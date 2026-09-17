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बंगळुरूमध्ये पतीनं पत्नीवर केला जीवघेणा हल्ला; आधी कोयत्याने वार, मग अ‍ॅसिड फेकले

पीडितेला वाचवण्यासाठी धावून आलेल्या स्थानिक नागरिकांवरही व्यंकटेशनं हल्ला करण्याचा प्रयत्न केला, असं पोलिसांनी सांगितलं.

Man Attacks Wife With Machete, Throws Acid At Her in Karnataka's Bengaluru
बंगळुरूमध्ये पतीनं पत्नीवर केला जीवघेणा हल्ला; आधी कोयत्याने वार, मग अ‍ॅसिड फेकले (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Marathi Team

Published : September 17, 2026 at 7:18 PM IST

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बंगळुरू: बंगळुरूमधील जेपी नगर पोलीस ठाण्याच्या हद्दीत गुरुवारी सकाळी एक धक्कादायक घटना घडली. एका व्यक्तीनं आपल्या पत्नीवर कोयत्यानं हल्ला केला आणि त्यानंतर दिवसाढवळ्या तिच्यावर अ‍ॅसिड फेकले. येथील रुग्णालयाच्या आवारातील पार्किंग परिसरात घडलेल्या या भीषण घटनेमुळं घटनास्थळी एकच गोंधळ उडाला आणि घबराट पसरली. दरम्यान, याप्रकरणी गुन्हा दाखल करण्यात आला असून पोलिसांनी आरोपी पतीला ताब्यात घेतलं आहे.

कोयत्यानं हल्ला केला आणि फेकले : आरोपी पतीची ओळख व्यंकटेश अशी पटली आहे. तर 26 वर्षीय पीडित महिला मूळची कोलकाता येथील रहिवासी असून ती बंगळूरमधील एका क्लिनिकमध्ये नर्स म्हणून काम करत होती. पोलिसांच्या माहितीनुसार, सकाळी सव्वा नऊच्या सुमारास ती जेवणाचा डबा (टिफिन) आणण्यासाठी बाहेर पडली होती. त्यावेळी व्यंकटेश तिथं दुचाकीवरून आला. त्याच्याकडे अ‍ॅसिडची बाटली आणि कोयता होता. व्यंकटेशनं आपल्या पत्नीचा पाठलाग केला आणि रुग्णालयाच्या पार्किंग परिसरात तिच्यावर कोयत्यानं हल्ला केला. त्यानंतर तिच्यावर अ‍ॅसिड फेकले. पीडितेला वाचवण्यासाठी धावून आलेल्या स्थानिक नागरिकांवरही व्यंकटेशनं हल्ला करण्याचा प्रयत्न केला, असं पोलिसांनी सांगितलं.

जेपी नगर पोलिसांकडून गुन्हा दाखल : काही स्थानिक नागरिकांनी व्यंकटेश याच्यावर दगडफेक करून त्याला रोखण्याचा प्रयत्न केला. दरम्यान, जवळच असलेल्या सिग्नलवर कर्तव्यावर असलेल्या वाहतूक पोलिसांना या घटनेची माहिती मिळताच ते घटनास्थळी धावून आले. त्यांनी व्यंकटेशला ताब्यात घेतलं. दरम्यान, या कथित घटनेच्या एका व्हिडिओमध्ये, हेल्मेट घातलेला आरोपी महिलेवर कोयत्यानं अनेकदा वार करताना दिसत आहे. घटनास्थळी जमलेलं काही लोक आपल्या मोबाईलवर या घटनेचं चित्रण करताना दिसत आहेत, तर काही जण हा हल्ला थांबवण्याचा प्रयत्न करत आहेत. या घटनेत गंभीर दुखापत झालेली पीडित महिला एका खाजगी रुग्णालयात उपचार घेत आहे. तर जेपी नगर पोलिसांनी याप्रकरणी गुन्हा दाखल केला असून तपास सुरू आहे.

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BENGALURU CRIME
HUSBAND ATTACKS WIFE IN BENGALURU
BENGALURU WOMAN ATTACKED
पतीनं पत्नीवर केला जीवघेणा हल्ला
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