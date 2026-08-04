"अभिजीत दीपकेंना अटक करा, माझ्याकडे सगळे पुरावे"; सोशल मीडिया इन्फ्लुएन्सरकडून पोलिसांत तक्रार दाखल
कॉकरोच जनता पार्टीचे (सीजेपी) संस्थापक अभिजीत दीपके यांच्याविरोधात मुंबईस्थित सोशल मीडिया इन्फ्लुएन्सर फैजान अन्सारी यानं दिल्ली पोलिसांकडे लेखी तक्रार दाखल केली आहे.
Published : August 4, 2026 at 3:02 PM IST|
Updated : August 4, 2026 at 3:15 PM IST
नवी दिल्ली : कॉकरोच जनता पार्टीचे (सीजेपी) संस्थापक अभिजीत दीपके यांच्याविरोधात मुंबईस्थित सोशल मीडिया इन्फ्लुएन्सर फैजान अन्सारी यानं दिल्ली पोलिसांकडे लेखी तक्रार दाखल केली आहे. तसंच अभिजीत दीपके यांना तत्काळ अटक करण्याची मागणी केली आहे. फैजान अन्सारी याचा आरोप आहे की, अभिजीत दीपके यांच्या सांगण्यावरून महाराष्ट्रातील पुणे आणि छत्रपती संभाजीनगर इथं त्याच्यावर हल्ला झाला. तसंच या दोन्ही घटनांसंदर्भात यापूर्वीच गुन्हे दाखल झाले असून, त्याच्या आरोपांच्या समर्थनार्थ त्याच्याकडे पुरावे आहेत.
पोलीस उपआयुक्तांकडे तक्रार दाखल : "दिल्ली पोलिसांच्या संबंधित पोलीस उपआयुक्तांकडे तक्रार दाखल केली आहे. यासाठी सोमवारी संध्याकाळी दिल्लीत आलो होतो. तक्रार दाखल केली आणि मुंबईला परत निघालो," असं फैजान अन्सारी यानं फोनवरून सांगितलं. तसंच तक्रारीमध्ये फैजान अन्सारी यानं अभिजीत दीपके यांच्या साथीदारांकडून त्याच्यावर झालेल्या कथित हल्ल्याच्या घटनांचा तपशील दिला आहे आणि पोलिसांना पुरावे सादर केले आहेत. फैजान अन्सारी यानं असा आरोप केला आहे की, त्यांच्याकडे असे पुरावे आहेत, ज्यामुळं पोलिसांनी या प्रकरणात तातडीने कारवाई केली पाहिजे.
कायदेशीर कारवाई करण्याची मागणी : फैजान अन्सारी यानं सांगितलं की, त्यांच्यावर पुणे आणि छत्रपती संभाजीनगर इथं हल्ला झाला. या प्रकरणी आधीच दोन गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत. तसंच आता दिल्ली पोलिसांनी या तक्रारीची निष्पक्ष चौकशी करावी आणि जर आरोप सिद्ध झाले, तर अभिजीत दीपके यांच्यावर कायदेशीर कारवाई करावी, अशी मागणी फैजान अन्सारी यानं केली आहे. याचबरोबर, फैजान अन्सारी यानं दिल्लीच्या मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता आणि पोलिसांचंही कौतुक केलं आहे. कारण, पोलिसांनी सोनम वांगचुक यांना योग्य वेळी ताब्यात घेऊन दिल्लीतील परिस्थिती बिघडण्यापासून रोखलं, असं फैजान अन्सारी यानं म्हटलं आहे. याशिवाय, अभिजीत दीपके हे प्रत्येक गोष्टीचा वापर स्वतःच्या फायद्यासाठी करत असल्याचा आरोप देखील फैजान अन्सारी यानं केला आहे.
अद्याप एफआयआर नोंदवण्यात आलेला नाही : अभिजीत दीपके स्वतःच्या वैयक्तिक स्वार्थासाठी काम करत असून, त्याच उद्देशानं विविध कारवाया केल्या जात आहेत, असाही आरोप फैजान अन्सारी यानं केला आहे. मात्र, या आरोपांबद्दल कोणतेही अतिरिक्त दस्तऐवज किंवा पुरावे सार्वजनिकरित्या त्यानं सादर केले नाहीत. दरम्यान, दिल्ली पोलिसांनी या तक्रारीवर कोणतंही अधिकृत निवेदन जारी केलेलं नाही. या तक्रारीवर कोणताही एफआयआर नोंदवण्यात आलेला नाही. तसंच या प्रकरणात अभिजीत दीपके किंवा त्यांच्या बाजूनं कोणताही प्रतिसाद आलेला नाही. दिल्ली पोलीस मिळालेल्या पुराव्यांची तपासणी केल्यानंतरच या प्रकरणातील पुढील कारवाई संदर्भातील माहिती देतील, अशी शक्यता आहे.
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