकरी पोलीस स्टेशनच्या हद्दीत घडली. पद्मनाभनगर येथील राघवेंद्र लेआऊटमधील एका अपार्टमेंटमध्ये 16 नोव्हेंबरला ही घटना घडली. मुलगा सोहमची हत्या केल्यानंतर आरोपी सुदीपनं आपली पत्नी सीमा दास हिला देखील मारण्याचा प्रयत्न केला आणि तिला घरातील एका खोलीत कोंडलं. यानंतर आरोपी सुदीपनं घटनास्थळावरून पळ काढला. हे प्रकरण तीन दिवसांनी उघडकीस आलं. याप्रकरणी बँकेचा कर्मचारी असलेल्या आरोपी सुदीपला अटक करण्यात आल्याचं पोलिसांनी सांगितलं आहे.
सुदीप आणि त्यांचा मुलगा सोहम दोन वर्षांपासून अपार्टमेंटमध्ये राहत होते. गेल्या सहा महिन्यांपासून दोघांमध्ये वारंवार वाद होत असल्याची तक्रार शेजाऱ्यांनी फ्लॅट मालकाकडे केली होती. यामुळं वैतागलेल्या मालकानं त्यांना शांततेचा सल्ला देत गोंधळ सुरू ठेवल्यास फ्लॅट रिकामी करण्याचा इशारा दिल्याचं पोलिसांत दिलेल्या तक्रारीत नमूद आहे. 16 नोव्हेंबरच्या रात्री शेजाऱ्यानं मालकाला फोन करून फ्लॅटमध्ये पुन्हा भांडण झाल्याची माहिती दिली. यानंतर मालकानं चौकीदाराला बोलावून चौकशी केली असता काही वेळाने गोंधळ थांबल्याची माहिती दिली. मात्र, तीन दिवसांपासून या जोडप्याशी संपर्क होत नसल्याने संशयित मालक 19 नोव्हेंबरच्या रात्री अपार्टमेंटमध्ये गेला. घरातून कोणताही प्रतिसाद मिळाला नाही. त्यामुळं मालकाने पोलिसांना माहिती दिली.
बनशंकरी पोलिसांनी घटनास्थळी येऊन तपासणी केली असता, त्यांना घराचे सर्व दरवाजे कुलूपबंद दिसले. फ्लॅट मालक आणि सीमा दासच्या मित्रांच्या उपस्थितीत पोलिसांनी दरवाजा उघडला, त्यावेळी फ्लॅटमधील फरशी आणि भिंतींवर रक्ताचे डाग आढळून आले. एका खोलीतून एका महिलेच्या किंचाळण्याचा आवाज आला. त्यावेळी दरवाजा उघडला असता सीमा दास ही दिसली. चौकशीदरम्यान सीमा दास हिनं सांगितलं की, तिचा पती सुदीपनं तिला आणि तिच्या मुलावर मारहाण केली. त्यानंतर घराच्या बाथरूममध्ये सोहमचा मृतदेह आढळून आला. यातून तीन दिवसांपूर्वी झालेल्या निर्घृण हत्येचं प्रकरण उघडकीस आल्याचं पोलिसांनी सांगितलं. दरम्यान, या प्रकरणी बनशंकरी पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला असून आरोपीला अटक करण्यात आली आहे. तसंच कौटुंबिक कलहाचे कारण आणि हत्येमागील नेमके कारणांचा तपास सुरू असल्याचं पोलिसांनी सांगितलं.
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