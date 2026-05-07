बंगाल विधानसभा विसर्जित करण्याची राज्यपालांची अधिसूचना, मध्यरात्रीनंतर ममता बॅनर्जी होणार 'माजी' मुख्यमंत्री
बंगाल विधानसभा विसर्जित करण्याची अधिसूचना राज्यपाल रवी यांनी जारी केली आहे. त्यामुळे, मध्यरात्रीनंतर ममता बॅनर्जी मुख्यमंत्री राहणार नाहीत. त्या 'माजी' मुख्यमंत्री होतील.
Published : May 7, 2026 at 10:08 PM IST
कोलकाता - बंगालचं राजकारण एका ऐतिहासिक आणि अभूतपूर्व पर्वाचा साक्षीदार होण्याच्या उंबरठ्यावर उभं आहे. निवडणुकीत पराभव होऊनही, ममता बॅनर्जी यांनी मुख्यमंत्रीपद सोडण्यास नकार दिला होता. दरम्यान, सध्याच्या सरकारचा कार्यकाळ 6 मे रोजी म्हणजेच याच गुरुवारी संपत आहे. परिणामी, गुरुवारी मध्यरात्रीपासून ते नवीन सरकार स्थापन होईपर्यंत बंगालची सूत्रे कोणाच्या हाती असतील, याविषयी सर्वच स्तरांत प्रचंड उत्सुकता निर्माण झाली आहे.
सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, सध्याच्या सरकारचा कार्यकाळ केवळ 7 मे रोजीच्या मध्यरात्री 12 वाजेपर्यंतच वैध असेल, अशी अधिसूचना राजभवनाने यापूर्वीच जारी केली आहे. दुसऱ्या शब्दांत सांगायचे तर, सरकारचा कार्यकाळ गुरुवारी मध्यरात्रीनंतर अधिकृतपणे संपुष्टात येईल. या परिस्थितीमध्ये, निवडणुकीत स्पष्ट बहुमत मिळवलेल्या पक्षाला नवीन सरकार स्थापन करण्यासाठी राजभवन उद्या, म्हणजेच शुक्रवारी, औपचारिक निमंत्रण देईल अशी अपेक्षा आहे. त्यानंतर, संबंधित पक्ष राज्यपालांकडे आपल्या विधिमंडळातील बहुमताचा पुरावा देणारे पत्र सादर करेल. त्यानंतरच, नवीन सरकारचा शपथविधी होईपर्यंतच्या या 'संक्रमण काळात' (interim period) प्रशासनाची जबाबदारी कोणावर सोपवली जाईल, हे निश्चित होईल. सध्याच्या सरकारचा कार्यकाळ अद्याप अधिकृतपणे संपलेला नसल्यामुळे, पुढील पावले नेमकी कशा स्वरूपाची असतील, याविषयी राजभवनाने अद्याप कोणतेही ठोस विधान केलेले नाही.
राजकीय निरीक्षकांच्या मते, स्वातंत्र्योत्तर काळातील बंगालच्या इतिहासात अशी परिस्थिती निर्माण होण्याची ही जवळजवळ पहिलीच वेळ आहे. साधारणपणे, निवडणुकीतील पराभवानंतर, पद सोडणारे मुख्यमंत्री राजभवनात जाऊन स्वतःचा आणि आपल्या मंत्रिमंडळाचा राजीनामा सादर करतात. त्यानंतर, नवीन सरकारचा शपथविधी होईपर्यंत ते 'कार्यवाहक' (caretaker) मुख्यमंत्री म्हणून काम पाहत राहतात. मात्र, यावेळी ममता बॅनर्जी यांनी ही दीर्घकाळापासून चालत आलेली परंपरा मोडीत काढली.
निवडणुकीचे निकाल जाहीर झाल्यापासूनच, त्यांनी असा आरोप सातत्याने केला आहे की, त्यांना सत्तेवरून लोकशाही मार्गाने नव्हे, तर एका 'कटकारस्थाना'द्वारे दूर करण्यात आले आहे. याच कारणामुळे, आपण राजीनामा देणार नाही, असे त्यांनी स्पष्टपणे जाहीर केले होते. त्यांच्या या भूमिकेमुळे राज्यातील राजकीय वर्तुळात तीव्र घटनात्मक चर्चांना उधाण आले, तसंच प्रशासकीय पातळीवरही अनिश्चिततेचं वातावरण निर्माण झालं.
माहितगार सूत्रांच्या मते, हा तिढा अखेर सोडवण्यासाठी आता राज्यपाल आपल्या घटनात्मक अधिकारांचा थेट वापर करण्याच्या तयारीत आहेत. सरकारचा कार्यकाळ संपण्याबाबतची अधिसूचना यापूर्वीच जारी करण्यात आली आहे. परिणामी, मध्यरात्रीनंतर विधानसभेचे विसर्जन झाल्याचा अर्थ असा होतो की, मागील सरकारचा घटनात्मक आधार संपुष्टात येईल. याचा परिणाम म्हणून, ममता बॅनर्जी यांना मुख्यमंत्रीपद भूषवणे घटनात्मकदृष्ट्या यापुढे शक्य राहणार नाही.
राजभवनाचा हा निर्णय सार्वजनिक होताच, राज्यातील राजकीय संघर्ष एका नव्या वळणावर पोहोचला. भाजपाने असा आरोप केला आहे की निवडणुकीत पराभव पत्करावा लागूनही सत्तेला चिकटून राहण्याचा प्रयत्न हा 'अलोकशाही' आणि 'असंविधानिक' अशा दोन्ही स्वरूपाचा होता. त्यांनी राज्यपालांच्या या कृतीचे वर्णन 'यथोचित आणि आवश्यक' असे केले आहे. त्यांच्या मते, जर हा निर्णय घेतला गेला नसता, तर प्रशासकीय यंत्रणा प्रभावीपणे ठप्प झाली असती.
दरम्यान, तृणमूल गोटात आता तीव्र चर्चा आणि तर्कवितर्कांना उधाण आलं आहे. पक्षाच्या पुढील वाटचालीबाबत आता अंतर्गत स्तरावर प्रश्न उपस्थित केले जात आहेत. पक्ष कायदेशीर लढा देणार, की राजकीय आंदोलनाचा मार्ग स्वीकारणार? मात्र, पक्षाच्या सर्वोच्च नेतृत्वानं या संदर्भात अद्याप कोणतेही औपचारिक सार्वजनिक विधान केलेले नाही.
नवनिर्वाचित आमदारांचा शपथविधी आणि नवीन सरकारची स्थापना याकडेच आता सर्वांचं लक्ष लागून राहिलं आहे. राज्यात 9 मे रोजी भाजपा नवीन सरकार स्थापन करणार आहे. मात्र, 18 वी विधानसभा औपचारिकरित्या अस्तित्वात येईपर्यंत प्रशासकीय जबाबदाऱ्या कशा पार पाडल्या जातील, याविषयीची उत्सुकता वाढत आहे. राजभवनाकडून येणारा पुढील आदेशच या प्रश्नाचे उत्तर देईल.
