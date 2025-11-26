ETV Bharat / bharat

पाकिस्तानकरिता हेरगिरी केल्याच्या आरोपाखाली नूहमधून वकिलाला अटक

Pakistani spy arrested in Nuh: पाकिस्तानसाठी हेरगिरी केल्याच्या आरोपाखाली नूह पोलिसांनी रिजवान नावाच्या तरुणाला अटक केली आहे. वाचा, सविस्तर रिपोर्ट

Pakistan spy arrest
रिजवान (Source- ETV Bharat Reporter)
author img

By ETV Bharat Marathi Team

Published : November 26, 2025 at 3:46 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

नूह (चंदीगड) - पाकिस्तानसाठी हेरगिरी करण्याच्या आरोपाखाली हरियाणामधून रिजवान नावाच्या तरुणाला अटक करण्यात आली आहे. दिल्ली आणि नूह पोलिसांच्या पथकानं तावडू उपमंडलमधील खरखडी गावातून त्याला अटक केली. आरोपीविरोधात तावडू पोलीस ठाण्यात देशद्रोही कृत्य करण्याच्याखाली गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. पाकिस्तानसाठी हेरगिरीच्या आरोपाखाली मेवात क्षेत्रात अटकेची झालेली ही तिसरी कारवाई आहे.

पाकिस्तानसाठी हेरगिरी केल्याचा संशय-पोलीस सूत्रांच्या माहितीनुसार रिजवाननं पाकिस्तानमधील काही व्यक्तींशी ऑनलाईन संपर्क केला. त्यांच्यासोबत संशयास्पद आर्थिक देवाण-घेणाव केली. या संशयास्पद व्यवहाराची माहिती तपाससंस्थांना कळाल्यानंतर चौकशीला सुरुवात झाली. रिजवानचे मोबाईल, चॅट, कॉल डिटेल आणि अन्य डिजीटल पुरावे गोळा करण्यात आलेत. त्याआधारे त्याला ताब्यात घेण्यात आलं. त्याच्याविरोधात ठोस पुरावे मिळाल्यानंतर नूह पोलिसांनी रिजवानला अटक केली.

हेरगिरी केल्याच्या आरोपाखाली नूहमधून वकिलाला अटक (Source- ETV Bharat Reporter)

रिजवानचे पाकिस्तानमध्ये आहेत नातेवाईक- रिजवानच्या कुटुंबानं सर्व आरोप निराधार असल्याचा दावा केला. रिजवानचे वडील पिता जुबैर यांनी सांगितलं, पाकिस्तानमध्ये आमचे नातेवाईक आहेत. त्यांच्यासोबत आमचं नियमितपणे बोलणं सुरू असते. मात्र, कोणत्याही देशद्रोही कारवाईमध्ये रिजवान सहभागी नाही. २४ नोव्हेंबरला संध्याकाळी रिजवान हा घरी परतत असताना पत्नीसमवेत सासरी थांबला होता. अचानक पोलीस त्याला ताब्यात घेऊन गेले.

रिजवानच्या घरातून काय मिळालं? रिजवानच्या पित्यानं दिलेल्या माहितीनुसार दोन दिवसांपूर्वी चौकशी केल्यानंतर बुधवारी सकाळी दिल्ली आणि स्थानिक पोलिसांचे पथक चौकशीसाठी गावात पोहोचले. त्यांनी घरात झडती घेतली. रिजवानच्या खोलीतून काही कागदपत्रे जप्त केल्यानंतर त्याला अटक करण्यात आली. माझा मुलगा निष्पाप आहे. त्याच्यावर विनाकारण कारवाई केली जात आहे. निष्पक्षपणे कारवाई करावी, अशी आमची पोलीस प्रशासनाला विनंती आहे. सरपंच यांनी सांगितलं, रिजवान हा वकील म्हणून गुरुग्राम, नूह आणि सोहना कोर्टात काम करत होता. त्याच्या कुटुंबाबत कोणतीही तक्रार नव्हती.

आरोपींची संख्या तीनवर पोहोचली- मे महिन्यात तावडूमधील कांगरका आणि नगीना गावातील दोन तरुणांना हेरगिरीच्या आरोपाखाली अटक करण्यात आली होती. रिजवानच्या अटकेनंतर हेरगिरीच्या प्रकरणातील आरोपींची संख्या तीनवर पोहोचली आहे. सूत्राच्या माहितीनुसार रिजवानबरोबर त्याच्या सहकारी वकिलालादेखील ताब्यात घेण्यात आलं आहे. त्याची चौकशी करण्यात येत आहे.

  • हरियाणाच्या हिसारमधील यूट्यूबर ज्योती मल्होत्राच्या हेरगिरीची संपूर्ण देशभरात चर्चा झाली होती. तिची ९० दिवस चौकशी केल्यानंतर न्यायालयात २५०० पानांचे आरोपपत्र दाखल करण्यात आले. ती निवृत्त पाकिस्तानी सब-इन्स्पेक्टर नासिर ढिल्लन याच्या संपर्कात होती, अशी माहिती तपासात समोर आली. ज्योती मल्होत्रा अद्यापही कोठडीत आहे.

हेही वाचा-

TAGGED:

PAKISTANI SPY ARRESTED IN NUH
KHARKHARI VILLAGE TAWADU NUH
नूह पाकिस्तानी हेर अटक
NUH SPY CASES
PAKISTAN SPY ARREST

Quick Links / Policies

संपादकांची शिफारस

ओप्पो फाइंड एक्स9 प्रो आणि फाइंड एक्स9 जागतिक बाजारात लाँच; किंमत आणि स्पेसिफिकेशन

दिवाळी 2025 : iPhone 16 Pro वर मोठी सवलत, फ्लिपकार्ट ते क्रोमा पर्यंत सर्वोत्तम डील्स

OnePlus Ace 6 : लवकरच 7,800mAh बॅटरीसह लॉंच होण्याची शक्यता

ओप्पो फाइंड X9 सीरिज भारतात नोव्हेंबरमध्ये लाँच होणार; मीडियाटेक डायमेंसिटी 9500 सोबत भागीदारी

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.