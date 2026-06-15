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ऑनलाइन सट्टेबाजीचं व्यसन असलेल्या व्यक्तीनं मुलांसमोरच केली पत्नीची हत्या

महादेवपूर पोलिसांनी गुन्हा दाखल करून आरोपीला अटक केली आहे.

Man Addicted To Online Betting Kills Home Guard Wife In Front Of Children In Bengaluru; Arrested
ऑनलाइन सट्टेबाजीचं व्यसन असलेल्या व्यक्तीनं मुलांसमोरच केली पत्नीची हत्या (File Photo)
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By ETV Bharat Marathi Team

Published : June 15, 2026 at 4:00 PM IST

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बंगळुरू : कर्नाटकची राजधानी बंगळुरूमधील महादेवपूर पोलीस ठाण्याच्या हद्दीत रविवारी (14 जून) रात्री एक धक्कादायक घटना घडली. ऑनलाइन बेटिंगच्या व्यसनात अडकलेल्या एका व्यक्तीनं आपल्या मुलांसमोरच आपल्या 32 वर्षीय पत्नीची निर्घृणपणे चाकूनं वार करून हत्या केली. या घटनेनंतर त्यानं आत्महत्येचा प्रयत्न केला. दरम्यान, महादेवपूर पोलिसांनी गुन्हा दाखल करून आरोपीला अटक केली आहे.

पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, प्रदीप आणि मंजुळा या दोघांचं लग्न 15 वर्षांपूर्वी झालं होतं. मात्र, अलीकडच्या काळात प्रदीप मोबाईल अॅप्लिकेशन्सद्वारे ऑनलाइन बेटिंगच्या व्यसनात अडकला होता. त्यामुळं त्याचे कुटुंब गंभीर आर्थिक संकटात सापडलं होतं. तसच, प्रदीपला आपल्या पत्नीवर संशयही होता. या कारणांमुळे पती-पत्नीमध्ये वारंवार वाद होत असत. दरम्यान, मानसिक आणि शारीरिक छळ सहन न झाल्यामुळं मंजुळा आपल्या मुलांसह पुष्पंजली थिएटरजवळील एका घरात स्वतंत्रपणे राहत होती.

प्रदीप रविवारी रात्री नऊच्या सुमारास मंजुळाच्या घरी आला. त्यावेळी त्यानं आपल्या चुकीबद्दल माफी मागण्याचं नाटक केलं. यानंतर काही क्षणांतच प्रदीपनं जॅकेटमध्ये लपवून ठेवलेला चाकू बाहेर काढला आणि आपल्या दोन मुलांसमोरच मंजुळावर 10 हून अधिक वेळा वार केले, अशी माहिती महादेवपूर पोलीस ठाण्यातील एका अधिकाऱ्यानं दिली. तसंच पत्नीची हत्या केल्यानंतर, प्रदीपनं चाकूनं स्वतःच्या हातावर वार करून आत्महत्येचा प्रयत्न केला.

दरम्यान, आरोपीनं हत्येपूर्वी एक व्हिडिओ बनवला होता. त्या व्हिडिओमध्ये त्यांनी सांगितलं की, "माझ्या जुगाराच्या व्यसनामुळं माझी पत्नी आणि मुलं त्रस्त आहेत. मी मरेन आणि माझी पत्नीसुद्धा मरेल." महादेवपूर पोलीस घटनास्थळी दाखल झाले आणि त्यांनी महिलेचा मृतदेह शवविच्छेदनासाठी पाठवला. पोलिसांनी सांगितलं आहे की, त्यांनी आरोपीविरोधात गुन्हा दाखल करून त्याला अटक केली असून पुढील तपास सुरू आहे.

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TAGGED:

गुन्हा दाखल
कर्नाटक
पत्नीची हत्या
ऑनलाइन सट्टेबाजीचं व्यसन
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