मृत्यू झालेल्या बहिणीचे पैसे मिळेना; पुराव्याकरिता भावानं पुरलेला मृतदेह काढून बँकेत आणला!
बँकेतून बहिणीच्या खात्यावरील पैसे काढण्यासाठी बँकेतील अधिकारी सहकार्य करत नसल्यानं एका व्यक्तीनं धक्कादायक कृत्य केलं. त्यानं थेट बहिणीचा मृतदेह स्मशानातून काढत बँकेत आणला.
Published : April 28, 2026 at 1:14 PM IST
केओंझर (भुवनेश्वर) : ओडिशातील केओंझर जिल्ह्यात एका व्यक्तीनं चक्क बहिणीचा स्मशानातून सापळा काढून बँकेत नेला. त्यामागील कारण जाणून बँकेतील कर्मचारीदेखील चक्रावून गेले. जितू मुंडा असे या व्यक्तीचं नाव आहे. ते ओडिशामधील दियानाली गावातील रहिवासी आहेत.
मृत बहिणीच्या खात्यातून पैसे काढण्याची परवानगी मिळावी, यासाठी एका व्यक्तीनं बँकेतील कर्मचाऱ्यांसह अधिकाऱ्याकडं वारंवार विनंती केली. मात्र, त्याकडं बँकेतील कर्मचाऱ्यांनी दुर्लक्ष केलं. त्यामुळे त्या व्यक्तीनं थेट बहिणीचा दफन केलेल्या अस्थी स्मशनातून बाहेर काढल्या. मृत महिलेच्या हाडाचा सापळा घेऊन तो बँकेत पोहोचला. जितू मुंडा यांनी दोन महिन्यांपूर्वी मृत्यू पावलेल्या बहीण कलारा यांच्या मृतदेहाचं दफन केलं होतं. जितू यांनी बहिणीच्या अस्थी बाहेर काढून ओडिशा ग्राम्य बँकेच्या (Odisha Gramya Bank) मलिप्साही शाखेच्या दारात ठेवल्या.
मिळालेल्या माहितीनुसार, जितू हे बँकेत सातत्यानं जात होते. दिवंगत बहिणीच्या खात्यातून सुमारे 19,300 रुपये काढण्याची परवानगी मागत होते. बँकेच्या कर्मचाऱ्यांना बहिणीच्या मृत्यूची माहिती देऊनही त्यांना परवानगी देण्यात आली नाही. त्यांच्या व्यवहाराला अधिकृत संमती देण्यासाठी बँक खातेदारानं म्हणजे त्यांच्या बहिणीनं स्वतः प्रत्यक्ष उपस्थित असणं अनिवार्य आहे, असा बँकेच्या अधिकाऱ्यांनी आग्रह धरला होता.
बँकेकडून वारंवार नकारघंटा मिळत असल्यानं हताश झालेल्या जितू यांनी सुमारे दोन महिन्यांपूर्वी दफन करण्यात आलेला बहिणीचा मृतदेह स्मशानातून बाहेर काढला. बहिणीच्या अस्थी बँकेत आणून बँकेतील अधिकाऱ्यांचा निषेध केला. या कृतीमुळे स्थानिक नागरिक आणि प्रशासनाचं लक्ष त्वरित वेधलं गेलं. पाटणा पोलीस तातडीनं घटनास्थळी दाखल झाले. त्यांनी मृतदेह पुन्हा दफन करण्यासाठी दियानाली गावात परत नेला. या घटनेबाबत बँक प्रशासन किंवा पोलिसांकडून कोणताही अधिकृत प्रतिसाद प्राप्त झालेला नाही. एका स्थानिक व्यक्तीनं ही घटना दुर्दैवी असल्याचं म्हटलं आहे. दिवंगत बहिणीच्या खात्यातून पैसे काढण्यासंबंधीच्या योग्य कार्यपद्धतीबाबत बँक प्रशासनानं जितू यांना माहिती द्यायला हवी होती, असे स्थानिक नागरिकानं म्हटलं आहे.