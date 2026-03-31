ETV Bharat / bharat

ममता बॅनर्जी यांचं निवडणूक आयोगाला पत्र, मतदार याद्यांमध्ये भाजपा 'घुसखोरी' करत असल्याचा आरोप

ममता बॅनर्जी यांनी सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म 'एक्स'वर आपल्या या पत्राची प्रत शेअर करत भाजपवर निशाणा साधला आहे.

author img

By ETV Bharat Marathi Team

Published : March 31, 2026 at 8:21 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

कोलकाता : पश्चिम बंगाल विधानसभा निवडणुकीची सध्या राज्यात धामधूम सुरू आहे. सर्व राजकीय पक्षांकडून जोरदार तयारी केली असून राजकीय वातावरण तापलं आहे. अशातच मुख्यमंत्री आणि तृणमूल काँग्रेसच्या प्रमुख ममता बॅनर्जी यांनी मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांना पत्र लिहून, राज्याच्या निवडणूक प्रक्रियेत फेरफार करण्याचा गंभीर कट रचला जात असल्याचा आरोप केला आहे. तसंच व्होटर हायजॅकिंगच्या माध्यमातून बंगालमधील निवडणुकांवर प्रभाव टाकण्याचं प्रयत्न केलं जात आहेत, असा दावा ममता बॅनर्जी यांनी केला आहे.

महाराष्ट्र आणि दिल्ली सारखा पॅटर्न : ममता बॅनर्जी यांनी सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म 'एक्स'वर आपल्या या पत्राची प्रत शेअर करत भाजपावर निशाणा साधला आहे. भाजपाचे एजंट राज्याच्या मुख्य निवडणूक अधिकाऱ्यांच्या कार्यालयात हजारो बनावट 'फॉर्म 6' (नवीन मतदार ओळखपत्र अर्ज) जमा करताना रंगेहाथ पकडले आहेत, असा आरोप ममता बॅनर्जी यांनी केला आहे. "हा बंगालच्या मतदार यादीत अनिवासी आणि बाहेरील लोकांना घुसविण्याचा प्रयत्न आहे. हा तोच वाईट खेळ आहे, जो भाजपानं महाराष्ट्र आणि दिल्लीत यशस्वीपणे खेळला होता," असं ममता बॅनर्जी यांनी म्हटलं आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाचे उल्लंघन केल्याचा आरोप : याचबरोबर, निवडणूक आयोगाच्या सध्याच्या कृतींमुळं बंगालमधील खऱ्या मतदारांना वगळण्याचा धोका निर्माण झाला आहे, असं ममता बॅनर्जी यांनी आपल्या तीन पानी पत्रात म्हटलं आहे. त्यांनी 20 फेब्रुवारी 2026 रोजीच्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या एका आदेशाचा संदर्भ दिला, ज्यामध्ये 'अनमॅप्ड श्रेणी'अंतर्गत मतदार अर्जांचा निष्पक्षपणे निपटारा करणे अनिवार्य करण्यात आलं आहे. तसंच प्रलंबित दाव्यांचा आढावा घेण्यासाठी, निर्दोष प्रतिष्ठा असलेल्या कार्यरत किंवा माजी जिल्हा न्यायाधीशांच्या देखरेखीखाली एक न्यायिक समिती स्थापन करावी, अशी मागणी ममता बॅनर्जी यांनी केली आहे.

लोकशाहीची चोरी होऊ देणार नाही : ममता बॅनर्जी यांनी संपूर्ण प्रक्रियेला घटनाबाह्य ठरवत म्हटलं आहे की, "ही केवळ एक सामान्य अर्ज प्रक्रिया नसून, निवडणुका जिंकण्यासाठी मतदारवर्ग बदलण्याचा प्रयत्न आहे. बंगाल दिवसाढवळ्या आपल्या लोकशाहीची चोरी होऊ देणार नाही. राज्यातील जनता हे सर्व पाहत आहे." दरम्यान, 28 फेब्रुवारी 2026 रोजी अंतिम मतदार यादी प्रसिद्ध झाल्यानंतर कोणत्याही नवीन किंवा संशयास्पद मतदारांची नावं समाविष्ट करण्याची प्रक्रिया तत्काळ थांबवण्यात यावी, अशी मागणी देखील ममता बॅनर्जी यांनी केली आहे.

तृणमूल काँग्रेस आणि भाजपाचे कार्यकर्ते भिडले : मंगळवारी कोलकाता येथील मुख्य निवडणूक अधिकाऱ्यांच्या (सीईओ) कार्यालयाबाहेर तृणमूल काँग्रेस आणि भाजपाच्या कार्यकर्त्यांमध्ये संघर्ष झाल्याचं पाहायला मिळालं. दोन्ही पक्षांचे कार्यकर्ते एकमेकांसमोर उभे ठाकल्यानं परिस्थिती तणावपूर्ण झाली. त्यामुळं पोलिसांना हस्तक्षेप करावा लागला. एका वरिष्ठ पोलीस अधिकाऱ्यानं सांगितलं की, मंगळवारी सकाळी विरोधी पक्षनेते सुवेंदू अधिकारी हे मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांच्या विरोधात तक्रार दाखल करण्यासाठी मुख्य निवडणूक अधिकाऱ्यांच्या कार्यालयात आले होते. त्यावेळी त्यांनी मुख्यमंत्र्यांवर अशांतता भडकवल्याचा आरोप केला. यानंतर सुवेंदू अधिकारी निघून जाताच, मतदार नोंदणीसाठी फॉर्म 6 च्या कथित गैरवापरावरून आंदोलनं सुरू झाली आणि परिस्थिती चिघळली. सध्या परिस्थिती नियंत्रणात आहे, परंतु कोणताही अनुचित प्रकार टाळण्यासाठी पोलीस आणि प्रशासन परिस्थितीवर बारकाईने लक्ष ठेवून आहेत.

राज्यात 294 जागांसाठी निवडणूक : दरम्यान, पश्चिम बंगाल विधानसभेच्या 294 जागांसाठी निवडणूक होणार आहे. राज्यात मतदान दोन टप्प्यांत ही निवडणूक पार पडणार आहे. पहिला टप्पा 23 एप्रिल रोजी आणि दुसरा टप्पा 29 एप्रिल रोजी पार पडेल. तर या निवडणुकीचा निकाल 4 मे रोजी जाहीर होणार आहे.

TAGGED:

पश्चिम बंगाल
विधानसभा निवडणूक
ममता बॅनर्जी
भाजपा
MAMATA BANERJEE

Quick Links / Policies

संपादकांची शिफारस

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.